Wie juriste Inez Weski een beetje kent, kan alleen met ongeloof reageren op haar aanhouding

Nog zeker een week blijft advocate Inez Weski (68) aangehouden op verdenking van hand-en-spandiensten aan haar cliënt en drugscrimineel Ridouan Taghi. Wie de juriste een beetje kent, kan alleen met ongeloof reageren.

‘Geachte, ik zal u gaarne begin volgende week antwoorden. Voor die tijd ben ik namelijk vooral ter zitting en onderweg doende. Met vriendelijke groet.’ Het standaardmailtje werd verstuurd vanuit een statig herenhuis, hartje Rotterdam. Met hoge plafonds, Afrikaanse beeldjes en meterslange donkkerrode fluwelen gordijnen. En zeven zich vrijelijk door het kantoor voortbewegende katten. Tijdens een gesprek met De Morgen ging Inez Weski in 2015 in dat kantoor in op de vraag wat volgens haar in het Belgische rechtssysteem beter geregeld is dan in het Nederlandse. Zonder verpinken antwoordde ze: “De voorlopige hechtenis.”

Verrassend, als je weet dat in België een derde van de gevangenispopulatie bestaat uit mensen die nog niet zijn berecht voor de feiten die hen daar bracht. “Toch zijn er in België veel meer beroepsmogelijkheden”, argumenteerde de advocate. “In Nederland is er de laatste jaren een tendens van ‘hebben is houden’. Als je twee nationaliteiten hebt, ben je al direct vluchtgevaarlijk. Het Europees Hof heeft rééksen uitspraken gedaan om Nederland te veroordelen en dan kun je daar wel honderd keer mee staan zwaaien, het haalt niets uit. Ik noem dat de wrekersmentaliteit, die momenteel heerst. Bij te veel rechters zie je het. Er wordt op gevoelens gespeeld. Zo van: ‘Dat verdient hij wel! Hij zál wel iets gedaan hebben!’”

Workaholic

Sinds vorige week vrijdag zit Inez Weski zelf in voorlopige hechtenis. Ze is gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Ze wordt ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van haar positie als advocate om drugscrimineel Ridouan Taghi (45) informatie vanuit de buitenwereld door te spelen.

De man regelde zijn zaakjes jarenlang vanuit Dubai, maar werd daar eind 2019 gearresteerd en uitgeleverd aan Nederland. Weski deed het verloop daarvan eerder al af als “een ontvoering”, maar sindsdien verbleef Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een gevangenis-in-de-gevangenis in Vught. Wie daar opgesloten zit mag alleen contact hebben met zijn of haar advoca(a)t(en) en die wordt geacht totale discretie in acht te nemen.

Dat Inez Weski er nu van wordt verdacht die regel te hebben geschonden en zelf nog minstens een week in de EBI zit, is voor velen een enorme verrassing. Bij het bredere publiek is de advocate vooral bekend om haar gothic looks of als ex-juryvoorzitster bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Onder collega’s en rechtbankverslaggevers wordt ze vooral beschouwd als een workaholic en een door mensenrechten en ethische waarden bezeten topjuriste. Ze runt haar kantoor al meer dan 40 jaar, met haar zus en sinds kort ook haar zoon. Vakantie is haar zo goed als onbekend. Haar uurtarief bedraagt 400 euro en het hoger geciteerde mailtje gaat dagelijks honderdvoudig de deur uit.

In Nederland zijn de regels waar advocaten zich aan te houden hebben iets strikter dan bij ons. Een jaar geleden onthulde oud-advocaat Anthony Wijnberg tegenover een documentairemaker dat zijn toen al 20 jaar overleden cliënt Michel Stokx tegenover hem ooit de moord op de 11-jarige Jessica Laven heeft bekend. De man werd prompt van de balie geschrapt wegens het schenden van de discretieplicht, ook al handelde de man louter uit wroeging tegenover de ouders van het meisje. Zij leefden al sinds 1991 in het ongewisse.

Taghi staat volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) aan het hoofd van een misdaadorganisatie die miljarden verdiende met de import van cocaïne, en opdracht gaf tot een eindeloos ogende reeks liquidaties. Van gangsters Ronald Bakker, Abderrahim Belhadj, Samir Erraghib, Ranko Scekic, Justin Jap Tjong, Farid Souhali en Jaïr Wessels tot misdaadjournalist-blogger Martin Kok. Het is een onwezenlijk kluwen, met daarnaast ook nog een paar mislukte liquidaties. Eind 2017 werd in een loungebar in Marrakesh per abuis de zoon van een magistraat neergekogeld. Hiervoor werd in Marokko onder meer een broer van Taghi veroordeeld.

