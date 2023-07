Wie is Jim Ratcliffe, de Ineos-topman voor wie Jambon en De Croo hun vakantie onderbraken?

Eén vingerknip volstond om N-VA en Open Vld plat op de buik te laten gaan in het stikstofdebat. Jan Jambon liet er zelfs zijn familie voor achter op vakantie en premier De Croo volgde de meeting bij Bart De Wever online. Maar wie is Jim Ratcliffe, de grote baas van Ineos? Onthoud, voor u begint te lezen, ook even deze steekwoorden: dure terreinwagens, een jacht van 111 miljoen, vier privéjets en... Remco Evenepoel.

Ineos. Wellicht doet de naam bij velen geen belletje rinkelen. En toch is Ineos in je dagelijks leven aanwezig. In oogschaduw, in mascara, in synthetische olie van je wagen, in je smartphone of in je kleding. Haast overal vind je chemische producten die Ineos maakt. “Ineos wordt door sommigen omschreven als het grootste bedrijf waarover ze nog nooit gehoord hebben”, zei oprichter Jim Ratcliffe daar zelf over. Onder zijn leiding is het bedrijf uitgegroeid tot een conglomeraat met 194 faciliteiten verspreid over 24 landen, 26.000 werknemers en een omzet van meer dan 60 miljard dollar per jaar. In ons land telt Ineos fabrieken in de Antwerpse haven, en verder vestigingen in Geel, Feluy, Beveren, Lillo, Tessenderlo, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek.

Sociale woning

Met zijn mega-investering in de Antwerpse haven timmert Jim Ratcliffe verder aan zijn imperium dat hij amper in 1998 oprichtte en dat hem tot de grootste naoorlogse Britse industrieel maakt. Nochtans kreeg hij het ondernemen niet met de paplepel mee. Tot zijn tiende woonde hij met zijn ouders in een sociale woning in Manchester. Zijn vader werkte er als schrijnwerker, zijn moeder in een boekhoudkantoor. Ratcliffe, supporter van ManUnited, studeerde af als chemisch ingenieur en haalde later nog een MBA aan de London Business School. Hij begon zijn carrière bij BP en Esso. Toen hij begin jaren 90 aan de slag ging als directeur bij de privé-investeringsgroep Advent International, leerde hij de kneepjes van het zakendoen. Op zijn 40ste begon Ratcliffe voor eigen rekening te werken en kocht hij samen met enkele partners de Engelse chemiedivisie van BP over.

In een verschroeiend tempo bouwde Ratcliffe nadien zijn zakenimperium verder uit via overnames. Hij maakte daarbij handig gebruik van de evoluties in de chemiesector. Veel chemiebedrijven verlegden de focus naar de activiteiten die de grootste winst opleverden. De rest werd afgestoten. Net die ‘afdankertjes’ kocht Ratcliffe op, hij stripte ze en bouwde daarop verder. De grootste sprong maakte hij in 2005 met de overname van BP-dochter Innovene. Die overname voor 5,4 miljard euro katapulteerde Ineos tot de wereldtop in de chemie. Hij heeft van zijn bedrijf in 25 jaar tijd een mastodont gemaakt, een bijna megalomane mix van keiharde business, rauwe industrie, liefdadigheid en passie voor sport.

Sir Jim Ratcliffe (70) en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Beeld Photo News

Toch kende Ratcliffe ook periodes van zwarte sneeuw. Tijdens de financiële crisis kwam Ineos in slechte papieren door de enorme schuldenberg. Ratcliffe financiert zijn overnames immers met bankleningen en bedrijfsobligaties. Toch slaagden de Brit en zijn twee medeaandeelhouders erin om met forse besparingen het concern overeind te houden. Sindsdien leidt Ratcliffe zijn imperium volgens een strikte financiële discipline. De raad van bestuur telt slechts vier leden en met een team van amper veertig topmanagers runt hij zijn hele imperium. Overbodige kosten schrappen is heilig bij Ineos. Managers hebben geen kredietkaart van het bedrijf en Ratcliffe wandelt elke dag naar kantoor in Knightsbridge, de steenrijke buurt in Londen. Een taxi vindt hij te veel luxe.

