Wie zware schade leed door overstromingen heeft recht op tijdelijke werkloosheid

“Het gaat om wie ernstige schade heeft geleden en niet in staat is om te gaan werken omdat zij voorrang moeten geven aan het vinden van een nieuwe woning, het schoonmaken of herstellen ervan, het regelen van hun schade of het vinden van alternatieve vervoermiddelen”, aldus Dermagne. Die getroffen werknemers behouden op die manier 70 procent van hun salaris en krijgen een supplement van zo’n vijf euro per dag, zo besliste de federale regering.

Daarnaast behouden ook werkloze gezinshoofden en alleenstaanden die door het noodweer tijdelijk ergens anders onderdak moesten vinden hun statuut en werkloosheidsuitkering. “Ze zullen dat niet bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening moeten aangeven”, verklaart Dermagne. “Als getroffene behoud je zo je rechten, en ook wie mensen thuis opvangt ondervindt geen invloed.”

Ook werkzoekenden en tijdelijk werklozen die vrijwillig hulp aanbieden in de getroffen regio’s, hoeven dat niet bij de RVA aan te geven.