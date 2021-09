Wie is influencer Gabby Petito, en waarom maakt haar verdwijning en dood zoveel los?

De Verenigde Staten zijn in de ban van de verdwijning van Gabby Petito. De influencer vertrok samen met haar verloofde op rondreis, maar is na een lange zoektocht dood teruggevonden. Wie is Gabby Petito, wat er is gebeurd en waar is haar verloofde nu?

Haar laatste bericht op Instagram dateert van 26 augustus. De zeven foto’s die ze toen deelde, staan er nog. Ze tonen een breed lachende Gabrielle Petito, best bekend als Gabby Petito, met in haar handen een pluchen pompoentje. “Happy Halloween”, schrijft ze erbij. Twee woorden met intussen een lugubere bijklank, want op 1 september kwam haar verloofde Brian Laundrie thuis zonder haar, hoewel het koppel twee maanden eerder samen op rondreis was vertrokken. Van Gabby Petito ontbrak elk spoor.

De 22-jarige is opgegroeid op Long Island, een dichtbevolkt eiland vlak bij New York. Daar leerde ze op de middelbare school Brian Laundrie kennen, die een jaartje ouder is. De twee zijn een koppel sinds 2019 en verloofd sinds de zomer van 2020. Deze zomer beslissen ze om een roadtrip door de VS te maken en hun avontuur bij te houden in video’s op YouTube en berichten op sociale media. Ze dopen hun influencerproject ‘Van Life’ en vertrekken op 2 juli met hun omgebouwde Ford-bestelwagen.

Het busje is ingericht met een bed, kleine boekenkastjes, een houten aanrecht om eten te bereiden, en versierd met planten, kleine kunstwerkjes en foto’s. Vier dagen en al meer dan 2.500 kilometer verder plaatsen ze hun eerste reisbericht op Instagram. “Nergens beter dan de kleine thuis die we hebben gebouwd”, schrijft Gabby, met daarbij ook #vanlife, #reizen, #avonturenblogger. Ze zet er een fotoreeks bij waarop ze poseert bij een indrukwekkende, kalkstenen boog in Monument Rocks, Kansas.

Ze rijden verder richting het westen, langs andere nationale parken, toplocaties uit de toeristische brochures. Telkens verschijnen er zorgeloze foto’s, ook op Brians profiel, van een perfectie die enkel op Instagram bestaat. Het is hoogseizoen in de nationale parken, maar behalve het koppel is er niemand op hun foto’s te bespeuren. En tussen hen lijkt alles prima te gaan. “Het is stukken gemakkelijker om de rivier omhoog te gaan terwijl je iemands hand vasthoudt, dan alleen”, schrijft Brian Laundrie.

Beeld EPA

Aan Bryce Canyon buigt hun route af naar het noorden. Het is intussen eind juli als Gabby foto’s plaatst van zichzelf badend in warmwaterbronnen in Utah. Op een van de foto’s kust het koppel onder een druipende zuil. Op 19 augustus verschijnt de eerste YouTube-video van hun reis. “Gabby Petito gaat nooit naar buiten”, lacht Gabby bij het begin van de acht minuten durende video, die de kijker een blik gunt in de omgebouwde bestelwagen en de pret die het koppel heeft. De liefde spat eraf.

Politie-interventie

De bodycam van een politie-interventie exact een week eerder geeft een ander beeld. Op 12 augustus is het koppel in de buurt van een bekend nationaal park in de buurt van Moab, Utah. Rond half vijf in de namiddag belt een man het noodnummer 911 over ‘potentieel huiselijk geweld’. Hij vertelt de hulpdiensten hoe hij langs een man reed die een meisje sloeg. “Ze liepen op en neer over het voetpad”, zegt de beller. “Hij begon haar te slaan. Ze sprongen in de auto en reden weg.”

Door de omschrijving van het busje en de nummerplaat kan een agent hen onderscheppen. Uit de beelden van zijn bodycam valt op te maken dat Brian Laundrie te snel rijdt en op een bepaald moment van zijn baan afwijkt en de stoep raakt. Als de agent hen tot stilstand brengt, en Gabby haar raampje laat zakken, blijkt ze te wenen. Het koppel vertelt dat ze ruzie hadden, omdat Gabby overstuur was. Brian had haar bij vertrek verboden van weer in te stappen, omdat hij vond dat ze eerst moest ‘afkoelen’.

Tijdens dat gesprek met de politie blijkt Brian een verwonding op de rechterkaak te hebben, volgens hem doordat zij hem had geslagen met haar gsm. Hij zou haar met fysieke kracht hebben belet om in te stappen, maar ze was er toch in geslaagd om in de bestelwagen te raken. Volgens het politieverslag heeft Gabby verlatingsangst. “Op geen enkel moment tijdens mijn onderzoek stopte Gabrielle met huilen, zwaar ademen of kon ze een zin vormen zonder tranen weg te vegen, haar neus af te vegen of over haar knieën te wrijven.”

