Wie sterft vandaag door covid-19? ‘We zien nu toch meer dertigers op intensieve zorg. Allemaal niet gevaccineerd’

Terwijl het coronavirus welig rond tiert, stijgt ook het aantal sterfgevallen. Afgelopen maandag waren het er 45. Over wie gaat dat precies? ‘We zien nu toch meer dertigers op intensieve zorg.’

De vaccins werken, zoveel is duidelijk. In een samenleving waar tot deze week amper beperkende maatregelen waren en het aantal besmettingen naar records gaat, blijft het aantal doden voorlopig laag. Op 8 april vorig jaar, de piek van de eerste golf vorig jaar, vielen er op één dag meer dan 300 doden. Tijdens de tweede golf gingen we in november vorig jaar boven de 200 doden per dag.

Toch blijft het opletten. Het aantal doden volgt de besmettings- en hospitalisatiecurve altijd met enige vertraging. “Het aantal doden per dag zal allicht nog verder toenemen”, geeft viroloog Steven Van Gucht aan. “Alles hangt af hoe de besmettingscurve verder evolueert. Maar zonder de vaccins zaten we allicht aan cijfers nu al die tot tien keer zo hoog lagen.”

Over het aandeel gevaccineerden bij de sterfgevallen zijn op dit ogenblik geen cijfers. Gezondheidsinstituut Sciensano komt allicht begin volgende week met een rapport over het profiel van de coronapatiënt. Wel is het zo dat van de gehospitaliseerden 65 procent gevaccineerd zijn, op intensieve zorg is dat 54 procent. De verwachting is dat bij de sterftecijfers het aandeel gevaccineerden verder daalt. Als gevaccineerden zwaar ziek worden, zijn dat in regel ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen.

Wat opvalt: de gemiddelde leeftijd van wie overlijdt, ligt een tik lager dan tijdens de eerste fases van de pandemie. Bovendien zag je voorbije weken zag je een duidelijke knik naar beneden bij het aantal sterfgevallen bij de 85-plussers, terwijl in de groep tussen de 75 en 85 jaar het aantal doden net steil omhoog ging. Van Gucht wijst naar de goede zorgen in de woon-zorgcentra, waar vooral de alleroudsten verblijven, als verklaring. “Het is een veilige en beschermde omgeving, er was sowieso een hoge vaccinatiegraad en ook de boosterprik is daar vrijwel overal gezet.”

Marc Noppen, CEO van het UZ in Brussel, heeft ook de leeftijd van de coronapatiënten zien dalen. “We zien nu toch meer dertigers ook op intensieve zorg”, zegt hij. “Allemaal niet gevaccineerd.” Omdat het virus nu volop circuleert, wordt die groep nu ook meer geraakt dan in de vorige golven, zo luidt de verklaring.

Vlaanderen telt in absolute cijfers het meeste aantal doden, maar afgezet tegenover de bevolking scoort het beter van Brussel en Wallonië. Ook daar is de hogere vaccinatiegraad in Vlaanderen de uitleg. “Op dit moment geldt internationaal: hoe strenger de maatregelen, hoe minder besmettingen en hospitalisaties”, zegt Van Gucht. “Wat betreft het aantal sterfgevallen is dan weer de vaccinatiegraad de beste indicator.”

Tot slot zien we dat er nog steeds meer mannen dan vrouwen sterven, maar dat is eigenlijk al de hele pandemie zo.