Jacht van 111 miljoen euro

Die kostencontrole heeft de man geen windeieren gelegd. Met een geschat vermogen van 22,9 miljard euro wordt hij beschouwd als tweede rijkste Brit, ook al woont hij om belastingredenen in Monaco. Stoom aflaten doet Ratcliffe op zijn jacht van 111 miljoen euro, vier privéjets en met sport. Hij houdt van bergbeklimmen, skiën, zeilen, windsurfen en lopen. Hij liep in zijn leven al meer dan dertig marathons. Op zijn 57ste dook hij onder de drie uur. Ratcliffe houdt bovendien van avontuur. Zo nam hij deel aan een motortocht van drie weken door Zuid-Afrika en ging hij al op expeditie op de Noord- en Zuidpool met zijn twee zonen. Ratcliffe steunt ook een project in IJsland om de Noord-Atlantische zalm te redden en betaalt initiatieven rond ecotoerisme in Tanzania.

En bij de rijkste der Britten kan voetbal en wielrennen natuurlijk niet ontbreken. Zijn pogingen om Chelsea en Manchester United te kopen mislukten, maar hij heeft wel twee kleinere ploegen in zijn portefeuille: het Zwitserse FC Lausanne-Sport en het Franse OGC Nice. En zijn wielerploeg Ineos Grenadiers heeft dan weer een onvoorwaardelijke liefde voor onze landgenoot Remco Evenepoel. Zo groot zelfs, dat zijn wielerploeg onze wereldkampioen wil kopen. “Gefeliciteerd. Wat een kampioen! Als je hem op een dag wil verkopen, bel me”, stuurde Dave Brailsford, de sportief directeur van wielerteam Ineos, naar Patrick Lefevere na de door Evenepoel gewonnen Vuelta.

Ratcliffe is tot slot een fan van Land Rover en droomde er altijd van om het volgende model van de Defender te ontwerpen. Dat mocht hij niet, dus begon hij de wagen maar zelf te bouwen. De eerste schetsen werden gemaakt in een pub genaamd The Grenadier, vandaar de naam van de 4x4 ‘INEOS Grenadier’. Land Rover deed hem nog een proces aan voor plagiaat, maar verloor die zaak. Zoals elke miljardair heeft Ratcliffe, die zich sinds vorig jaar ‘sir’ mag noemen, ook een bizar kantje. Zo heeft hij een zwak voor zitgrasmaaiers, waarvan hij een hele verzameling bezit.

Miljardenproject

De miljardair kwam zopas naar Vlaanderen om de toekomst van zijn miljardenproject – de ethaankraker in de Antwerpse haven – te bespreken. Die moet midden 2026 klaar zijn. Hij had een ontmoeting met onder anderen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die daarvoor zelfs terug uit vakantie kwam. Premier Alexander De Croo (Open Vld) nam digitaal deel. En dat stuitte de Boerenbond tegen de borst, omdat de demarche van N-VA en Open Vld in het stikstofakkoord er net komt op het moment dat de Ineos-baas in ons land is. “We hebben meer dan 20.000 bezwaren geformuleerd die onder de mat geveegd zijn. We hebben met drieduizend tractoren in Brussel gestaan, maar we zijn niet gehoord. Dan komt er op een namiddag een rijke Brit naar Vlaanderen afgezakt en prompt wordt een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams Parlement. We zullen nooit aanvaarden dat de landbouwsector op slot gaat voor grote prestigeprojecten”, reageerde voorzitter Lode Ceyssens. Ratcliffe reageerde dan weer dat hij “engagementen had gekregen dat het probleem wordt opgelost en dat hij de bouw van de ethaankraker niet afvoert”.