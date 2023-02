Wijn steeds meer een drank voor oudere Fransen: ‘Forse generatiebreuk’

Er is iets structureels aan het veranderen, zegt Jean-Philippe Perrouty, directeur van adviesbureau Wine Intelligence. “We wisten al dat de wijnconsumptie in Frankrijk daalde, maar we zien nu dat echt sprake is van een forse generatiebreuk.”

Zijn bureau onderzocht het ‘wijngedrag’ van vier leeftijdscategorieën: generatie Z (18 tot 24 jaar), millennials (25 tot 39), generatie X (40 tot 54) en babyboomers (55+). Forse innemers zijn alleen nog te vinden onder de oudste Fransen. Van alle wijndrinkers in Frankrijk behoort maar liefst 47 procent tot de generatie van de boomers, slechts 7 procent tot generatie Z. “In Frankrijk is dus bijna de helft van de wijndrinkers senior”, aldus Perrouty.

Van de 18- tot 24-jarigen zegt bijna de helft juist dat ze liever iets anders drinken dan wijn. Het onderzoek wordt gepresenteerd op de grote internationale wijnbeurs Vinexposium, die gisteren de deuren opende in Parijs. Ook daar wordt al gesproken over een ‘generatieconflict’.

Volgens Wine Intelligence zijn de ouderen niet alleen de grootste groep wijndrinkers, maar ook degenen die het meest en het vaakst drinken. Gemiddeld drinken Fransen zo’n zeven keer per maand wijn, volgens het onderzoek. De 55-plussers doen het gemiddeld bijna tien keer per maand. “Onder de ouderen zijn er die zelfs zo’n 120 tot 130 liter wijn per jaar drinken. Terwijl dat in de andere leeftijdscategorieën gemiddeld 50 tot 60 liter per jaar is.”

Biologisch

Opvallend is dat de ouderen in meerderheid rode wijn drinken. De andere generaties drinken net zo lief, of nog liever, witte wijn of rosé. Jongeren letten ook veel meer op of de wijn wel biologisch is. “We zien in ons onderzoek dat alle generaties tot 55 jaar oud minder drinken. En die blijven ook minder drinken als ze oud worden”, zegt Perrouty. “De babyboomers consumeren als enigen én als laatsten nog veel. Dat gedrag wordt niet overgenomen door hun kinderen en ook niet door hun kleinkinderen. Dat is de generatiebreuk. Als de senioren er straks niet meer zijn, hebben we dus structureel een aanzienlijk lagere wijnconsumptie in Frankrijk. En dat kan Franse wijnboeren weleens voor problemen stellen.”

Bordeaux

Problemen zijn er nu al. De Franse wijnsector beklaagt zich volop dat hij met enorme voorraden blijft zitten. De productie verminderde niet, maar het aantal kopers in Frankrijk wel. En Franse wijn wordt vooral in Frankrijk zelf verkocht. In en rond wijnhoofdstad Bordeaux zou er 500.000 tot 1 miljoen liter aan onverkochte wijn in de vaten zitten. Dat leidt tot een prijsdaling, wat weer voor problemen zorgt bij met name kleinere wijnboeren. De regering gaf onlangs groen licht voor het rooien van complete wijngaarden. De boeren kunnen dan overstappen op andere gewassen dan druiven, in de hoop daarmee geld te verdienen.

De regering trok ook geld uit voor het distilleren van zo’n 2,5 miljoen hectoliter aan wijn dit jaar. Met de verkoop van alleen de alcohol aan bijvoorbeeld parfumproducenten kan nog een beetje worden verdiend. De wijnboeren zijn bang dat de maatregelen niet genoeg zijn. “De komende tien jaar staan in de Franse wijnsector 100.000 tot 150.000 banen op de tocht”, aldus de wijnfederatie CNIV.