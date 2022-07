Wie wil slagen aan de unief, moet Grieks-wiskunde studeren

De slaagkansen voor een student in het hoger onderwijs hangen sterk af van de vooropleiding in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) aan minister Ben Weyts (N-VA). De richtingen Grieks-wiskunde, Latijn-wiskunde en Grieks-Latijn maar ook bouw- en houtkunde spannen de kroon: respectievelijk 65, 56, 53 en 56 procent van de studenten met deze vooropleidingen behaalt een bachelordiploma binnen de vooropgestelde termijn van drie jaar. Bij alle andere vooropleidingen ligt het slaagpercentage ruim onder de 50 procent.

Zowat drie op de vier leerlingen die het middelbaar onderwijs beëindigen, vatten een hogere studie aan. Vooral studenten uit een ASO- of TSO-richting kiezen voor hoger onderwijs: respectievelijk 95 en 80 procent van hen studeert verder. Over de gehele studentengroep van rechtstreekse doorstromers heen (ongeveer 42.000 studenten), behaalt ongeveer 13.000 een academisch of professioneel bachelordiploma binnen de vooropgestelde studieduur van 3 jaar. Met andere woorden, bijna een derde (32 procent) van de studenten behaalt een bachelordiploma binnen de vooropgestelde studieduur.

Er zijn belangrijke verschillen tussen de onderwijsvormen. Van de ASO-studenten behaalt 40 procent een diploma binnen de 3 jaar. Bij een TSO-richting daalt dat naar 25 procent. Dat is te laag, vindt Warnez: “We moeten verder werken aan de kwaliteit in ons secundair onderwijs. De cruciale doelstelling is het versterken van het studiekeuzeproces, waarbij talenten en interesses van leerlingen doorslaggevend zijn.”

Tegenover de goed scorende opleidingen Grieks-wiskunde, Latijn-wiskunde en Grieks-Latijn in de ASO-richtingen, doen de laagste slaagkansen binnen de vooropgestelde termijn zich voor in de richtingen steinerpedagogie (31 procent), sportwetenschappen (30 procent), jesjiva (28 procent), moderne talen-topsport (12,5 procent) en wetenschappen-topsport (9 procent). Opvallend is dat de slaagkansen vanuit een aantal TSO-richtingen zeer hoog zijn: bouw- en houtkunde (56 procent), elektromechanica (47 procent) en elektriciteit-elektronica (40 procent). (PhG)