‘Wij hebben ook oorlog meegemaakt, ze zijn heel welkom’: woon-zorgcentra zetten de deuren open voor Oekraïense vluchtelingen

In assistentiewoningen – serviceflats in de volksmond – mogen normaal gezien enkel 65-plussers wonen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil nu werken aan een uitzondering op deze regel voor Oekraïense vluchtelingen, net zoals dat vorige zomer voor de tijdelijk dakloze slachtoffers van de watersnood in Wallonië gebeurde. Dat doet hij op vraag van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo), de sectorfederatie van de private woon-zorgcentra, dat een kwart van het aanbod in Vlaanderen beheert. De organisatie van de vluchtelingenopvang wordt gecoördineerd vanuit de lokale besturen. “Het zit in ons DNA als zorgverlener om mensen te willen helpen”, duidt Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van Vlozo.

Verspreid over heel Vlaanderen stellen de woon-zorgcentra in het beheer van Vlozo ruim 200 woningen beschikbaar. Het gaat om flats met één of twee slaapkamers, een living, keuken, bergruimte en badkamer. “Ideaal voor twee personen, maar ook voor gezinnen met jonge kinderen. Er is in veel gevallen plaats om nog een stapelbed te plaatsen.” Of de huisvesting kosteloos zal zijn of niet, moet nog worden vastgelegd.

Plicht

Onder meer in woon-zorgcentrum De Wand in Laken staan momenteel zeven assistentiewoningen leeg, goed voor de opvang van even veel gezinnen. “Ik zie dit zelfs niet als een tijdelijke oplossing. Zolang zij geen andere vooruitzichten hebben, zijn ze hier welkom”, zegt directeur Greet Kinschots. Als het kan en er is ruimte, zouden ook zorgbehoevende ouderen opgevangen kunnen worden in leegstaande rusthuiskamers, vindt Johan Staes. “Voor de vluchtelingen speelt de locatie in Vlaanderen veel minder een rol dan voor pakweg een zoon die zijn vader geen dertig kilometer van zijn deur wil onderbrengen. Zij zullen dus sneller terecht kunnen in eender welke voorziening met vrije bedden.”

Wat zeker is, is dat de bewoners van De Wand de vluchtelingen met open armen zullen verwelkomen. Voor Cecile Peeters (103) gaat het niet louter om gastvrijheid, maar om een sociale plicht. “Stel je eens in de plaats van die mensen”, zucht ze. “Mochten wij in die situatie zitten, dan zouden we ook blij zijn indien we ergens terechtkonden. Ik heb zelf oorlog meegemaakt. Dat wens je niemand toe. Al die herinneringen komen nu ook weer naar boven wanneer ik het nieuws volg.”

Beetje Engels

“Die mensen zijn hier heel welkom!”, zegt ook Margriet Herpin (92). Zij was tien jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. “Hopelijk zullen ze zich hier goed voelen. Daar gaan we alles aan doen.”

Voor de leegstaande assistentiewoningen bestaat geen wachtlijst. Hoeveel opvangplaatsen ons land nodig zal hebben, is nog niet bekend. Sinds vrijdag meldden zich bijna 700 Oekraïense vluchtelingen bij de Dienst Vreemdelingenzaken, een getal dat elke dag oploopt.