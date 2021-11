Wie is Lael Brainard, de ‘dissident’ die misschien de belangrijkste baan in de wereldeconomie krijgt?

De Amerikaanse president Joe Biden maakt in de komende dagen bekend of hij Jerome Powell al dan niet zal herbenoemen als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Zijn opponent is alles wat hij niet is. Maak kennis met Lael Brainard.

Voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, is de belangrijkste baan in de wereldeconomie. Dat komt door de ongeëvenaarde invloed op de financiële markten in de VS en, bij uitbreiding, de hele wereld. De huidige voorzitter, Jerome Powell (68), ziet zijn eerste termijn in februari eindigen. Dat hij zichzelf zou opvolgen is echter lang geen certitude. De naam die rondgaat als opponent is deze van Lael Brainard (59). President Joe Biden heeft al een sollicitatiegesprek gevoerd met haar, weet Reuters.

Brainard kent de politieke wereld van binnenuit. Ze werd in Hamburg geboren in de jaren dat haar vader Alfred als Amerikaans diplomaat in Europa was gestationeerd, onder meer in Duitsland en Polen. “Ik ben opgegroeid met een leven achter en langs het IJzeren Gordijn”, vertelde ze eind 2009 aan de financiële commissie van de Senaat. “Veel kinderen wordt verteld om op hun manieren te letten. Bij mij thuis werd dat altijd gevolgd door de vermaning: ‘Vergeet niet dat je Amerika vertegenwoordigt’.”

Zelf zit ze sinds 2014 in het bestuur van de Fed. Voormalig president Barack Obama benoemde haar in die rol nadat ze eerder in zijn economische kabinet werkte. Wall Street kan haar minder smaken, vanwege haar sterke steun voor een strengere regulering van de financiële sector. Ze liet zich opmerken met strengere eisen rond het bankentoezicht. Een rapport in juli van Better Markets, een groep die oproept tot meer toezicht op Wall Street, prees Brainard en merkte op hoe zeldzaam het was voor een Fed-gouverneur om tegen de meerderheid te stemmen over regelgevende beslissingen. Haar bijnaam in linkse kringen is dan ook de ‘dissident van de Fed’.

Lael Brainard heeft de reputatie intellectueel uitmuntend, taai en volhardend te zijn bij onderhandelingen. Beeld Gwendolyn Portzky / NYT

Toch is Brainard wel een heuse insider in Washington. Zo is haar man, Kurt Campbell, de topadviseur van Biden voor Azië. Het koppel heeft drie kinderen: Ciara, Caelan en Chloe. Brainard is een klassieke Harvard-studente met een doctoraat in de economie. Na een carrière bij consultant McKinsey stapte ze over naar het economische team van de regering-Clinton, waar ze zich bezighield met handel en ontwikkeling en in 2000 als Amerikaanse sherpa optrad tijdens de G8-top. Ze heeft de reputatie intellectueel uitmuntend te zijn, volhardend en een taaie onderhandelaar. Haar internationale contacten zijn ook niet minnetjes.

Binnen de progressieve vleugel van de Democratische Partij heeft ze een gedegen fanclub. De invloedrijke senator Elizabeth Warren prees haar “sterke en krachtige afwijkende meningen”, terwijl ze in één adem Jerome Powell een “gevaarlijke man” noemde. Joe Biden speelde even met het idee om Brainard als minister van Financiën te benoemen in zijn regering, maar uiteindelijk ging die post naar Janet Yellen (75), de voorgangster van Powell bij de Fed.

Waarnemers kunnen niet goed inschatten of haar aanstelling veel zou veranderen aan het huidige beleid van de Fed. Een ander gerucht luidt dat een compromis zou zijn dat Brainard benoemd wordt tot vicevoorzitter van de Fed, waardoor ze verantwoordelijk zou zijn voor het bankentoezicht, terwijl Powell aanblijft als voorzitter. Dat zou zorgen voor continuïteit in deze hectische covidtijden. Maar het zou ook een progressief antwoord bieden met de aanstelling van Brainard tot een cruciale waakhond.

Opmerkelijk feitje, mocht Brainard het wel halen van Powell, dan is een flink deel van het economisch en monetair beleid van de wereld in handen van vrouwen: Christine Lagarde staat aan het hoofd van de Europese Centrale Bank, Kristalina Georgieva leidt het Internationaal Monetair Fonds, Laurence Boone is hoofdeconoom van de OESO, terwijl Carmen Reinhart die functie bekleedt bij de Wereldbank.