‘Wie zijn geld een jaar kan missen, kan de staatsbon overwegen’: expert over de banken die hun spaarrentes optrekken

Is dit het moment om te veranderen van spaarboekje? Die vraag dringt zich op nadat de grootbanken hun spaarrentes optrokken. Veel hangt volgens professor financiële economie Hans Degryse (KU Leuven) af van hoelang u het geld kan missen.

Welk advies geeft u consumenten die hun spaarcenten nu onder de loep nemen?

“Eerst en vooral is het goed om te weten dat de Belgische wetgeving banken verplicht om een onderscheid te maken tussen de basisrente en een getrouwheidspremie, die zoals de wet voorschrijft behoorlijk hoog moet zijn en je als consument pas verdient nadat je geld een jaar vast heeft gestaan op een spaarrekening. Als we dan zien dat de rente stijgt, dan gaan de basisrente voor zowat alle rekeningen omhoog. Maar ook de getrouwheidspremie stijgt soms.”

“Stel nu dat de termijn voor je getrouwheidspremie al is beginnen te lopen op je huidige spaarrekening, dan moet je de keuze maken: maak ik de overstap en verlies ik een stuk verworven premie of niet? Doordat de getrouwheidspremie in ons land hoog is, heb je eigenlijk altijd zo’n omschakelingskost – tenzij je verandert net na het uitbetalen ervan.”

Al is veranderen van bank niet per se nodig om de beste spaarformule te vinden, toch?

“Inderdaad. Dat is het tweede belangrijke element. Banken werken vaak met verschillende types rekeningen. Om een hogere spaarrente te verkrijgen volstaat het soms om je geld over te laten schrijven van de ene spaarrekening naar de andere, dus bij dezelfde bank.”

“Soms werken banken ook met specifieke spaarprogramma’s. Bijvoorbeeld KBC doet dat. Dan wordt er gevraagd om elke maand een bedrag – neem nu 500 euro – te investeren, waardoor je een hogere rente krijgt.”

“Tot slot maken banken soms verschillende combinaties. Ze geven bijvoorbeeld een lagere basisrente, maar een hogere getrouwheidspremie. Die keuze moet je maken afhankelijk van hoelang je geld ter beschikking kan stellen voor de bank.”

Professor financiële economie Hans Degryse Beeld Joel Hoylaerts / Photo News

Wie van plan is om spaargeld een heel jaar vast te zetten, kan er misschien voor kiezen om te wachten tot september en in te tekenen op de staatsbon van de overheid?

“Dat klopt. Als we de voorspellingen van de Belgische overheid mogen geloven, zal die op dat ogenblik attractief zijn. Er zou een lagere roerende voorheffing van 15 procent voor gelden bijvoorbeeld. Dat is nog altijd iets meer dan de roerende voorheffing die geldt voor een spaarrekening. Daar zijn de eerste 980 euro vrijgesteld van die belasting. Dus wie zijn geld een jaar kan missen, kan dat overwegen.”

Het heeft lang geduurd eer onze (groot)banken de spaarrentes hebben opgetrokken. Hoe kwam dat eigenlijk?

“Het is belangrijk het grotere plaatje mee te hebben. Tot een jaar geleden was de beleidsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) negatief. Door het het lenen van geld goedkoper te maken, wilde ze de economie aanzwengelen. Door de toegenomen inflatie heeft de ECB die rente substantieel opgetrokken, nu tot 3,75 procent. Banken hebben dat geleidelijk doorgegeven aan hun klanten.”

“Ter verdediging van de banken: er zijn in ons land een aantal eigenaardigheden die ertoe leiden dat zij de spaarrente minder snel konden verhogen dan banken in andere landen. Zo legt onze overheid een bankentaks van 0,13 procent op. In combinatie met de minimumrente van 0,11 procent die Europa oplegde (banken moesten een hogere spaarrente aanbieden dan de rente die ze zelf kregen bij de ECB, PG) maakte dat dat Belgische banken niet reageerden op de eerste renteverhogingen van de ECB.”

“Anderzijds: nu is de rente al een tijd substantieel hoger. Toch zijn de grootbanken relatief traag in het doorrekenen daarvan naar hun klanten. Ook rekenen ze die niet volledig door. De spaarrente die grootbanken bieden ligt nog altijd een pak onder de rente die banken zelf krijgen bij de ECB.”

Hoe komt dat? Is er te weinig concurrentie tussen banken?

“Dat heeft ermee te maken. Banken zwemmen in deposito’s: ze moeten niet concurreren om die aan te trekken. Daarnaast is een spaarrekening in ons land fiscaal aantrekkelijk. De overheid stelt er nauwelijks roerende voorheffing op. Daardoor is er weinig concurrentie met andere financiële producten, zoals termijnrekeningen (waarop geld voor een vaste termijn en vaste rente wordt vastgezet, PG) waar wel 30 procent roerende voorheffing voor geldt.”

Dat Belgen hondstrouw zijn aan hun bank en nauwelijks naar hun spaarcenten kijken, zal ook niet helpen?

“Klopt. Dat heeft enkele buitenlandse banken zoals Rabobank en ANB Amro parten gespeeld in de periode dat de minimumrente verplicht op 0,11 procent lag. Zij zijn toen vertrokken waardoor het bankenlandschap verschraald is. Eigenlijk zien we nu pas een aantal spelers, zoals het Spaanse Santander, actiever worden om de concurrentie aan te wakkeren.”

Iets helemaal anders: de Belgische inflatie blijkt de laagste van heel Europa te zijn. Hoe komt dat?

“Doordat het gewicht dat energie krijgt in de berekening van dat inflatiecijfer in België hoger ligt dan in andere landen. Doordat gas- en elektriciteitsprijzen sterk gedaald zijn voor mensen met een variabel contract dit jaar, ligt onze inflatie een stuk lager nu. Waarom energie belangrijker is in onze inflatieberekening? Omdat Belgische huizen relatief groot zijn en minder goed geïsoleerd.”

Wat betekent dat voor ons? Is het leven goedkoper hier dan in Duitsland?

“Voor een stuk wel. Mensen die een variabel contract hadden voor hun energie zullen de prijzen minder hebben zien stijgen dan gemiddeld in Europa. Net zoals vorig jaar het omgekeerde is gebeurd, toen onze inflatie fors de hoogte in schoot.”