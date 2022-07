‘Wij zijn het haar wel verschuldigd, om Elsie Maréchal te herdenken’: verzetsstrijder krijgt eerbetoon

Elsie Maréchal hielp tijdens WO II Britse soldaten via Frankrijk te ontsnappen. Vorige week werd ze met een militaire ceremonie begraven. ‘Ze was een van de moedigste mensen die ik ooit heb ontmoet.’

Elsie Maréchal was zestien jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zij was deel van de Comet Line, een Belgische verzetsgroep die neergestorte en gewonde Britse soldaten via Frankrijk hielp ontsnappen. Op 28 juni werd Elsie Maréchal op 96-jarige leeftijd ten ruste gelegd op de ereplaats van veteranen op het kerkhof van Schaarbeek na een plechtige ceremonie in de kerk van Gembloux. De militaire ceremonie werd georganiseerd door RUSRA-KUIAD, een vereniging die in 1945 is opgericht en opkomt voor de belangen van niet-officiële verzetsstrijders.

Robin Libert is voorzitter van RUSRA-KUIAD. Hij toont me de eretekens die Elsie Maréchal ontvangen heeft, maar ook de gevangenissen waar ze heeft gezeten: Sint-Gillis, Waldheim, concentratiekamp Ravensbrück. Hij vertelt me dat er relatief veel vrouwen in de ontsnappingsnetwerken actief waren omdat zij meer ruimte hadden dan mannen. Na de Tweede Wereldoorlog werden in ons land 18.716 personen officieel erkend als lid van het schaduwleger.

“Na de oorlog waren academici meer geïnteresseerd in collaborateurs dan in het verzet”, zegt Libert. “Nu begint dat stilletjes te veranderen. Dat werd tijd. Van de 18.716 mensen zijn er nog maar een twintigtal in leven. Wat we wel zien, is dat kleinkinderen en kinderen steeds meer geïnteresseerd zijn in het oorlogsverleden van hun (groot)ouders.”

Elsie Maréchal, een van de 18.716, was de dochter van de Britse leerkracht Elsie Mary Bell, die tijdens de Eerste Wereldoorlog verliefd werd op een Belgische soldaat, Georges Maréchal, en hem in 1929 volgde naar Brussel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het hele gezin Maréchal lid van het verzet. Andrée de Jongh, de stichtster van de Comet Line, woonde namelijk dicht bij de familie Maréchal. Moeder en dochter Elsie spraken vloeiend Engels en konden daarom goed communiceren met de Britse soldaten die ze verzorgden en hielpen ontsnappen.

De Maréchals waren echter onmisbaar, omdat sommige Engels sprekende Duitse soldaten zich vermomden als Britse soldaten en bij de Comet Line aanklopten om daarna iedereen te verraden die hen had geholpen. De Maréchals waren essentieel om te zien wie écht Brits was en wie Engels sprak met een Duits accent. Het gezin werd echter gevangengenomen in 1942 omdat er deze keer Duitse soldaten op de stoep stonden die beweerden Amerikaans te zijn. De Elsies hadden hier heel weinig ervaring mee. Terwijl ze nog twijfelden of deze soldaten wel échte Amerikanen waren, werden ze al meegenomen. Vader Maréchal werd geëxecuteerd op 20 oktober 1943. Moeder en dochter moesten naar het concentratiekamp Ravensbrück, dat ze beiden overleefden. Later vertrok Elsie met haar broer naar het na-oorlogse Congo om daar te werken. Aan het einde van haar leven keerde Elsie echter terug naar België, waar ze in Rixensart aan het Verzetsplein woonde. Toeval bestaat niet. Afgezien van de revolutionaire naam van het plein is de omgeving rustig en zeer bosrijk.

Nu gaat er steeds meer academische aandacht naar het Belgische verzet. Dr. Helen Fry, Britse historicus, heeft Elsie Maréchal ontmoet in oktober 2019 toen ze haar interviewde voor haar boek M19, over de vergeten ontsnappingsnetwerken. Ze reageert heel enthousiast wanneer ik haar vertel dat ik een artikel schrijf over Elsie Maréchal. We spreken elkaar telefonisch, omdat dr. Fry in Londen woont. “Ze was een zorgzaam en lief mens met een zacht, jong gezicht”, vertelt Fry. “Ze leek wel twintig jaar jonger. Dat er zo weinig aandacht ging naar haar rol in het Belgische verzet, daar heeft ze nooit over geklaagd. Wij zijn het haar wel verschuldigd, om haar moed te herdenken.”

Elsie Maréchal zat drie jaar gevangen in Ravensbrück, waar ze bijna stierf aan de martelingen. “Ze is een van de moedigste mensen die ik ooit heb ontmoet. Toen ik haar vroeg waarom ze op zestienjarige leeftijd haar leven riskeerde, werd haar blik scherp. ‘Elke dag namen de Duitsers ons voedsel en brandstof. We hadden honger. We hadden het koud. Maar bovenal namen ze mijn Joodse vrienden mee en daarom zei ik: ‘Weg met de nazi’s!’”