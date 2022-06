‘Wij gaan door tot we de Russen van onze bodem verdreven hebben’: Zelensky in videoconferentie die De Morgen bijwoonde

“We hebben dringend zwaardere wapens nodig om te verhinderen dat de Russen ons vanop afstand blijven bestoken", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag in een videoconferentie. “Elke dag schiet het Russische leger tien tot vijftien kruisrakketten op burgerdoelwitten. Dagelijks sterven onschuldige mensen, die we nodig hebben om dit land weer op te bouwen. Alleen met langeafstandwapens kunnen we vooruitgang boeken en de Russen terugdringen.”

Zelensky was uitgenodigd voor een videoconferentie door de Oekraïense ambassade in Kopenhagen. De Morgen kon die bijwonen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals te smeken om langeafstandswapens. Woensdag verzamelen namelijk de ministers van Defensie van de NAVO-landen om te overleggen over nieuwe wapenleveringen voor Oekraïne.

Die kan Oekraïne goed gebruiken. Op vragen over wat de laatste stand-van-zaken van de oorlog in de Donbasregio is, antwoordde de president ontwijkend, ‘omdat de Russen nu eenmaal meeluisteren’. Hij benadrukte dat zijn troepen om elke morzel grond zullen blijven vechten, maar uit zijn blik sprak toch vooral bezorgdheid.

Op korte tijd is de situatie in de stad Severodonetsk in de provincie Loehansk snel verslechterd. De Russen bestoken er onophoudelijk appartementen en een chemiefabriek, waar nog honderden burgers schuilen. Alle bruggen die toegang tot de stad geven zijn vernield, waardoor de overgebleven Oekraïners geen kant meer op kunnen. Als de Russen ook Lisitsjansk weten te veroveren, hebben ze de hele provincie Loehansk onder controle.

De moraal van Oekraïnse troepen daalt zienderogen, want ze strijden met ongelijke wapens. Volgens een rapport van westerse inlichtingendiensten, die The Independent kon inkijken, hebben de Russen op dit moment twintig keer zoveel artillerie en veertig keer zoveel munitie aan het front in Oost-Oekraïne. Mykhailo Podolyak, een belangrijke presidentiële adviseur van Zelensky, tweette maandag een verlanglijstje voor nieuwe wapenleveringen vanuit het westen. 1000 houwitser artilleriewapens, 300 MLRS raketsystemen, 500 tanks, 2000 zware pantserwagens en 1000 drones zijn volgens de Oekraïners om het tij in de Donbas te keren.

Zelensky benadrukte dat Oekraïne zich daarmee nog flexibel opstelt. “In het begin van de oorlog vroegen we om het luchtruim af te sluiten. Dat was geen optie voor westerse regeringen, dus zochten we naar alternatieven. We vroegen om gevechtsvliegtuigen, maar ook die kregen we niet. Wat we nu vragen, zijn moderne defensiesystemen met een grote reikwijdte. We zijn het grootste land in Europa, zonder die wapens kunnen we ons niet over lange afstand verdedigen.”

Het is zeer de vraag of het westen zal voldoen aan de eisen van de Oekraïense regering. Met 300 MLRS-systemen vraagt Podolyak maar liefst zeven keer meer dan wat de Britten en Amerikanen tot nu toe beloofd hebben. Een schenking van 1000 houwitsers zou overeenkomen met nagenoeg de volledige Amerikaanse stock.

Volgens Zelensky is er geen andere optie. Zonder een grote levering langeafstandswapens dreigt de oorlogssituatie in een impasse te geraken, waarbij beide partijen elkaar blijven beschieten zonder veel vooruitgang te boeken. “Stagnatie betekent dat er raketaanvallen blijven komen. Ik kan niet toestaan dat er onschuldige burgers blijven sterven.”

Gehuld in een zwarte t-shirt met de tekst ‘I am Ukranian’, zocht hij nadrukkelijk de steun van Europese leiders, die er volgens hem net zo goed belang bij hebben dat de Russen verdreven worden. “Als jullie echt geven om vrede en rechtvaardigheid, toon dat dan ook. Wij willen doorgaan tot we de Russen verdreven hebben, maar we kunnen daar alleen in slagen met een sterk en verenigd Europa achter ons.”