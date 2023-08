‘Wij hebben wat appelsienen gestuurd, zij hebben hun export verdrievoudigd’: Italië wil af van deal met China

Italië wil niet langer deelnemen aan het ‘Belt and Road’-initiatief, waarmee China aan een moderne zijderoute timmert. Maar eruit stappen zonder Peking te schofferen is erg lastig. ‘China kan de Italiaanse economie een flinke kopstoot verkopen.’

Italië wil uit het Chinese Belt and Road Initiative (BRI) stappen ‘zonder schade te berokkenen’ aan de diplomatieke relatie met Peking. Dat heeft de Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto gezegd in een interview met de krant Corriere della Sera.

“De beslissing om mee te doen was een geïmproviseerde en kwalijke actie van de regering van Giuseppe Conte”, zei Crosetto nog over het omstreden Chinese infrastructuur- en handelsproject. “Wij hebben wat appelsienen naar China geëxporteerd, en zij hebben hun export naar Italië in drie jaar verdrievoudigd.”

Het BRI wordt wel eens omschreven als een 21ste-eeuwse nieuwe zijderoute, verwijzend naar het wegennetwerk waarlangs China gedurende eeuwen handel dreef. Grote investerings- en handelsverdragen met zoveel mogelijk landen moeten de banden met de rest van de wereld aanhalen. President Xi Jinping lanceerde het BRI in 2013. “Het is Xi’s vlaggenschip en illustreert zijn visie op China’s rol in de wereld”, zegt China-expert Ties Dams (Universiteit Leiden en Clingendael Instituut).

Wat het BRI precies inhoudt, blijft vaag en is gaandeweg veranderd. Lag de klemtoon aanvankelijk op grote infrastructuurwerken, nieuwe wegen en scheepvaartroutes, dan is dat mettertijd uitgebreid naar zowat alles wat de Chinese handel bevordert.

Beeld Belt and Road Research Platform

Er zijn natuurlijk veel landen die handelsrelaties onderhouden, maar de meeste Europese landen doen dat niet onder de BRI-vlag. Naast Italië sloten enkel Hongarije en Griekenland zich officieel bij het BRI aan. China investeerde onder meer in de Griekse haven van Piraeus en een spoorlijn tussen Boedapest en Belgrado. Italië is wel het enige lid van de G7 dat een officieel partnerschap aanging. “De symbolische waarde van Italiës deelname is voor China erg belangrijk”, zegt Dams.

Gevolgen buiten Italië?

Kan Italië die samenwerking zomaar opzeggen en tegelijk even goede vrienden blijven met Peking? Anders dan in sommige andere landen zijn in Italië geen grote infrastructuurprojecten in Chinese handen die in het gedrang komen. De handel met China kan in principe ook zonder BRI-label doorgaan. Maar of dat ook zo zal zijn, is volgens Dams maar de vraag. “Voor de Chinese regering is dit een klap in het gezicht die de relaties danig zal verslechteren.”

Verzuren de Chinees-Italiaanse relaties, dan laat zich dat volgens Dams mogelijk ook buiten Italië voelen. “Het land heeft de voorbije jaren sterk op samenwerking met China ingezet. Peking heeft weliswaar niet de macht om de Italiaanse economie – toch de derde van de EU – de nek om te draaien, maar kan die wel een flinke kopstoot verkopen. Dan rijst de vraag of andere EU-landen Italië te hulp moeten schieten.”

Dams verwijst naar wat er met Litouwen gebeurde, dat na een dispuut over Taiwan in 2021 in de hoek werd gezet. China legde de import uit het land aan banden en zette internationale bedrijven onder druk om niet meer in Litouwen te investeren. “Met dat soort informele acties kan China landen pijn doen”, zegt Dams.

Streep door Chinese rekening

Dat Italië zich beklaagt over de onevenwichtige deal met China verwondert China-expert Jasper Roctus (UGent en Egmont Instituut) niet, want het is een vaak weerkerende klacht. “China zoekt nieuwe afzetmarkten en beroept zich tegelijk onterecht op de status van ontwikkelingsland om de eigen markt af te schermen”, zegt Roctus.

Toch is teleurstelling in de economische return vermoedelijk niet de enige reden voor de demarche van de regering van Italiaans premier Giorgia Meloni. “Meloni heeft zich vroeger al pro-Taiwan uitgesproken”, zegt Roctus. “Dat speelt wellicht ook een rol. En er zal zeker druk uitgeoefend zijn vanuit de G7.”

Chinese media berichten alvast hoe Italië zwicht onder Amerikaanse druk. Een lezing van de feiten die ook volgens Dams niet zover van de waarheid zit. “De kwestie illustreert hoe Europa gewrongen zit in de strijd tussen Amerika en China om geopolitieke dominantie.”

In mei zei Meloni zelf al dat haar land goede relaties kan onderhouden met China zonder deel uit te maken van het BRI. Of de deal nu daadwerkelijk wordt opgeblazen is evenwel onzeker. Na een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden vorige week meldde Meloni dat haar regering nog tot december heeft om een beslissing te nemen. Volgens nieuwsagentschap Bloomberg zou ze aan de Amerikanen alvast te kennen hebben gegeven ermee te willen kappen.

De terugkrabbelende Italianen zijn volgens Roctus een flinke streep door de Chinese rekening. “China hoopte net méér Europese landen te lokken”, zegt hij. “Want de EU is voor China natuurlijk een veel interessantere afzetmarkt dan partners in het globale Zuiden. China heeft de EU nodig om van het BRI een echt succes te maken.”

Het omgekeerde lijkt nu te gebeuren. Zelfs de Oost- en Zuid-Europese landen, die aanvankelijk het meest gecharmeerd leken door de Chinese verlokkingen, stellen zich nu harder en kritischer op. “China wordt niet langer alleen als partner, maar ook als rivaal gezien”, zegt Roctus. “De Chinese strategie om de EU te passeren en landen individueel te verleiden lijkt te mislukken.”