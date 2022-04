Will Smith wordt komende tien jaar geweerd van Oscarceremonies na ‘de klap’

Het bestuur van de Academy kwam vandaag bijeen om de consequenties te bepalen van de klap die Smith bijna twee weken geleden uitdeelde aan Chris Rock. De acteur maakte afgelopen week al bekend dat hij zijn lidmaatschap bij de Academy heeft opgezegd. In een verklaring schreef de acteur dat hij met zijn geweldsuitbarsting het vertrouwen van de organisatie heeft geschonden. Ook zat hij ermee in dat hij zijn collega-acteurs die genomineerd of gewonnen waren, de kans had ontnomen om hun succes te vieren.

De directie ging oorspronkelijk pas op 18 april praten over de gevolgen van de klap, maar vervroegde de meeting omdat Smith zelf al zijn lidmaatschap opzegde.

Smith gaf Rock een klap omdat die een grap maakte over zijn vrouw Jada Pinkett Smith. De actrice lijdt aan de haarziekte alopecia. Rock bracht haar in verband met G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt. Die grap schoot bij Smith in het verkeerde keelgat, waarna hij het podium beklom en Rock een tik gaf. Ook schreeuwde hij dat Rock haar naam niet meer mocht noemen. Later op de avond kreeg hij nog de Oscar voor Beste Acteur voor zijn rol in King Richard.