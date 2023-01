Wij lazen prins Harry’s autobiografie: ‘Heeft er nu echt niemand gezegd: is dit wel zo’n goed idee?’

Speciaal voor de verschijning van Spare (vertaald als Reserve) openden sommige Engelse boekhandels al om middernacht. De literaire kwaliteit laat dan wel te wensen over, de autobiografie van prins Harry staat vol onthullingen. De Morgen licht het boek voor u door aan de hand van vier passages.

“Ik was twintig toen ik voor het eerst hoorde wat pa naar verluidt tegen mammie had gezegd op de dag dat ik werd geboren: ‘Prachtig. Nu heb je me een troonopvolger en een reserve geschonken. Mijn taak zit erop.’”

Niet voor niets is Reserve de titel van de autobiografie van de Britse prins Harry. Het boek verscheen dinsdagnacht en maakt onderdeel uit van een heus publiciteitsoffensief. Eerder was er al een zesdelige serie op Netflix over het leven van Harry en zijn vrouw Meghan. Zondag kwamen daar nog eens twee ronkende interviews op de Britse en Amerikaanse televisie bij. En nu is er dus een boek, vol onthullingen.

“De prins legt zichzelf op de therapiebank”, zegt Harry De Paepe, kenner van het Verenigd Koninkrijk. “De wereld leest mee met de grote en kleine dingen uit zijn leven. We komen details over zijn baard te weten, maar ontdekken ook veel over de slechte band die hij met zijn broer William heeft. Bovendien is hij openhartig over zijn grote trauma: de dood van zijn moeder, prinses Diana.

“Gezien de grote bedragen die ermee zijn gemoeid (naar verluidt verdienden Harry en Meghan alleen al met de Netflix-reeks een bedrag van 93 miljoen euro, MS) kun je mij niet wijsmaken dat geld geen rol speelt. Maar Harry wil ook in het reine komen met zichzelf en zijn verhaal met de rest van de wereld delen.”

“Hij zette het water neer, schold me uit en kwam naar me toe. Het gebeurde allemaal zo snel. William greep me bij de kraag, trok m’n ketting kapot en sloeg me tegen de grond. Ik landde op de hondenbak, die brak onder m’n rug.”

Door een merkwaardige fout lag de autobiografie vorige week donderdag al even in de Spaanse boekhandels. De meest opzienbarende onthullingen waren inmiddels dus uitgelekt. Zo was al bekend dat het in 2019 tot een handgemeen tussen Harry en William kwam.

“Prins Harry komt op mij niet bijster intelligent en consistent over”, zegt De Paepe. “Elk weldenkend mens begrijpt dat dit soort onthullingen kwetsend zijn. Hij valt zijn familie af, maar blijft benadrukken: ik hoop op verzoening, de deur staat altijd open. Het zou kunnen dat hij op die manier het Britse volk probeert te bespelen. Dat zou erg cynisch zijn. Maar volgens mij is hij eerder naïef dan cynisch.”

Door alle controverse heeft Harry bij de Britten in ieder geval flink aan populariteit ingeboet. De Paepe: “Uit een peiling van vanochtend blijkt dat zijn populariteit wederom gekelderd is. Dingen die in elke familie gebeuren, legt hij open en bloot op tafel en dat vinden veel Britten gênant. Zelfs bij jongeren, bij wie Harry altijd populair was, is zijn krediet op. Volgens mij had hij dat niet verwacht. Dat wijst wat mij betreft opnieuw op een naïef wereldbeeld.”

Speciaal voor de biografie openden sommige Britse boekhandels al om middernacht. Beeld AFP

“In het heetst van de strijd zag ik die 25 niet als mensen. Je kunt mensen niet doden als je ze als mensen beschouwt. Het waren schaakstukken die van het bord waren gehaald.”

In zijn tijd in het leger zou Harry naar eigen schatting 25 taliban-strijders hebben gedood. “Het is geen getal dat me genoegen geeft, maar ik schaam me er ook niet voor”, zo schrijft hij in het boek. Zijn uitspraken leidden tot onrust bij het Britse leger.

“Hij schendt een code”, zegt De Paepe. “Met dit soort uitlatingen brengt hij zichzelf mogelijk in gevaar. Bovendien voelt hij zich thuis bij het leger. Waarom houdt hij dat dan niet voor zichzelf? Dat vraag ik mij ook af bij het verhaal over zijn penis (tijdens een wandeling van ruim 300 kilometer door Antarctica voor een goed doel bevroor die, MS). Is er nu niemand geweest die heeft gezegd: is dit wel zo’n goed idee? Is hij eigenlijk wel goed genoeg begeleid? Al zou het ook kunnen dat Harry op zijn vader lijkt, en dan is hij behoorlijk koppig.”

“Troonopvolging was net zoiets als het weer, of de stand van de planeten, of het wisselen van de seizoenen. Wie had er nu tijd om zich zorgen te maken over dingen die je met geen mogelijkheid kon veranderen? Wie zou zich er druk over maken dat hij werd getroffen door een in steen gebeiteld lot?”

Alle details die de voorbije periode naar buiten kwamen, zijn bijzonder smeuïg en voer voor een hoop entertainment. Maar is het ook een serieuze aangelegenheid? Zouden de acties van de prins bijvoorbeeld de Britse monarchie in gevaar kunnen brengen? De Paepe denkt dat het zo’n vaart niet loopt. “De strategie van het hof zal zijn als altijd: ze zitten de storm uit en reageren niet. We zullen koning Charles en prins William de komende tijd gewoon aan het werk zien. Ogenschijnlijk is er niets veranderd.”

Maar intern zullen ze de nodige maatregelen treffen, vermoedt De Paepe. “Het hof zal een herhaling willen voorkomen. Ik denk dat de mindset verandert. Tot dusver was het erg moeilijk om uit het koningshuis te stappen, zeker voor prominente leden. In bijvoorbeeld Nederland en Zweden zien we al vaker dat een prins of prinses tot een normaal leven besluit. Vermoedelijk zal dat in Engeland in de toekomst ook eenvoudiger zijn.”