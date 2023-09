Wie het al lastig had met afbetaling, krijgt het nog moeilijker: zoveel staat wanbetaler gemiddeld in het krijt

Meer dan een kwart miljoen Belgen liep eind juli achter met de terugbetaling van een of meer kredieten. Bijna 1 op de 23 (4,3 procent) slaagt er niet in zijn of haar schuld volgens planning af te lossen. Eind juli waren er bijna 376.000 achterstallige kredieten, goed voor alles samen 2,12 miljard aan achterstallen. Dat blijkt uit de recentste gegevens van juli die De Centrale voor Krediet aan Particulieren bekendmaakte.

Het goede nieuws: het aantal wanbetalers neemt niet toe. Integendeel, er is zelfs sprake van een lichte daling. Zorgwekkend is echter dat het achterstallige bedrag dat gemiddeld nog moet worden afgelost wél toeneemt. Of anders gezegd: wie het al lastig had, krijgt het nog moeilijker. Naar een verklaring is het niet erg lang zoeken: zware uitgaven voor energie en de algemene levenskost nekken wie al kwetsbaar was nog meer. Stijgende rentevoeten maken (variabel) lenen bovendien kostelijker.

Waar zitten die probleemkredieten?

Van de meer dan 10 miljoen particuliere kredieten die we in ons land hebben lopen, zijn 6,85 miljoen consumentenkredieten. Zowat alle elektronicaketens, meubelzaken en autoverkopers afficheren tegenwoordig met ‘nu kopen, pas later betalen’. De voorbije twaalf maanden gingen we ruim 36.000 consumentenkredieten meer aan, goed voor nu al dik 560.000 nieuwe leningen en verkopen op afbetaling.

Het is ook daar dat het overgrote deel van de probleemkredieten (355.556, ofwel 5,2 procent) zit. Zo bedraagt de gemiddelde achterstand voor wie kampt met achterstallige consumentenkredieten, voor bijvoorbeeld elektrotoestellen of een wagen, nu al 3.589 euro. Dat is 224 euro (+6,7 procent) meer dan in juli vorig jaar. Het is algemeen bekend dat vooral meer kwetsbare personen sneller intekenen op een ‘aanbod’ om pas later in schijven te betalen, veelal tegen erg hoge rentevoeten.

“En dan zijn er ook nog de kortlopende leningen die mensen afsluiten die in geldnood zitten, zegt Geert Sciot van de Nationale Bank, die alle leningen in ons land via de Central Krediet aan Particulieren registreert. “Je kent ze wel, de reclameboodschappen waarin kredietverstrekkers snel geld beloven. In twee telefoontjes een krediet afsluiten, betaal je echter niet zelden cash, met een torenhoge rentevoet.”

Van de woonkredieten is ‘slechts’ 20.327 (0,6 procent) problematisch. Echter, wie achterloopt met de terugbetaling van zijn woonlening, staat nog voor veel meer in het krijt: de gemiddelde achterstand per dossier bedraagt daar nu maar liefst 41.504 euro. Dat is nog 988 euro (+2,4 procent) meer dan een jaar eerder.

Grote gevolgen

De gevolgen van een laattijdige terugbetaling kunnen zeer ernstig zijn. Schuldeisers rekenen een schadebeding en verwijlinteresten aan, en deurwaarderskosten gaan per brief crescendo omhoog. “Een kredietverstrekker kan ons bovendien vragen de schuldenaar op de zogenaamde zwarte lijst met wanbetalers te zetten. Dat kan soms al bij een betalingsachterstand van een maand”, zegt Sciot. “Grote kans dat wie op de lijst staat moeilijker of misschien zelfs helemaal geen nieuwe kredieten zal kunnen afsluiten. Dit om te beletten dat iemand een lening aangaat om een andere af te betalen, en zich zo nog dieper in de schulden werkt. Wie zijn betalingsachterstand aanzuivert, wordt na één jaar van de lijst van wanbetalers gehaald.”

Collectieve schuldenregeling

Maar hoe krijg je een opgebouwde betalingsachterstand van 41.000 euro in hemelsnaam weggewerkt? Wie met dermate grote structurele schulden worstelt die onmogelijk binnen een redelijke termijn kunnen worden terugbetaald, komt na vele aanmaningen wellicht in een collectieve schuldenregeling terecht. Dat is nog een of twee stappen verder dan budgetbeheer of -begeleiding.

“Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure waarbij de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aanstelt”, legt Sciot uit. “Die beheert het inkomen in de plaats van de schuldenaar, om op die manier te helpen de schulden af te lossen en te vermijden dat nog bijkomende schulden worden gemaakt.” Momenteel zitten 56.143 Belgen in zo’n collectieve schuldenregeling. In een jaar tijd werden 5.471 nieuwe dossiers geopend, 4,4 procent meer dan het jaar ervoor.