Wie is Noor Vidts, de Belgische verrassing op de olympische zevenkamp?

Zo gaat dat met een papa die marathons loopt: voor je het weet ben je als kind ingeschreven in een atletiekclub. En zo verging het Noor Vidts. Toen ze op haar zesde een scholencross won, sloot papa Vidts haar prompt aan bij Vilvoorde Atletiek Club (VAC). Ze is er nog altijd lid.

Op het domein van de Drie Fonteinen proefde Vidts van alle disciplines. Ze wílde zich ook niet toeleggen op één specifiek onderdeel en blonk ook nergens echt in uit – Vidts was gemáákt voor de meerkamp. Ze haalde er al snel de jaarboeken van de Vlaamse Atletiekliga mee. Als scholier staat ze nog altijd als vierde op de rankings aller tijden op de vijfkamp - na Nafi Thiam, Marjolein Lindemans en Hanne Maudens, maar vóór Tia Hellebaut. Kortom: er zat talent in. Een kleine diamant die nog verder gepolijst moest worden.

Basketbal opgegeven

Maar atletiek was niet haar enige liefde. Vidts had ook aanleg om te basketten en begon op haar zevende bij Vilvoorde, nadien trok ze nog naar Pitzemburg en Boom. Op haar 18, toen ze als bio-ingenieur aan de KU Leuven ging studeren, gaf Vidts het basketbal noodgedwongen op. Studie, atletiek, basketbal – het was van het goede te veel. Om een internationale carrière uit te bouwen, was ze ook net niet goed genoeg, zei een coach haar. “En met 1m77 ook niet groot genoeg,” vult haar atletiektrainer Fernando Oliva in aan. Hij lacht: “Een geluk voor mij.”

Beeld BELGA

Oliva begon haar te trainen en doet dat vandaag nog altijd. Hij is vol lof over zijn pupil. Noemt haar intelligent. Een plezier om mee te werken. Klaagt niet, zaagt niet – doet wat haar gevraagd wordt. “Noor houdt altijd de voetjes op de grond. Ze benadert de zaken rationeel, kan haar emoties aan de kant zetten en alleen naar de feiten kijken – dat maakt dat ze goed met druk om kan. Net als ik denkt ze procesgericht, niet productgericht.”

Werkpunt: speerwerpen

Progressie, daar is het Oliva om te doen. Vidts deed het uitstekend op de eerste dag van de zevenkamp, maar deze Spelen waren aanvankelijk niet eens een doel. “Tokio is een tussenstation”, vertelde Oliva in maart, vlak na Vidts’ zilveren medaille op het EK indoor. “Ze moet top zijn in Parijs. In 2024 zal ze 28 zijn. Fysiek op haar best en verlost van haar studies. Het is belangrijk om in Tokio al eens dat olympische gevoel te ervaren. Net zoals ze twee jaar terug in Doha WK-ervaring kon opdoen. Atleten stellen zich daar meestal van alles bij voor. Het is dan aan de coach om dat te temperen, om haar bij de les te houden.”

Bij haar WK-debuut in 2019, waar ze op de valreep voor werd uitgenodigd, finishte Vidts als vijftiende, met 5.989 punten. Ver verwijderd van haar grote voorbeeld Nafi Thiam. Vooral in het speerwerpen liet Vidts het nog afweten. Niet voor niets stuurde Oliva haar in oktober naar specialiste Tille Scheirlinck. Als zij Vidts over de veertig meter kan laten werpen, kan ze outdoor aansluiten bij de wereldtop, wat nu ook gelukt is. Met een worp van 41,80m zette Vidts zopas op de Spelen zelfs een persoonlijk record neer. Het levert haar voorlopig een knappe vijfde plaats op. Oliva: “Met 40m verlies je niks ten opzichte van de anderen en kan je winst maken op de andere disciplines. Elke meerkamper heeft zijn plus- en minpunten. Als je die pluspunten verbetert, dan gaan die minpunten er vanzelf ook op vooruit.”

Beeld BELGA

Teruggeslagen door rug

Op het EK in maart en vandaag in Tokio plukte Noor Vidts de vruchten van de weg van de geleidelijkheid. Al had een versnelling gerust gekund, maar een stressfractuur aan de rug, opgelopen tijdens de Hypomeeting in Götzis in 2018, remde haar gedurende meer dan een jaar af – onder meer op het EK van 2018 in Berlijn, waar ze op de koop toe met een gebroken pink moest werpen. Tijdens haar revalidatie bleek later dat Vidts een afwijking aan de wervel heeft, wat Oliva verplichtte om z’n krachttrainingen aan te passen.

Zo kwam het dat de Vilvoordse pas op haar 24ste voor het eerst op een EK indoor stond bij de seniors. En meteen ook schitterde. Vidts stelde haar PR scherper op de 60m horden (8.27), in het verspringen (6m47) en op de 800m (2:12.59), bleef slechts één centimeter onder haar PR in het hoogspringen (1m83) en benaderde haar PR in het kogelstoten (13m83). Goed voor een totaal van 4.791 punten, ofwel zilver na Queen Nafi.

Na de eerste dag op de zevenkamp stond Vidts knap tweede, mét uitzicht op een nieuwe medaille. Op dag 2 begon ze ook heel sterk, met een persoonlijk record op het speerwerpen, en uitstekende poging van 6,32m in het verspringen. Na zes van de zeven proeven staat ze knap vijfde, met nog uitzicht op brons. Zit er opnieuw iets moois aan te komen?