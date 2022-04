Wie wordt voorzitter van Groen? Björn Rzoska is geen kandidaat, ‘het kriebelt’ bij Kristof Calvo

Björn Rzoska, de Vlaamse kopman van Groen, is alvast geen kandidaat om het stokje over te nemen van Almaci. Hij oordeelt dat het aan “iemand nieuw” is om partijvoorzitter te worden. “In de perceptie ben ik dat vandaag niet meer, omdat ik in 2019 het al eens heb opgenomen tegen Meyrem”, vertelt Rzoska. “We hebben nood aan een frisse bruggenbouwer.”

Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout lijkt zo iemand. Als voormalig ondervoorzitter - tijdens de eerste termijn van Almaci - heeft hij krediet opgebouwd bij de leden. In het Vlaams halfrond bewees hij al dat hij verbaal zijn mannetje kan staan. Vaneeckhout heeft naar eigen zeggen “veel goesting”, maar hij wil dit weekend nog gesprekken voeren met een aantal collega’s.

Ook Wouter De Vriendt, de fractieleider in de Kamer, lijkt klaar voor een gooi naar het voorzitterschap. Als fractieleider heeft hij zich bewezen de voorbije jaren, onder meer in debatten met N-VA-voorzitter Bart De Wever. Wat volgens sommige bronnen in zijn nadeel kan spelen, is dat De Vriendt binnen de partij gezien wordt als een van de mensen die de kritiek op Almaci hebben gevoed.

Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout. Beeld Karolien Coenen

Eind maart nam Almaci onverwachts ontslag als partijvoorzitter van Groen, na bijna acht jaar aan het roer. De rek was eruit, oordeelde ze zelf. Almaci wilde meer tijd voor haar familie. Tegelijk werd haar positie intern al langer in vraag gesteld. De teleurstellende verkiezingsuitslag in 2019 werd Almaci aangewreven. De groene partij verloor het momentum in de laatste rechte lijn.

Het kriebelt

Ook Kristof Calvo, het tweede uithangbord bij de verkiezingen in 2019, overweegt om zich kandidaat te stellen. Hij laat weten dat “het kriebelt” om meer het voortouw te nemen, maar dat kan misschien ook op “andere manieren”. “Ik ga er de komende dagen over nadenken, maar een kandidatuur is zeker geen uitgemaakte zaak. Er zijn meerdere mensen die het zouden kunnen doen. Het is wel een cruciaal moment voor onze partij en de progressieve politiek in Vlaanderen”, zegt Calvo.

Nog een naam die circuleert, is die van politiek directeur Bogdan Vanden Berghe, de voormalige directeur van 11.11.11. Ook hij zou dit weekend een besluit nemen. Al lijkt de kans eerder klein dat hij de stap zet. Maar net zoals zijn partijgenoten kijkt Vanden Berghe de kat uit de boom.

De voorbije weken zijn binnen Groen veel gesprekken gevoerd over de nood aan een consensuskandidaat. Een aantal groenen vonden het niet het geschikte moment voor een (harde) voorzittersstrijd binnen de partij. Hiervoor werd gekeken naar vicepremier Petra De Sutter en Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. Geen van beiden wil finaal de sprong wagen. De groene statuten staan niet toe dat zij hun ministerschap combineren met het voorzitterschap.

Kandidaat-voorzitters krijgen een maand om campagne te voeren. Op zaterdag 11 juni volgt een slotcongres in Brussel en de stemming. Voor het eerst zullen alle Groen-leden zich kunnen uitspreken. Voordien waren dat alleen de leden die fysiek aanwezig waren op het slotcongres.