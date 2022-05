Wie voor iemand zorgt, krijgt binnenkort makkelijker flexibele werkuren

Het gaat om de Belgische omzetting van een Europese richtlijn uit 2019, waarmee de Europese Unie vooral de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt wil verhogen.

“Het zijn helaas bijna altijd vrouwen die zich genoodzaakt zien om hun carrière op een lager pitje te zetten, zodat ze een deel van hun tijd aan de zorg voor anderen kunnen besteden”, zegt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). “Dat benadeelt hen. Daarom willen we het mogelijk maken om hun activiteiten beter op elkaar af te stemmen.” De maatregelen gelden weliswaar voor iedereen, benadrukt hij, niet enkel voor vrouwen.

Een van de nieuwigheden is dat het makkelijker wordt een flexibele arbeidsregeling aan te vragen als je voor iemand zorgt. Denk aan een vraag om minder uren te kloppen, de uren anders in te delen of meer telewerk. Als de werkgever dit verzoek wil weigeren, moet hij voortaan een schriftelijke motivatie geven. Anders wordt de vraag sowieso geldig verklaard. Ondertussen is de werknemer beschermd tegen ontslag.

Vijf dagen extra

Dankzij de nieuwe regeling krijgt iedere werknemer ook recht op vijf dagen zorgverlof per jaar, boven op de bestaande verloven zoals voor mantelzorg of palliatieve zorg. “Dit verlof kan flexibeler worden ingezet, bijvoorbeeld om een kind in het ziekenhuis te bezoeken of een familielid dat intrekt in een rusthuis te begeleiden”, zegt Dermagne.

Voorts krijgen werkgevers strengere regels opgelegd als ze een tijdelijk contract niet verlengen. Ook als ze het wettelijk voorziene geboorteverlof niet respecteren, vooral bij vaders en meemoeders, volgen er sancties.