‘Wij, en zeker ik, gaan door met ons werk’: Boris Johnson is niet van plan te wijken

‘Wij, en zeker ik, gaan door met ons werk.’ Hoewel Boris Johnson van geen wijken wil weten, volgt na ‘Partygate’ alweer een nieuw schandaal. De Britse premier zou afgelopen zomer bij de evacuatie in Afghanistan voorrang hebben gegeven aan een dierenasiel.

Terwijl op woensdag de hele natie reikhalzend - en haar Conservatieve premier eerder angstvallig - uitkeek naar het onderzoeksrapport van de Britse topambtenaar Sue Gray over ‘Partygate’, haalde Boris Johnson zich alweer een nieuw schandaal op de hals. Britse media melden namelijk dat de premier persoonlijk tussenbeide kwam bij de evacuatie van dieren uit Afghanistan, ook al wees hij die claims al meermaals van de hand.

Het verhaal speelt zich af tegen de snelle verovering van Afghanistan door de taliban deze zomer, nadat de VS en hun internationale bondgenoten na twintig jaar een einde hadden gemaakt aan de militaire aanwezigheid. De repatriëring van duizenden Britten en ook Afghanen die tijdens de oorlog hun diensten hadden aangeboden, verliep toen erg chaotisch. Velen raakten niet tijdig op de belegerde luchthaven van Kaboel.

De honden en katten van de ngo Nowzad Dogs, een liefdadigheidsorganisatie die opgericht werd door de Britse ex-marinier Pen Farthing, raakten wél op tijd weg. In e-mails die woensdag werden vrijgegeven door de parlementaire commissie Buitenlandse Zaken, het orgaan dat de evacuatiemissie onderzoekt, staat dat in “opdracht van de premier” daarvoor “aanzienlijke middelen” werden vrijgemaakt.

In december, toen een klokkenluider op het departement van Buitenlandse Zaken stelde dat Johnson ‘dieren boven mensen’ koos, deed de premier dat nog af als ‘complete nonsens’. Citaten uit mails van datzelfde departement lijken die stelling nu nochtans te onderschrijven.

Rapport-Gray

Oppositiepartij Labour wil dat Johnson uitleg komt geven bij het verhaal in het parlement: “Opnieuw is de premier betrapt op een leugen over wat hij doet en beslist.” En opnieuw volgt een kans om de premier te doen wankelen, zo lijkt het. Veel speelruimte lijkt er niet meer te zijn.

Johnson ligt al dagen zwaar onder vuur voor zijn zogenaamde ‘Partygate’. Hij wordt ervan beschuldigd om verschillende feestjes gehouden te hebben in zijn ambtswoning, terwijl het land in volle lockdown zat. De berichten doen een vernietigend beeld ontstaan dat overheidspersoneel het zelf niet zou nauw nam met coronaregels.

Een belegerd 10 Downing Street. Beeld REUTERS

Voor het rapport van Sue Gray, dat normaal op woensdag was verwacht, krijgt hij alvast een dag respijt. Regeringsbronnen zouden aan Sky News gemeld hebben dat het rapport effectief nog niet naar Downing Street 10 is verstuurd. Volgens de openbare omroep BBC zou de topambtenaar de regering wel al geïnformeerd hebben over de uitkomst van haar onderzoek, en stellen ingewijden dat Johnson niet op goed nieuws hoeft te rekenen. Naar verluidt is stevig geruzied over wanneer parlementsleden inzage krijgen.

Indien het rapport concludeert dat coronaregels zijn overtreden, geldt het als waarschijnlijk dat de Conservatieve fractie een vertrouwensstemming houdt. Johnson reageerde woensdagmiddag in het parlement alvast ontwijkend op elke vraag. “We moeten het rapport overlaten aan de onafhankelijke onderzoekers.”

Eigen lof

In de plaats volgde een rondje naast elkaar babbelen. Elke oproep tot ontslag, vooral vanuit Labour, counterde hij met eigen lof: “De economie boert goed, we hebben wereldwijd een van de beste vaccinatiecampagnes opgezet en momenteel zijn we bezig met het Westen te verenigen over de situatie in Oekraïne. Deze regering presteert”, aldus Johnson.

Volgens Johnson doet zijn Conservatieve partij daarmee wat Labour nalaat: goed besturen. “Wij, en zeker ik, gaan door met ons werk”, concludeert Johnson. De oppositie reageerde daarop dat de energieprijzen de pan uit swingen terwijl de premier “taartjes eet”. Volgens de Schotse nationalisten is elke dag dat Johnson aanblijft een schande voor de mensen die tijdens de crisis offers maakten.