Het verslag maakt geen melding van huiselijk geweld, maar van mentale of emotionele problemen. Na een uur praten met de twee beslist de agent om hen voor een nacht uit elkaar te halen. Gabby krijgt de sleutels van de bestelwagen en Brian stemt ermee in om de nacht zonder haar in een hotel door te brengen.

Verdwijning

Als de beelden van de interventie naar boven komen, is Gabby al enkele dagen als vermist opgegeven. Brian is op 1 september aangekomen bij zijn ouders in Florida, zonder zijn verloofde. Pas tien dagen later melden haar ouders bij de politie dat hun dochter vermist is. Er start meteen een klopjacht, niet enkel door de bevoegde politiediensten maar ook door talrijke amateurspeurders op sociale media.

Samen vormen ze het perfecte plaatje, maar wat gebeurde er met Brian Laundrie en Gabby Petito? Beeld via REUTERS

Op dat moment is geweten dat Gabby en Brian op 24 augustus nog uitcheckten bij een hotel in Salt Lake City. De dag erna heeft Gabby voor het laatst een videogesprek met haar moeder waarin ze meldt dat ze in Wyoming is, in het Grand Teton National Park. Op 30 augustus krijgt Gabby’s familie een laatste sms’je, uit een ander groot nationaal park, met de boodschap dat ze amper verbinding heeft. De familie betwijfelt of het wel degelijk hun dochter is die deze sms heeft verstuurd.

‘Vermiste witte vrouwen-syndroom’

Op Tiktok, Twitter, Reddit en andere platformen gaan mensen aan de slag met de feiten die tot dan bekend zijn. Iedereen is in de ban van de verdwijning van de blonde, jonge vrouw, in die mate dat er ook valse meldingen opduiken en fake news ontkracht moet worden – neen, Brian Laundrie is geen 37 jaar oud.

Al die aandacht roept ook vragen op bij mensen die zich bekommeren om de vele andere verdwijningen. Alleen al in de staat Wyoming verdwenen in tien jaar tijd 710 personen van de inheemse bevolking. 21 procent van de vermiste inheemse personen blijft langer dan 30 dagen vermist, terwijl dit voor witte personen op 11 procent zou liggen, aldus een rapport van een taskforce van de staat Wyoming.

Hetzelfde rapport zegt dat witte personen ook een aanzienlijk grotere kans hebben op bericht­geving in de media over hun verdwijning. Een Amerikaans nieuwsanker heeft dat ooit op een conferentie over journalistiek gebrandmerkt als het ‘vermiste witte vrouwen-syndroom’.

Maar ongetwijfeld zegt het ook iets over een deel van de bevolking dat al jarenlang warmloopt voor waargebeurde misdaadverhalen op televisie en in podcasts. Die amateurspeurders vinden op de socialemediaprofielen van Brian en Gabby brood­kruimels om mee aan de slag te gaan.

Bovendien is er het fascinerende contrast tussen dat perfecte beeld dat het koppel op Instagram ophing en de tragedie die erachter lijkt schuil te gaan.

Uit het politieverslag van 12 augustus: 'Op geen enkel moment tijdens mijn onderzoek stopte Gabrielle met huilen, zwaar ademen of kon ze een zin vormen zonder tranen weg te vegen, haar neus af te vegen of over haar knieën te wrijven.' Beeld AP

Ultieme tip?

Een van de personen die in elk geval door het verhaal over Gabby Petito werd gegrepen, is Jenn Bethune. Samen met haar man, drie kinderen en twee honden reist ze met een grote mobilhome door de VS. En ook zij plaatst video’s over die uitstapjes op YouTube.

Plots herinnerde Bethune zich dat ook zij in Teton National Park zijn geweest, rond dezelfde tijd als Gabby en Brian. Afgelopen zaterdag ging ze met haar man door alle videobeelden die ze er maakten en ze ontdekte op een van de beelden de witte bestelwagen van Gabby. Ze bezorgde de video aan de FBI en vlak bij de plaats waarop de bestelwagen in de video te zien was, zijn zondag de menselijke resten gevonden van Gabby Petito.

Brian Laundrie is intussen sinds 14 september zelf onvindbaar. Politie en FBI doorzoeken een groot reservaat in Florida in de hoop de man aan te treffen. Voor zijn verdwijning zou hij niet hebben meegewerkt aan het onderzoek naar zijn verloofde.