Wij geloven niet in regendansjes en hopen op voldoende regen in de lente is steeds meer een naïeve activiteit

Dag lezer,

Zo meteen is het lente. Eindelijk. Na een winter waarin we ons staande hielden met thermisch ondergoed, warmwaterkruiken en we onszelf wijsmaakten dat 18 graden in huis toch echt luxe is voor heel af en toe, snakken we harder dan ooit naar zonnestralen en echt in plaats van virtueel gekwetter van vogeltjes en baby-eendjes. Persoonlijk kijken wij vooral uit naar de eerste duik in zee. Vorig jaar namen we die al in mei en wij zijn nochtans geen aanhangers van Wim Hof, de koning van de hippe ijsbaden. Vroeger, toen seizoenen nog zo voorspelbaar waren als een Zwitsers zakhorloge, moest je doorgaans tot in de zomer wachten vooraleer je in de Noordzee terechtkon zonder dat je blauw en klappertandend weer vanonder de golven tevoorschijn kwam.



Maar wanneer wij voor de eerste keer dit jaar in zee zullen zwemmen, zullen we vooral denken aan het zopas beklonken wereldverdrag voor zeeën en oceanen. Dat VN-akkoord geeft het leven in de oceanen weer hoop. Door overbevissing, verzuring, opwarming, algengroei en vervuiling zijn veel delen van de wereldzeeën al halfdood of ten dode opgeschreven. Dat zal nu ophouden dankzij veel ruimere bescherming. Eindelijk.

Wie nu denkt: ‘Dat oceanengedoe is meer iets voor liefhebbers’, moet de wetenschapsredactie wijzen op het feit dat ook u ongelofelijk afhankelijk bent van de oceanen. Meer dan de helft van de zuurstof die we inademen wordt geproduceerd door het plankton in de zee. Dat wil zeggen dat elke tweede ademhaling u door de zee wordt geleverd. Dat ecosysteem vernielen we dus best niet langer.

Al even opbeurend is dat dit akkoord tussen 192 landen er simpelweg ligt, ondanks erg tegenstrijdige belangen. Wie in Vlaanderen woont en onvermijdelijk de stikstof-ellende heeft gevolgd zou gaan denken dat het niet kan, een akkoord sluiten tussen partijen met tegenstrijdige belangen. Maar op VN-niveau tonen ze dat dat niet klopt, zelfs al zitten ze daar met nog veel meer aan tafel.

Ondertussen is het wel hopen dat het nu ook niet weer te warm en te droog wordt deze lente en zomer. Want omdat februari zo droog was beginnen we met riskant slecht aangevulde grondwaterreserves aan de lente. In regendansjes doen geloven wij niet en eigenlijk is ook hopen dat het voldoende regent in de lente steeds meer een naïeve activiteit. De befaamde maartse buien en aprilse grillen geven niet meer jaarlijks present.

De opwarming van de aarde voltrekt zich dan ook sneller dan wetenschappers hadden voorspeld, zo ziet de gerenommeerde Britse klimatoloog Brian Hoskins. Er is onder onderzoekers nu zelfs een letterwoord voor: ze zeggen dat ze lijden aan ELSD. Dat staat voor Erring on the Least Side of Drama. Want er zijn meer en meer aanwijzingen dat de opwarming niet zo gestaag en zo lineair verloopt als de modellen voorspellen. Sinds altijd al wordt klimatologen verweten dat ze alarmisten zijn, maar omdat men zich in de wetenschap strikt dient te houden aan objectiviteit en rationaliteit, ver weg van emoties, blijken hun eerdere inschattingen mogelijk te conservatief. Het is zoals deze Belgen die de opwarming in hun beroep ondervinden zeggen: “De zomer van 1976 was ook warm ja, maar nu beleven we al vijf jaar op rij zo’n zomer van 1976.”

Wetenschappers zijn wel steeds beter in staat uit te vissen hoeveel aandeel de opwarming heeft in extreem weer en de rampen die daardoor worden veroorzaakt. Ook is het duidelijker voor hoeveel procent bepaalde bedrijven of landen verantwoordelijk zijn voor de opwarming. En dat leidt tot rechtszaken gestoeld op het principe ‘de vervuiler betaalt’. De eilandstaat Vanuatu, die in zee dreigt te verdwijnen, trekt nu zelfs naar het Internationaal Strafhof. Dat kenden we tot nu toe vooral van oorlogsmisdadigers, maar massaal CO 2 blijven uitstoten wordt ook meer en meer als een misdaad tegen de mensheid gezien.

Nog positief klimaatnieuws: zonet is een ongeziene economische wedloop ingezet tussen de VS en de EU om zo snel mogelijk de allergroenste industrie te hebben. De Amerikaanse president Joe Biden deelt honderden miljarden uit aan subsidies voor groene industrieën en energieproductie, betaald door belasting op de grootste bedrijven en rijkste Amerikanen. Nukkig foeteren over een ‘handelsoorlog’ heeft blijkbaar weinig zin dus komt Europa met een gelijkaardig plan om groene industrie, technologie en energie nu ook zwaar te gaan opschalen. China smijt zich ook in de race.

Mocht je enkele jaren geleden vernomen hebben dat de grootmachten elkaar beconcurreren om als eerste de allergroenste te zijn, je zou hebben gedacht dat je aan het hallucineren was. Maar het is allemaal echt en het zet de wereld op een hoopgevend pad.

Nu hallucineren we sowieso wel de hele tijd. Ja, ook u, nu. Niet omdat paddo’s hip zijn, maar omdat dat ons bewustzijn zo werkt. Dat gevoel dat je ‘jezelf’ bent, een wezen met een geschiedenis en een permanente ‘verteller’, iemand die de boel stuurt en organiseert, iemand die elke ochtend bij het ontwaken weer als erg vertrouwd aanvoelt, dat is eigenlijk niet ‘iemand’. Het is eerder, zo ontdekt neurowetenschapper Anil Seth, het resultaat van hoe onze hersenen voorspellingen proberen te maken over wat er rond ons en in ons lichaam gebeurt. Daar zijn ze zo hard mee bezig en zo goed in, dat er uit ons lijf als het ware een voortdurende ‘gecontroleerde hallucinatie’ opduikt: de even banale als ongelofelijke ervaring volledig jezelf te zijn.

Verkwikkende groeten,

De wetenschapsredactie