Will Smith neemt ontslag bij Oscar Academy na klap aan Chris Rock

Will Smith met zijn Oscar. Beeld Photo News

Will Smith heeft ontslag genomen bij de Academy of Motion Picture Arts & Sciences. De acteur, die tijdens de Oscarceremonie comedian Chris Rock een klap verkocht op het podium, noemt zijn actie "schokkend, pijnlijk en onvergeeflijk". Hij is naar eigen zeggen bereid de gevolgen van zijn daad te ondergaan bij de Academy Board of Governors.