Beeld Mellon

Rond al deze feiten loopt in Amsterdam al meer dan twee jaar het zogenoemde Marengo-proces, met 17 verdachten, onder wie Ridouan Taghi. Hij gaat ervan uit dat een levenslange gevangenisstraf onafwendbaar is en richtte zich tijdens het proces al een keer tot zijn rechters: “Het vonnis heeft u al in uw binnenzak, dat kunt u ook meteen geven. U mag mijn vonnis naar de gevangenis sturen, dan kan ik lekker in mijn cel blijven.”

Onderliggende boodschap: Ridouan Taghi heeft lak aan de rechtsstaat en leeft uitsluitend volgens de regels van de narcostaat. Want dat rechters noch het EBI vat kunnen krijgen op het criminele imperium van Taghi lijkt al uitgebreid te zijn gedemonstreerd. Eerst was er de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil B., een ex-kompaan van Taghi die als kroongetuige een deal maakte met het OM. Daarna volgde de moord op Derk Wiersum, de advocaat van B., en uiteindelijk ook op die van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij was in de maanden voor zijn dood de vertrouwenspersoon van Nabil B. Officieel wordt Ridouan Taghi voor deze moorden niet vervolgd, maar er valt met geen mogelijkheid naast te kijken.

“Inez Weski moet ongeveer de enige zijn die daadwerkelijk gelooft dat hij niets te maken heeft met de moord op Peter R. de Vries”, zegt een collega. “Ze schermt altijd met het feit dat hij in de gevangenis zat en dat niets zijn betrokkenheid bewijst. Uitgerekend zijzelf wordt er nu van beticht informatie van hem te hebben doorgespeeld.”

PGP-telefoons

Aanvankelijk liet Taghi zich bijstaan door twee advocaten, Weski en Youssef Taghi, zijn eigen neef. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor het doorspelen van boodschappen van en naar Ridouan Taghi. “Het was sluipend gif”, zo verklaarde hij tijdens het proces. “Millimeter voor millimeter werd ik erin getrokken. Natuurlijk wilde ik geen boodschappenjongen zijn. Ik heb gestudeerd, een eed afgelegd. Ik wilde eruit, maar kon er niet meer uit.”

Tijdens het proces zorgde de advocaat van Youssef Taghi, André Seebregts, voor ophef met de melding dat het volgens hem na lezing van het strafdossier “niet anders kan dan dat er een tweede communicatielijn is geweest”. Een expliciete beschuldiging aan het adres van Weski.

“Wij hebben Weski toen meteen gebeld”, zo vertelde de Amsterdamse rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman eerder deze week in de podcast van de krant De Telegraaf. “Zij reageerde enorm gewond. Ze zei: ‘Ik vind dat een mes in mijn rug.’ Ze zei dat er niets van klopte, en daar bleef het bij. Want op een volgende zitting heeft André Seebregts die beschuldiging ingetrokken. Hij had gevraagd om onderzoek naar die tweede verdedigingslijn, maar zag daar van af.”

In de rechtszaal werd later een brief voorgelezen waaruit op te maken viel dat Ridouan Taghi zijn eigen neef met de dood had bedreigd. Daarmee leek de kous af, maar nu stelt het OM dat de verdenkingen zijn ontstaan in de zomer van 2022, na een update van ontsleutelde berichten van SkyECC, een bedrijf dat versleutelingssoftware installeerde op Pretty Good Privacy-telefoons.

Belleman: “In het dossier zitten wel degelijk signalen en ook ontsleutelde berichten waaruit blijkt dat familieleden van Ridouan Taghi proberen om informatie bij hem binnen te krijgen in de EBI. In die berichten wordt gesproken over ‘de advocaat’, maar er wordt ook kritisch gesproken over de advocaat. Die zou niet snel genoeg reageren – daar waren ze boos over. Dat zou over Weski hebben gegaan, maar die zou hebben tegengestribbeld.”

Nederlandse misdaadjournalisten zien drie mogelijke scenario’s voor de feiten die aanleiding gaven tot de arrestatie van Weski. Eén: ze heeft het gedaan. Twee: ze ging één keer over de schreef en werd daarna gechanteerd. Drie: ze belandde een positie die net zo kritiek werd als die van de broer van Nabil B., Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Dat zou betekenen dat Inez Weski zelf het OM om bescherming heeft gevraagd en de EBI zag als de enige plek waar ze haar leven onbedreigd acht.

“Dat ze het vrijwillig zou hebben gedaan, is een scenario dat wij als rechtbankverslaggevers maar moeilijk kunnen geloven”, zegt Belleman. “Omdat we haar al jaren kennen van in andere dossiers. Het gaat er bij mij gewoon niet in.”