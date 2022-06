Wie een vastgoedmakelaar zoekt, kan voortaan terecht op eerste ‘Tripadvisor voor makelaars’

Drie op de vier verkopen van een woning gebeuren via een makelaar. Maar hoe als verkoper of verhuurders precies beslissen met welke vastgoedmakelaar in zee te gaan? Uit onderzoek van Smooved, de Brusselse scale-up achter HouseMatch, blijkt dat mond-aan-mondreclame voor acht op de tien het belangrijkste criterium is om een bepaalde makelaar te kiezen. Bijna twee op de drie tekenen zelfs een contract met de eerste makelaar waarmee ze een gesprek hebben. En dat is niet altijd een instant succesverhaal.

Wie te rade gaat op het internet, wordt om de oren geslagen met schreeuwerige advertenties die enkel focussen op commissies, of wordt gelokt door portaalwebsites waarbij makelaars betalen om exclusief in jouw resultaten te verschijnen, zo stelt Nathan Coox, medeoprichter van Smooved, dat vastgoedmakelaars helpt hun klanttevredenheid op te krikken.

“Vastgoedmakelaars zijn ook moeilijk te vergelijken. Kwalitatieve criteria zoals reputatie, communicatie en manier van werken zijn zeer belangrijk”, zegt Coox. “Anders dan op bestaande websites kunnen vastgoedmakelaars bij HouseMatch niet betalen om als enige aanbevolen te worden of om hoger in de rangschikking te komen. We hebben het eerste objectieve platform gecreëerd dat iedereen kan helpen om op een kwalitatieve manier een keuze te maken.”

Screenshot van HouseMatch Beeld HouseMatch

Selectie verfijnen

Wie vanaf vandaag naar HouseMatch.be surft, vindt daar op basis van de verkoop- of verhuurlocatie een selectie makelaars in de buurt. “Je ziet ook meteen wat hun reputatie en grootte is. Vastgoedeigenaars kunnen de selectie verder verfijnen door aan te geven welk soort pand ze aanbieden: prijsklasse, grootte, ligging, stijl, .... en welke service ze verwachten”, legt Coox uit.

Intelligente software linkt deze criteria aan honderdduizenden (ongeverficieerde) reviews op publieke websites of social media, maar ook aan tienduizenden betrouwbare ervaringen van verkopers en verhuurders uit de eigen Smooved-databank.

“Zo zijn we erin geslaagd om een betrouwbaar beeld te schetsen van de reputatie van ruim 5.000 erkende vastgoedkantoren in ons land, en kom je dus te weten welke makelaars het meest geschikt kunnen zijn om je te laten begeleiden bij jouw specifieke vastgoedproject.”