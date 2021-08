Wil nieuwe president dan toch van Peru een tweede Venezuela maken?

De nieuwe president Pedro Castillo kreeg tijdens zijn kiescampagne voor de voeten geworpen dat hij van Peru een tweede Venezuela wou maken. Toen suste hij: zo’n linkse vaart zou het niet lopen. Maar nu benoemt hij een hardliner als premier.

De Limagroep lijkt op zoek te moeten naar een nieuwe naam. De club van Latijns-Amerikaanse landen die zich tegen de Venezolaanse machthebber Nicolás Maduro verenigden, werd genoemd naar de hoofdstad van Peru. Maar net dat land trekt zich nu terug. Het is een van de eerste daden op het gebied van buitenlands beleid van de nieuwe linkse regering van Pedro Castillo, die vorige week als president werd ingezworen.

De Peruaanse verkiezingen eindigden in een slepende strijd tussen Castillo en zijn rechtse tegenstrever Keiko Fujimori, die lang weigerde haar verlies toe te geven. Tegenstanders beschuldigden hem er toen al van dat hij van Peru een tweede Venezuela wou maken.



Om de gemoederen te bedaren, benadrukte Castillo dat de linkse soep echt niet zo heet gegeten zou worden. De economie moest eerlijker, maar de rechten van private bedrijven zouden gerespecteerd worden, zo was de teneur.

Hard gelag



Toen hij vorige week zijn kabinet presenteerde, was het toch een hard gelag voor veel van zijn tegenstanders. Als premier benoemde Castillo de linkse hardliner Guido Bellido. Die staat bekend om homofobe uitspraken en wordt vervolgd vanwege het ‘goedpraten van terrorisme’ na een interview waarin hij enig begrip toonde voor leden van Lichtend Pad, de marxistische guerrillabeweging uit de jaren tachtig.

Analisten vragen zich intussen af of Castillo, een plattelandsleraar en vakbondsman zonder veel politieke ervaring, wel de baas is. Misschien trekt Vladimir Cerrón wel aan de touwtjes, een in Cuba opgeleide arts die de linkse partij leidt die Castillo naar voren schoof bij de afgelopen verkiezingen.

De nieuwe president lijkt af te stevenen op een stevig gevecht met het parlement, waar de oppositie in de meerderheid is. In Peru kunnen presidenten en parlementen elkaar naar huis sturen. Dat gebeurt geregeld: Castillo is de vijfde president in vijf jaar.