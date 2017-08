Wijlen Philip Seymour Hoffman in één van zijn laatste fenomenale rollen: dit mag u niet missen op tv

In A most wanted man van Anton Corbijn laat Philip Seymour Hoffman nog maar eens zien waarom de filmwereld en het publiek hem zo hard missen. Maar we hebben nog meer tv-tips voor u in petto. Een volledig overzicht vindt u hier.

They were the red brigades De Rode Brigades, opgericht in 1970 in Milaan, bestonden vooral uit studenten, handwerkers en arbeiders. De groep streefde naar de stichting van een revolutionaire staat door gewapende strijd. De authenticiteit en de geloofwaardigheid van deze documentaire krijgt een enorme boost doordat ook mensen die destijds daadwerkelijk deel uitmaakten van de organisatie hun verhaal doen voor de lens van Mosco Boucault.

Om 21.05 uur op Canvas ©EPA

Kroost Eric Goens werkte onder meer voor De Morgen, Woestijnvis en als hoofd van VTM Nieuws, maar na de opstart van zijn productiehuis Het Nieuwshuis ging het echt hard. Portretreeksen als 'Het Huis' en 'Niveau 4' scoorden hoge toppen omdat het pad geëffend werd door zijn eerste portretreeks 'Kroost'. VIER zendt dit derde seizoen opnieuw uit en daarin trekt Goens meteen naar Zuid-Afrika. Hij laat zien hoe voormalig K3-lid Kathleen Aerts er voor haar zieke moeder zorgt.

Om 20.45 uur op VIER ©Photo News

A most wanted man Issa Karpov, een Tsjetsjeense immigrant, duikt op in de Hamburgse moslimgemeenschap. Met de hulp van een jonge advocate probeert hij de erfenis van zijn overleden vader in handen te krijgen. De autoriteiten twijfelen echter aan zijn motieven en volgen de man met argusogen. Deze snedige thriller is van de hand van de Nederlandse regisseur Anton Corbijn, die ervoor koos de gelijknamige bestseller van John le Carré te verfilmen. Corbijn kiest voor de realistische, zakelijke en zelfs kille aanpak en deed voor de hoofdrol een beroep op wijlen Philip Seymour Hoffman.

Om 20.40 uur op CAZ

Telefacts Zomer Het actualiteitenmagazine heeft het deze keer over Kim Jong Un. We komen meer te weten over de autoritaire leider van Noord-Korea, die de wereld en vooral de Verenigde Staten verontrust met zijn steeds luidere dreigementen over een kernaanval.

Om 22.15 uur op VTM ©AP