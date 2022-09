Wie zit er achter het ontvoeringscomplot tegen minister Van Quickenborne?

Wie gaf Nederlandse criminelen opdracht om minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) te ontvoeren? Alle pijlen wijzen naar het drugsmilieu en er zijn wel een aantal kopstukken die een eitje hebben te pellen met de Belgische justitie.

De Kamercommissie Justitie over ‘de escalatie van het drugsgeweld’ is maandag geannuleerd omdat de minister van Justitie ondergedoken zit voor de drugsmaffia. Even later merkten de agenten die de woning van Van Quickenborne bewaken dat een koerier een pakje kwam afleveren. Na enkele vragen beoordeelden ze het pakje als verdacht. Maandagavond kwam ontmijningsdienst DOVO ter plaatse om het onschadelijk te maken.

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zit op een onbekend adres sinds het federaal parket afgelopen donderdag het ontvoeringscomplot ontdekte.

Intussen zijn vier verdachten in Nederland opgepakt. De rechtbank moet binnen 60 dagen beslissen over hun uitlevering naar België. Zij moesten allicht het vuile werk opknappen voor een topfiguur in de drugsmaffia.

“Door het onderzoek na het kraken van chatsoftware Sky ECC weten we dat de kopstukken van de drugstrafiek zich vaak in het buitenland bevinden”, zegt de woordvoerder van het federaal parket, zonder zich over dit specifieke onderzoek uit te spreken.

België probeert daarom met zoveel mogelijk landen akkoorden te tekenen. Er zijn dus wel wat criminelen die zich zo opgejaagd kunnen voelen en iets denken te bekomen door een gijzeling. In december vorig jaar heeft minister Van Quickenborne namens de Belgische regering nog een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten getekend. Dat is intussen goedgekeurd door het parlement en de ratificatie is voor elk moment, zo zei hij vorige week in de Kamer.

In Dubai zou een twintigtal criminelen uitlevering riskeren, onder wie meerdere drugsbaronnen, zoals bijvoorbeeld Othman E.B. In Marokko liep deze zomer dan weer de Antwerpenaar Mohamed R.C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, tegen de lamp. Hij wacht in Casablanca op uitlevering.

De Lange of De Universitair

Eén man vinkt zowat alle vakjes af: Flor B. Hij is afkomstig uit Lommel, maar woonde in Brasschaat, tot hij de benen nam. De 35-jarige is in februari gearresteerd in zijn luxeflat in Zürich. Sindsdien wacht België op zijn uitlevering. En hij is gelinkt aan de Nederlandse drugsbaron Jos L., of ‘Bolle Jos’, die verantwoordelijk zou zijn voor verscheidene grote drugstransporten via de Antwerpse haven.

In Zürich, waar Flor B. een valse identiteit had, stond er op zijn deurbel ‘Falcon’, maar bekender zijn de bijnamen ‘De Lange’, omwille van zijn postuur en ‘De Universitair’, omdat hij aan de VUB criminologie zou hebben gestudeerd. Hij komt voor in verschillende drugsdossiers. Nederlandse speurders zien hem in gekraakte chatberichten onder de naam ‘Bongoking’.

Eén bijnaam leverde hem een persoonlijk conflict met Van Quickenborne op. Toen de minister in 2020 bekendmaakte dat Flor B. op de most wanted-lijst van de federale politie stond, noemde hij hem bij VTM Nieuws ‘de Vingerknipper’, “omdat hij met een snoeischaar vingerkootjes heeft afgeknipt”. Alleen, de rechter heeft Flor B. voor die feiten vrijgesproken. Voorlopig wil niemand bevestigen wie er achter het complot zou zitten.