Wie had ooit gedacht dat ik een les zou trekken uit ‘Château Planckaert’?

De Planckaerts zijn het favoriete circus van de belastingbetaler. Junior, de mopperclown, als de hoeder van de apathie, Christopher en Francesco als de Laurel en Hardy van de Auvergne, opperhoofd Eddy als de zatte nonkel die ooit nog gaat stikken in het geschater om zijn eigen moppen: de Planckaerts zijn de Kiekeboes die tot leven zijn gekomen.

Het mooie aan de Planckaerts is dat ze hun plaats kennen. Ze pretenderen niet te zijn wat ze niet zijn. Verwacht geen onderbouwde politieke standpunten, Eddy Planckaert is de vleesgeworden volksheid. Grappen en grollen is de essentie van zijn leven. Hij beschikt over een klunzigheid waarmee de Vlaming zich kan vereenzelvigen. Eddy is een entertainer die tegenwoordig nog succesvoller is naast dan destijds op de fiets. Ik zie hem graag bezig, al ervoer ik de laatste tijd toch enige Planckaert-moeheid.

Château Planckaert is nu 35 afleveringen ver – er ligt eindelijk een dak op het krot – en de toon van het programma glijdt steeds meer af naar een verfilmde repetitie van de plaatselijke toneelkring. Overacting is een term die hier op zijn plaats is en hoewel de banaliteit van de gesprekken en de houterige uitvoering ervan zijn charme blijft hebben, begint Château Planckaert steeds meer aan te voelen als een melkkoe wier uiers donkerpaars zijn geknepen. Alles om er toch nog maar één druppel uit te krijgen.

Maar zondagavond begon het mij te dagen dat Château Planckaert veel meer is dan populistisch poppentheater. Het rouwen om mémé Clara in de recentste aflevering was van het puurste en mooiste wat realitytelevisie de laatste jaren te bieden had. “Je weet dat ik je graag zie. Dat weet je toch, hè? Bedankt. Ik bedank u. Ik dank u voor hetgeen gij allemaal gedaan hebt voor mij en voor mijn kinderen”, sprak Christa Planckaert haar moeder op haar sterfbed toe.

Hoe de familie met veel tranen en weinig woorden een ode bracht aan mémé Clara was het toonbeeld van onvoorwaardelijke liefde; verdriet in zijn allermooiste vorm. Ernst domineerde de recentste aflevering van Château Planckaert. Even dacht ik dat de anders zo olijke bende uit zijn rol viel, maar dat was een misvatting, want nooit eerder waren ze meer zichzelf als zondagavond. De liefde voor elkaar is wat de Planckaerts bindt – allemaal hebben ze een master in de onvoorwaardelijkheid.

Eigenlijk zijn de Planckaerts een familie om jaloers op te zijn. Als je niet kent wat zij hebben, besef je wat je mist. Als je hebt wat zij hebben, weet je wat je moet koesteren. Een hele aflevering heb ik gedacht: was ik maar wat meer Planckaert, laat ik in het vervolg liever zijn voor mij naasten. Wie had ooit gedacht dat ik een les zou trekken uit Château Planckaert.

Château Planckaert, zondagavond om 20.00 uur op Eén.