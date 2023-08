Willen de Russen Zelensky doden? ‘Oekraïne heeft protocollen klaar voor als dat zou gebeuren’

Wat gebeurt als Oekraïens president Zelensky vermoord wordt? Daar heeft Kiev protocollen voor uitgewerkt, meldt nieuwssite Politico, want tot op vandaag is dat gevaar niet geweken. ‘Er zal nog steeds een scenario zijn om hem om te brengen.’

Wanneer Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken een maand voor het begin van de Russische invasie een blitzbezoek aan Kiev brengt, heeft hij een dubbele waarschuwing voor president Volodymyr Zelensky. De CIA heeft op dat moment duidelijke aanwijzingen dat Rusland een inval op Oekraïne beraamt, maar ook Zelensky zelf loopt gevaar. De Russen plannen om hem gevangen te nemen of te doden, waarna ze meteen een pro-Russische regering in Kiev willen installeren om zo het Oekraïense verzet snel te breken. “We raden je aan om te kijken hoe je de continuïteit van de regering kunt verzekeren, afhankelijk van wat er gebeurt", vertrouwt Blinken hem toe volgens een reconstructie van de Washington Post. De Amerikanen raden hem aan om onder te duiken in Kiev, te verhuizen naar West-Oekraïne of zelfs naar buurland Polen.

Inmiddels weten we dat die Russische plannen gebaseerd waren op zelfoverschatting en foutieve inlichtingen. Toch is de vrees voor een aanslag op Zelensky nooit helemaal verdwenen. In maart 2022 verkondigde presidentieel adviseur Mykhailo Podoliak dat Zelensky al een ‘dozijn moordaanslagen overleefd had’. “We krijgen voortdurend inlichtingen dat Russische verkenningsgroepen proberen binnen te dringen in regeringskwartieren”, zei Podoliak toen. Toen Russische partizanengroepen, met steun van Oekraïne, afgelopen maart enkele Russische dorpen in de regio Briansk veroverden, klonken opnieuw bedreigingen aan het adres van de Oekraïense president. Zo zei Russisch parlementair Mikhail Delyagin dat “het enige normale antwoord op het incident is om Zelensky te elimineren”.

“Ik denk dat dat vooral aangeeft hoe zwaar Russen tilden aan die aanvallen op eigen grondgebied, en dat ze vonden dat ze daarvoor wraak moesten nemen”, zegt Ruslandkenner Hella Rottenberg (journalistiek platform Raam op Rusland). “Maar als de Russen op dat moment werkelijk van plan waren om Zelensky alsnog te elimineren, zouden ze dat uiteraard niet eerst vooraf publiek verkondigen.”

Toch sluit ze niet uit dat dat scenario nog steeds op tafel ligt, zeker in het geval dat de Russen onder druk komen te staan door het Oekraïense offensief. “De Russen hebben al elektriciteitscentrales gebombardeerd, een stuwmeer laten leeglopen, ze blokkeren de graanexport en dreigen geregeld met nucleaire escalatie. Dan zal er ook nog steeds een scenario zijn om Zelensky om te brengen.”

Gedroomde oorlogsleider

Wat zou er in dat geval gebeuren? Volgens nieuwssite Politico heeft Oekraïne daarover protocollen uitgewerkt, die gedeeld werden met de Verenigde Staten, maar verder geheim blijven. Wel weten we dat de Oekraïense grondwet voorschrijft dat als de president niet langer zijn rol kan vervullen, het presidentschap tijdelijk gaat naar de parlementsvoorzitter. Dat gebeurde ook in 2014, toen president Viktor Janoekovitsj na de massale Maidan-protesten naar Rusland vluchtte. In dat geval zou parlementsvoorzitter Ruslan Stefansjoek, ook lid van Zelensky’s partij Dienaar van het Volk, waarnemend president worden.

“Stefansjoek is een technocraat, iemand die een mooi parcours als parlementair kan voorleggen”, zegt Mykola Davydiuk, politiek analist van het in Kiev gevestigde Think Tank Politics, aan de telefoon. “Voor Zelensky is hij een heel betrouwbare nummer twee. Maar bij het grote publiek is hij niet heel bekend.” Stefansjoek ligt niet goed bij de oppositie, en in populariteitspolls blijkt hij maar de helft zo populair als Zelensky.

Dat hoeft niet te verbazen. Zelensky heeft als enige continu toegang tot de media, nog steeds spreekt hij wekelijks de Oekraïense bevolking toe via sociale media of op de televisie. Hoewel de Oekraïense president voor de Russische invasie omstreden was, is hij sinds de oorlog in geen tijd het gezicht geworden van het Oekraïense verzet. Dat dankt hij aan zijn moed om in Kiev te blijven - denk maar aan zijn inmiddels legendarische uitspraak “Ik heb munitie nodig, geen lift” - zijn doorzettingsvermogen en zijn voortdurende smeekbedes voor wapenleveringen bij buitenlandse regeringsleiders. In Oekraïne is iedereen ervan overtuigd dat Zelensky de beste oorlogsleider is die ze kunnen hebben. Al wil dat nog niet betekenen dat Zelensky ook voorgoed krediet heeft opgebouwd als bekwaam president, zegt Davydiuk. “Als de oorlog in maart volgend jaar voorbij zou zijn en er komen presidentsverkiezingen, dan ben ik niet zeker of Zelensky ook herkozen wordt.”

Tot die oorlog voorbij is, staat iedereen in Oekraïne als één man achter de president en zijn legerleiding. Maar wat zou dat betekenen als Zelensky alsnog vermoord wordt, en Stefansjoek - of een andere Oekraïense politicus - die rol moet overnemen? “Uiteraard zou dat een grote klap zijn”, zegt Rottenberg. “Maar ik denk niet dat dat iets zou veranderen aan het verzet van Oekraïne. In het begin twijfelden de Oekraïners of ze wel konden standhouden tegen de Russen, maar nu zijn ze erg vastberaden. Hun strijd zal ook doorgaan als Zelensky zou komen te overlijden.”