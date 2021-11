Wij hebben, na zes jaar ouderschap, een methode ontwikkeld die verrassend goed werkt

Eva Keustermans, eindredactrice De Morgen Magazine.

Een voordeel van wonen in een appartement is dat je je continu bewust bent van wat je allemaal bezit. Spullen vervallen al snel in een rommelbestaan als je leeft zonder bodemloze ingemaakte kasten, zonder zolder die fungeert als vergeetput. Wat overbodig is, blijft ­sluimeren in de periferie van je blikveld.

Met ook nog een kind erbij, riskeer je al helemaal dat zo’n flat iets wegheeft van een Tetris-spel op het randje van game over. Daarom las ik met veel interesse het stuk over cadeau-indigestie in De Morgen Magazine, waarin de journaliste aan de sint vraagt om dit jaar wat minder fluoroze meuk aan te slepen.

Wij hebben, na zes jaar ouderschap, zo onze eigen methode ontwikkeld die verrassend goed werkt. Komen er in december spullen bij, dan moet er in november afscheid genomen worden van gepensioneerd speelgoed. Niet op een nazi-manier, maar in overleg met onze dochter. We verkopen niets, maar geven door aan wie het kan gebruiken. Zo krijgt het speelkeukentje straks een tweede leven in de buitenschoolse opvang, wat eerst tranen en daarna fierheid deed opwellen. Het ouderschap is vaak zoeken en aanmodderen, maar heel af en toe overvalt je ook het fijne gevoel dat je iets helemaal juist doet.