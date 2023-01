Wie is de anonieme mazoutschenker van Mol? ‘Het is een ongelooflijk verhaal dat je normaal in films ziet’

Een gulle daad beroert de Kempische gemeente Mol. Veertig gezinnen en alleenstaanden ontvingen van een anonieme schenking van duizend liter mazout. ‘Ik dacht eerst dat het oplichting was.’

“Als het die van ons maar niet is”, lacht Stephen (54). Hilariteit in café De Schumi’s in Mol. De vraag wie de anonieme weldoener is die onder het motto ‘zeg het met fossiele brandstof’ veertig gelukkigen duizend liter stookolie cadeau deed, is hier tussen het kaarten en de spelletjes darts door het gespreksonderwerp van de dag.

“We hadden het er deze ochtend ook al over”, zegt cafébazin Peggy (48). “Ik behoor zelf niet tot de gelukkigen, maar ik vind het wel een ferm gebaar.”

De stamgasten rekenen het even uit. Veertig keer duizend liter, aan ongeveer 1 euro per liter. “Dat is 40.000 euro!” Een “mooi cadeau”, in tijden waarin veel mensen het door de hoge energieprijzen moeilijk hebben, daar is iedereen het over eens. “Ik denk dat de schenker een van die recente Euromillions-winnaars is”, zegt Karine (60).

In een krantenwinkel in het naburige Olmen haalden 165 gelukkigen vorige maand een buit van 143 miljoen euro binnen, wereldnieuws in de Kempen en daarbuiten. “Misschien woont een van die winnaars wel in Mol”, denkt Karine. “En als je zelf geen familie of kinderen hebt, kun je met dat geld beter andere mensen blij maken.”

Euromillions

“Een mooi initiatief”, vindt Frans (71) die in De Melksnor van zijn thee nipt. Ook hij denkt dat we de schenker onder de recente loterijwinnaars moeten zoeken. Maar hoe wist die waar hij met zijn gratis stookolie naartoe moest, vraagt zijn gezelschap zich af. “Vermoedelijk heeft de schenker het OCMW van de gemeente gecontacteerd”, denkt Frans. “Want daar weten ze natuurlijk waar de grootste ‘sukkelaars’ wonen.”

Dat blijkt te kloppen. “Wij zijn in de week van Kerstmis inderdaad gecontacteerd door de schenker”, vertelt Wendy Soeffers (N-VA), schepen voor Sociale Zaken in Mol. “Die liet ons weten aan veertig gezinnen of alleenstaanden duizend liter stookolie te willen schenken en vroeg ons wie daarvoor in aanmerking kwam. Zoiets maak je natuurlijk zelden mee.”

De gemeente ging daarop in. Ambtenaren gingen na wie in het verleden al aanspraak kon maken op steun en wie het momenteel financieel het moeilijkst heeft. “Onze maatschappelijk werkers hebben een goed zicht op wie dit extraatje het best kan gebruiken”, zegt Soeffers.

“We hebben in eer en geweten die afweging gemaakt. Ik vind het heel knap dat die persoon zo mensen de winter doorhelpt. Met duizend liter stookolie kom je een heel eind.”

De gemeente wilde aanvankelijk niet te veel ruchtbaarheid aan de zaak geven. Want veertig ‘gelukkigen’ selecteren, betekent natuurlijk ook dat er mensen zijn wiens huisje de brandstofboer nét voorbijrijdt.

“Vooralsnog hebben we geen klachten gekregen van mensen die vinden dat ze benadeeld zijn”, zegt Soeffers. “Maar voor al wie in de problemen zit, staat onze deur open. Wie de selectie niet haalde, proberen we op andere manieren te helpen.”

Te mooi om waar te zijn

Gratis stookolie, zomaar, zonder dat je erom hebt gevraagd. Zit daar geen geurtje aan? “Ik dacht dat het oplichting was”, zegt Martine Simons, een van de veertig geselecteerden aan VRT. Maar ongeloof maakte plaats voor kippenvel.

“Het is een ongelooflijk verhaal dat je normaal in films ziet”, vertelt ze. “Ik heb er geen woorden voor. Ik vind het vooral mooi dat er nog mensen zijn die niet alleen aan zichzelf denken.”

Simons was niet de enige met twijfels. De gemeente kreeg verschillende telefoontjes met de vraag of het niet om fraude ging. “Sommige mensen konden het niet geloven en wilden eerst verifiëren of het wel echt was”, klinkt het bij mazouthandelaar Bouts uit Hasselt, die voor Sinterklaas mocht spelen.

“Ik vind wel dat ze met een leverancier uit Mol hadden moeten werken”, lacht Ilse (49) terwijl ze in broodjeszaak Panini op haar bestelling wacht. “Minder kilometers, dat was ook beter geweest voor het milieu. Nee, serieus, het is natuurlijk hartverwarmend dat iemand zoiets doet.”

Noch de gemeente, noch de leverancier wil iets kwijt over de identiteit en de drijfveren van de weldoener, die erop staat anoniem te blijven. Vast staat dat de sympathieke stookolieschenker niet alleen de veertig gelukkigen een warm gevoel bezorgt.