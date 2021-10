Wijngaarden en Chianti? Boeren in Toscane telen nu massaal cannabis

Wie Toscane enkel associeert met wijngaarden en chianti zal zijn visie moeten bijstellen. Italiaanse henneptelers zien een bloeiende toekomst en dromen zelfs van een notering aan de Londonse beurs.

“Het spijt me, maar het is te druk momenteel. Kunnen we een andere keer telefoneren?”

Het is dan ook volop oogstseizoen in de Toscaanse chiantistreek. Op de heuvels van Impruneta, een kleine stad bekend om zijn terracotta, worden niet overal de blauwe sangiovesedruiven geplukt. In de boomgaarden van Erba del Chianti hebben de druiven en olijven plaatsgemaakt voor een andere teelt. Het groen op de heuvels wordt er gevormd door duizenden hennepplanten.

De familie Boni ziet toekomst in cannabis en zijn afgeleide producten. De neven Leonardo Boni en Niccolò Pacini zijn de voortrekkers van het verhaal dat in 2018 voorzichtig begon. Intussen is de hele familie betrokken. Ook nona Anna Ponziani (92) helpt fluks mee met het schoonmaken van de bloemen.

Gedreven marketing

Erba del Chianti (letterlijk: Gras van Chianti) is een hedendaags bedrijf dat online en op verschillende verkooppunten zijn producten aan de man brengt. In het logo en op de verpakkingen van de hennepproducten – uiteenlopend van pasta over bier en oliën tot cosmetica – is het marihuanablad bewust niet afgebeeld. Het geheel ademt ‘country chic’, met een gedreven marketingverhaal via Instagram en Facebook.

Het meestverkochte product van Erba del Chianti kan evenwel niet online worden gekocht. Dat zijn de fiori, de gedroogde bloemen: wiet. De Super Tuscan is wel verkrijgbaar in Italiaanse tabakszaken en growshops.

In Italië is de agro-industriële teelt van hennep en ‘cannabis light’ sinds 2016 toegestaan. Al gelden er wel strikte regels. Zo mag de concentratie THC, de psychoactieve stof in cannabis, niet hoger zijn dan 0,2 procent. Sinds de invoering van de wet is het aantal telers fors toegenomen, zegt Antonino Chiaramonte, voorzitter van branchevereniging Ancica, in het onlinemagazine canapaoggi.it.

Momenteel bedraagt de oppervlakte aan hennepteelt in Italië 4.000 hectare, een vertienvoudiging sinds 2016. Althans, de legale teelt, want wellicht staan er her en der nog enkele gewassen die niet geregistreerd zijn. Volgens federatie Ancica brengt een kilogram cannabis tussen de 250 tot zelfs 700 euro op, afhankelijk van de kwaliteit.

Italiaanse landbouwers zien in de hennepteelt een alternatief voor de klassieke graanteelt, die steeds meer in de verdrukking raakt. Grote pastaproducenten, zoals Barilla, kopen liever bulkcontainers goedkoop graan uit Oost-Europa. Rechtse politici, zoals Lega-leider Matteo Salvini, zien de evolutie met lede ogen aan. Ook de farmaceutische bedrijven houden de cannabisteelt nauw in de gaten. Bovendien is er een grote zwarte markt. De waarde van de illegale teelt, veelal in handen van de maffia, wordt geraamd op meer dan 5 miljard euro, schat het statistisch bureau Istat.

Zonlicht beter dan lampen

Het microklimaat in Toscane blijkt een goede voedingsbodem te zijn voor de hennepplanten. De planten staan in potten ideaal voor druppelirrigatie. Het natuurlijke zonlicht is beter dan de industriële lampen en de zuivere lucht van het gebied doet de rest.

Erba del Chianti heeft grote ambities. Zo wil het bedrijf zichzelf als agrotoeristisch centrum openstellen voor de streek. Toeristen zullen kunnen logeren op de boerderij en meehelpen bij de oogst – de bloemen worden met de hand geplukt. Maar het echte werk moet komen via een beursnotering aan de London Stock Exchange. Erba del Chianti heeft al investeerders aangetrokken uit Canada en de Bahama’s. Voor de beursgang, wellicht volgend jaar, is er speciaal een Londens moederbedrijf opgezet, Chianti Labs.

Het zou geen primeur zijn overigens, want sinds enkele jaren is er een heuse boost van internationale wietbedrijven met een beursnotering. Het bekendste aan de Londense beurs is InterCure, waar voormalig Israelisch minister-president Ehud Barak in de raad van bestuur zetelt.