Wie krijgt vanavond de Gouden Schoen? Maar vooral: is die trofee nog belangrijk?

Vanavond weten we wie Lior Refaelov opvolgt als Gouden Schoen. Topfavorieten zijn Club Brugge-spelers Noa Lang, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere. Maar moeten we eigenlijk nog veel waarde hechten aan deze trofee voor de beste voetballer in de Belgische competitie?

Een paar duizend euro: meer is de Gouden Schoen niet waard. De trofee zelf dan toch, een echte schoen van de winnaar wordt eerst gemetalliseerd en daarna met een laagje 24-karaatsgoud verguld door de Brusselse trofeeënfabriek Toulet-Van Bael. De symbolische waarde van de Gouden Schoen daarentegen kan tot in de miljoenen euro’s lopen.

“Je moet een onderscheid maken tussen de waarde voor de club en de speler”, zegt Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge. “In de weken voor en na de verkiezing zal dit positief afstralen op de club met de grootste kanshebbers, ook op de interne werking en de commerciële partners. Dat is een effect van eerder korte termijn.”

Wat de winnaars betreft, ziet Mannaert twee categorieën. “Enerzijds zij die niet echt een profiel hebben om nog een transfer te maken omdat ze al op rijpere leeftijd zijn, denk bij ons bijvoorbeeld aan Hans Vanaken of Ruud Vormer. Bij hen vertaalt zich dit niet in een hogere marktwaarde, maar kan het wel leiden tot een verbeterd contract. Anderzijds zijn er de jongere spelers, zoals Izquierdo, Tielemans of Praet. Voor hen kan zo’n trofee het laatste stapje zijn voor een transfer naar het buitenland.”

Buitenlandse clubs overtuigen

Sporteconoom Thomas Peeters (Erasmus Universiteit Rotterdam) nuanceert dit enigszins. “Vroeger had de Gouden Schoen een belangrijke signaalfunctie: de aandacht van buitenlandse clubs werd getrokken. Maar tegenwoordig is er in het voetbal een veel systematischere scouting. In een mum van tijd kan je een volledig rapport met analytische cijfers op je bureau krijgen. En dus zullen buitenlandse clubs deze spelers al op voorhand kennen.”

Toch kan zo’n Gouden Schoen nog het verschil maken, vindt Mannaert. “Binnen een bepaalde club zijn er altijd wel verschillende strekkingen over diverse namen voor een positie. Zo’n individuele trofee helpt voorstanders voor deze of gene speler. Het objectiveert in zekere zin het advies van de sportieve cel: ‘zie je wel dat wij er niet alleen zo over denken?’ Bovendien is voetbal geen exacte wetenschap, je kan dus niet enkel op cijfers voortgaan. Het gaat ook over de interactie tussen mensen. Kijk naar de transfer van Zlatan Ibrahimovic naar Barcelona in 2009. Je kan moeilijk zeggen dat hij een slechte speler was of Guardiola een slechte coach, maar toch lukte het niet.”

Volgens de gespecialiseerde website transfermarkt.de is Charles De Ketelaere momenteel 27 miljoen euro waard, Noa Lang (25 miljoen) en Hans Vanaken (16 miljoen) volgen op korte afstand. Zal zo’n Gouden Schoen hun waarde nu plots doen stijgen? “Dat kan je niet zomaar zeggen”, vindt Mannaert. “Sowieso zijn we niet van plan om in de winter te verkopen. Maar het zal het ons in de zomer wel makkelijker maken om buitenlandse clubs te overtuigen.”

Contractuele bonus

Betekent zo’n trofee ook dat een speler automatisch opslag zal krijgen? “Nee, dat hangt van speler tot speler af. Sommige spelers hebben een bonus in hun contract afgesproken, anderen niet. Maar eigenlijk maakt dat voor ons niet zoveel uit. Wanneer je aantoont dat je een grote toegevoegde waarde bent voor het team, zullen we vanuit de club vaak zelf het initiatief nemen om het contract aan te passen. Dat kan bijvoorbeeld bij zo’n Gouden Schoen zijn.”

Dat blijkt ook uit onderzoek, merkt Peeters op. “Een Italiaanse collega, Francesco Principe, heeft aangetoond dat spelers in de Italiaanse competitie meer betaald zullen worden als hun sterrenstatus stijgt. Zo’n individuele trofee kan daartoe bijdragen. In de Serie A was dat te onderzoeken omdat de sportkrant La Gazzetta Dello Sport jaarlijks alle spelerslonen publiceert. In België is dat niet het geval en dus kunnen we niet zeggen in hoeverre dit door te trekken is naar ons land.”

Mannaert beklemtoont dat het niet de individuele trofeeën zijn die het verschil maken, maar vooral het collectieve. “Niet toevallig wonnen drie van onze vier laatste Gouden Schoenen – Izquierdo, Vormer en Vanaken – deze trofee na een kampioenenjaar.”

Club Brugge is al jarenlang hofleverancier van de Gouden Schoen, ook dit jaar weer: De Ketelaere, Vanaken en Lang zijn de topfavorieten. “Ik kan je wel zeggen dat de prijs leeft binnen de groep. Zeker omdat de spelers er de afgelopen weken ook altijd over worden aangesproken. Of dit tot interne concurrentie leidt? Als je twee types Cristiano Ronaldo in de groep zou hebben, dan zou dat zeker zo zijn. Maar dat is niet het geval bij Club Brugge. Ze gunnen het elkaar wel.”