Will en Jada Smith hertekenen de grenzen van hun relatie. Soms is dat ook noodzakelijk, zeggen experts

In een spraakmakend interview vertelt Hollywoodster Will Smith dat hij en zijn vrouw Jada geen monogaam huwelijk meer hebben. De superster volgt daarmee een tendens die in verschillende landen speelt: de grenzen van relaties worden hertekend. Wat is het succes van zo’n open relatie?

“Een huwelijk kan voor ons geen gevangenis zijn.” Met een scherpe opmerking maakte de Amerikaanse acteur Will Smith afgelopen maandag een einde aan lang aanslepende reeks geruchten over ontrouw binnen zijn relatie. Aan het Britse magazine GQ zei de ster dat Jada, met wie hij 24 jaar geleden in het huwelijksbootje trad, nooit in conventionele relatievormen geloofde. Smith zelf droeg de monogamie lang hoog in het vaandel, maar recente amoureuze spanningen zorgden ervoor dat hij zijn standpunt bijstelde. “De vrijheden die we elkaar gunnen en de onvoorwaardelijke steun zijn voor mij de ultieme definitie van liefde”, vertelde Smith over zijn huwelijk waarin buitenechtelijke avonturen sinds kort aanvaard worden.

Will en Jada Smith zijn niet de enigen die de afgelopen jaren voor een niet-monogame relatie kozen. Verschillende seksuologen en relatietherapeuten verklaren dat ze steeds vaker koppels begeleiden die in hun amoureuze connecties wegblijven van de traditionele hokjes. Een deel van hun cliënteel is polyamoreus en gaat meerdere intieme relaties tegelijkertijd aan, anderen omarmen dan weer louter de seksuele vrijheid en gaan enkel een amoureuze connectie aan binnen hun primaire relatie.

De stemmen van mensen die tot die brede groep behoren, klinken vandaag luider dan ooit. Volgens seksuoloog Els Elaut (UGent) betekent dat echter niet dat hun aandeel in de bevolking evenredig groeit. “De digitalisering maakt het voor zulke burgers makkelijker om gelijkgezinden te vinden. Daarnaast kunnen de verhalen in de media ervoor zorgen dat nieuwe mensen geïnteresseerd raken." Zij schat dat 20 procent van de bevolking ervaring heeft met ‘consensuele non-monogamie’ en dat 3 procent van de Belgen momenteel in een dergelijke relatie zit.

Al zijn die cijfers niet precies: er is weinig grootschalig onderzoek naar het onderwerp gedaan en veel mensen durven niet toegeven dat ze de klassieke betekenis van ‘trouw zijn’ anders invullen. “Het blijft een enorm taboe en er bestaan veel vooroordelen”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck. “Zo denken velen dat partners voor een niet-monogame relatie kiezen omdat ze zich niet durven hechten.”

Will Smith en Jada Pinkett Smith. Beeld Getty Images

Het is een cliché dat Slabbinck graag doorprikt, volgens hem is een van de grote voordelen van een niet-monogame relatie net dat partners het makkelijker hebben om elkaars gebreken te omarmen. Wie vindt dat zijn geliefde een te laag libido heeft of te weinig communicatief is, kan dat gemis elders goedmaken. “Zo kunnen relaties verdergaan en voelen de partijen minder de noodzaak om elkaar te veranderen.”

Elaut merkt daarbij op dat de niet-traditionele verhoudingen soms noodzakelijk zijn om relatiecrisissen te voorkomen. “Een ongeluk of een ziekte kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat seksualiteit voor een van de partners moeilijk wordt. Dan kan je je vastklampen aan het klassieke relatiebeeld en ongelukkig worden of voor je geluk kiezen en een oplossing zoeken.” De gedachte dat binnen een relatie één persoon niet alles aan één andere persoon kan geven, komt daarbij bovendrijven.

Hoge verwachtingen

Hollywoodfiguren Will en Jada Smith zijn misschien tevreden met hun open huwelijk, maar volgens experts zijn dergelijke relaties niet voor iedereen weggelegd.

“Ik begeleid vaak mensen die met hoge verwachtingen aan een niet-monogame relatie beginnen, maar die er uiteindelijk gedesillusioneerd een punt achter zetten”, vertelt seksuoloog Gerard Gielen (UCLL & Thomas More). Volgens hem is het vooral de jaloezie die partners parten speelt op langere termijn. Het ideaalbeeld waarin de intimiteit van een primaire relatie en de seksuele vrijheid van een niet-monogame verhouding verenigd zijn, raakt snel besmeurd wanneer duidelijk wordt dat communicatie en afspraken ook buiten de klassieke verhoudingen wenselijk zijn. “Bovendien moet je in zo'n verhouding rekening houden met meerdere mensen dan gebruikelijk is, dat zorgt soms voor problemen”, aldus Elaut.

De vraag blijft in welke mate de niet-traditionele relatievormen in de komende jaren ingeburgerd raken. Slabbinck vindt het een positieve evolutie dat mensen open over hun amoureuze en seksuele verlangens praten, maar ziet de monogame standaard niet snel sneuvelen. Het valt hem wel op dat bepaalde groepen in de bevolking die klassieke verhoudingen al meer achter zich lieten.

“Queer personen hebben gemiddeld bijvoorbeeld minder vaak monogame relaties dan de rest van de bevolking. Dat komt omdat zij zich vaak op jonge leeftijd al existentiële vragen stellen over wie ze zijn en wat ze willen, bij hetero’s is dat minder het geval.” Op die manier hebben mensen die gedwongen worden om langer stil te staan bij hun seksuele en amoureuze voorkeuren dus minder moeite om de stap naar een niet-traditionele relatie te zetten.

Binnen de brede bevolking ziet Slabbinck open relaties enkel werken wanneer beide partners die keuze ondersteunen. Wie zijn uitgebluste huwelijk nieuw leven in wil blazen door zijn geliefde met een derde te verrassen, hoeft weinig resultaten te verwachten. “Dwang werkt absoluut niet.”