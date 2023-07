Willen de Britse Orkney-eilanden echt liever bij Noorwegen horen? ‘Hier bestaat geen mechanisme voor’

Komt er, naar analogie met de brexit, ook een orkxit? Een lokale politicus op de Orkney-eilanden, een archipel boven Schotland, opperde alvast het idee om los te komen van het Verenigd Koninkrijk en ‘alternatieve bestuursvormen’ op te zoeken.

Het begon allemaal met een vloot verouderde veerboten. Die vloot stond symbool voor een gevoel dat al langer heerst, onder de 23.000 inwoners van de Orkney-eilanden. Of in ieder geval, onder veel politici in de archipel, in het noordoosten van Schotland. Het gevoel dat zij binnen het Verenigd Koninkrijk financieel worden verwaarloosd. Dus diende lokaal politicus James Stockan onlangs binnen de Orkney-gemeenteraad een motie in die opriep tot het zoeken naar ‘alternatieve regeringsvormen’.

Stockan opperde onder meer een soort semionafhankelijke status, vergelijkbaar met belastingparadijzen als de Britse Kanaaleilanden Guernsey en Jersey. Maar hij stelde ook voor om de link met Denemarken, Noorwegen of IJsland eens beter te onderzoeken. Want, zo benadrukte hij, de Orkney-eilanden hebben langer onderdeel uitgemaakt van Vikingrijken dan van het VK. Ze stonden onder Noors en Deens bestuur totdat zij in 1472 deel gingen uitmaken van Schotland.

De media pikten het nieuws op en pakten er gretig mee uit. ‘Orkney-bestuur bekijkt voorstellen om onderdeel van Noorwegen te worden’, kopte de BBC. De term orkxit werd gemunt, als variatie op brexit. En zowaar, de motie werd op 4 juli nog door de gemeenteraad van Orkney aangenomen ook.

Olie en gas

Stockan was toen echter al aan het terugkrabbelen. Zijn motie draaide er helemaal niet om ‘deel van Noorwegen’ te worden, zei hij tijdens de behandeling van de motie in de gemeenteraad. Zij zou er vooral voor moeten zorgen dat de Britse regering de Orkney-eilanden eindelijk eens serieus neemt. Een optie zou ook zijn om simpelweg meer financiële vrijheid te krijgen binnen het VK.

Maar tegen die tijd had de Britse premier Rishi Sunak zich door de nieuwsgolf al wel genoodzaakt gevoeld om officieel te reageren. Afscheiding van het VK en overstappen naar Noorwegen of omvorming tot een Brits Kroonbezit als Guernsey of Jersey vormen geen realistische opties, legde zijn woordvoerder uit. Want er bestaat wettelijk gezien nu eenmaal ‘geen mechanisme’ voor.

Het VK zou ook wel gek zijn. De Orkney-eilanden zijn van groot belang bij het boren naar gas en olie in de Noordzee. En ook voor de opwekking van Britse hernieuwbare energie. Noorwegen hield zich wijselijk stil. Al belden Britse journalisten de regering van dat land dagenlang plat.

Stockan kreeg intussen exact wat hij wilde: overweldigende aandacht voor de financiële problemen van zijn Schotse eilandenarchipel. Die gewenste nieuwe veerboten? Die komen er binnenkort vast.