Wie is Andy Jassy, het ‘tweede brein’ dat Jeff Bezos opvolgt als baas van Amazon?

Vanaf vandaag is de CEO van het kolossale techbedrijf Amazon niet langer Jeff Bezos, maar Andy Jassy. Hij is van plan de lijn van continu innoveren voort te zetten, maar kan in zijn thuisland flink wat tegenwind verwachten.

Eigenlijk had Andy Jassy sportverslaggever willen worden. Hij werkte in de jaren 90 zelfs een tijdje bij ABC Sports en Fox TV, vertelde hij in een podcast van de Harvard Business School. Al snel werd hem duidelijk dat het jaren zou duren voor hij ook maar de kans zou krijgen om een serieuze wedstrijd te becommentariëren. Dus ging hij maar weer bedrijfsmanagement studeren en belandde hij in 1997 bij een bescheiden online boekenwinkel met de naam Amazon.

Wat er vervolgens met die boekenhandel gebeurde, mag bekend zijn: Amazon is inmiddels uitgegroeid tot een kolossaal techbedrijf met 1,3 miljoen werknemers en een omzet van honderden miljarden euro’s per jaar. Het bedrijf veranderde niet alleen in een retailreus, het liep ook voor bij de ontwikkeling van digitale assistenten en zette met Kindle een van de eerste succesvolle e-readers op de markt.

Cloudopslag

Een van de belangrijkste pijlers van het succes is cloudopslag, waarbij bedrijven hun data tegen betaling bij Amazon stallen. Deze dienst, Amazon Web Services, is internationaal zelfs goed voor het merendeel van de winst van Amazon.

De man die dat op poten hielp zetten en er tot voor kort de leiding over had, is de nu 53-jarige Andy Jassy, die getrouwd is en twee kinderen heeft. Sinds maandag heeft hij het hele bedrijf onder zijn hoede. Oprichter Jeff Bezos wil zich richten op projecten als Blue Origin, het bedrijf dat toeristische reisjes naar de ruimte moet gaan aanbieden.

Bezos en Jassy kennen elkaar goed. Laatstgenoemde maakt deel uit van het S-team, een groepje Amazon-bestuurders die met Bezos overleggen over de koers van het bedrijf. In 2002 kreeg hij zelfs een adviseursfunctie waarvoor hij Bezos overal moest schaduwen, zodat hij zijn baas als ‘tweede brein’ scherp kon houden.

Hard en kalm

(Oud-)medewerkers waar The Wall Street Journal en The New York Times mee spraken, schetsen Jassy als een harde, maar kalme leidinggevende die zich met elke kleinigheid bemoeit. Het zou zelfs lastiger zijn om een leeg plekje te vinden in zijn agenda dan in die van Bezos. Intern beroemd zijn de e-mails met enkel het woord ‘nice’, gevolgd door een schijnbaar willekeurig aantal uitroeptekens, die hij stuurt als hij goed nieuws krijgt.

Om te zorgen dat iedereen bij elke vergadering piekfijn was voorbereid, liet hij een algoritme willekeurig medewerkers aanwijzen om een presentatie te geven over hun bezigheden. Hierna vroegen Jassy en andere leidinggevenden door tot op de kleinste details.

Bekend is dat Jassy, nog altijd een sportfanaat, elk jaar medewerkers die hij goed kent uitnodigt voor een dag basketbalwedstrijden kijken. Bovendien houdt hij van eetwedstrijden met kippenvleugels, die hij zelf thuis organiseert, en beschrijft hij zichzelf als groot muziekliefhebber, met een voorliefde voor de rockband Foo Fighters.

Jassy werkt al sinds 1997 bij Amazon. Beeld AFP

Koers

De verwachting is dat Jassy de koers van Bezos zal vasthouden. Niet alleen omdat de oprichter zich op de achtergrond naar alle waarschijnlijkheid zal blijven bemoeien met de grote lijnen, ook omdat ze het volkomen eens lijken.

Die koers houdt in: blijven innoveren en experimenteren alsof het bedrijf pas net bestaat – het door Bezos geformuleerde beginsel dat Amazon zich permanent moet gedragen alsof het slechts één dag bestaat.

Dat is een rommelig proces, legde Jassy uit in de podcast van de Harvard Business School. Bij het runnen van een onderneming is het efficiënt om vergaderingen op tijd te beginnen en af te sluiten, zei hij. “Maar ik denk dat als je uitvindingen aan bedenken bent, je het gesprek zijn gang moet laten gaan. Soms waren we een uur of negentig minuten langer aan het praten dan de bedoeling was voordat ik het gevoel had dat we iets aan het uitvinden waren.”

Een andere manier om hier tegenaan te kijken, is dat Amazon nog steeds niet wordt geleid als volwassen bedrijf, zoals The Wall Street Journal het vorig jaar formuleerde. Amazon zou verkopers, zelfs kleintjes, wegdrukken met agressieve methodes als het kopiëren van producten om deze veel goedkoper aan te bieden.

Maatschappelijke en politieke onvrede over het bedrijf zijn de laatste jaren rap toegenomen. Foto’s van flesjes vol urine van medewerkers die geen wc-pauze werd gegund, liepen onlangs nog uit op een publicitair drama. En president Biden noemde Amazon eerder dit jaar nog als schoolvoorbeeld van een bedrijf dat belastingen ontduikt.

Ook de volksvertegenwoordigers in het Amerikaanse congres stellen zich buitengewoon kritisch op. Er wordt zelfs gesproken over het opknippen van het bedrijf. Terwijl Jeff Bezos druk is met zijn droom om buitenaardse vakanties aan te bieden, zal Andy Jassy hier verantwoording moeten afleggen namens Amazon .