Wie dierenarts wil worden, moet straks een toelatingsproef doen

Wie diergeneeskunde wil studeren, moet binnenkort eerst slagen voor een bindende toelatingsproef. De maatregel moet de toevloed aan studenten indammen. Frank Gasthuys, decaan aan de internationaal vermaarde Gentse faculteit, beschouwt het als een stap vooruit. ‘De huidige situatie was onhoudbaar.’

“Al in de jaren 80 drongen we hierop aan omdat er te veel studenten kwamen. Wat we vandaag zien, is dus niet nieuw.” Frank Gasthuys, decaan aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, is tevreden. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde maandag aan dat er vanaf het academiejaar 2023-2024 een bindend ingangsexamen komt voor wie de ambitie koestert om dierenarts te worden.

Wie vandaag aan de bacheloropleiding aan de UAntwerpen of het volledige traject aan de UGent wil beginnen, moet daar enkel een niet-verplichte ijkingstoets voor afleggen. Dat het resultaat binnenkort wél bindend is, is bedoeld om het aantal studenten terug te dringen. Niks te vroeg, volgens Gasthuys, want de Gentse faculteit barstte de afgelopen jaren net niet uit haar voegen. “Tien jaar geleden zaten we met 1.000 à 1.200 studenten in totaal, vandaag is dat opgelopen tot 1.800”, zegt hij. “Gewoon verder doen in de huidige situatie: dat was niet houdbaar.”

Half zo duur

De reden voor die toevloed aan studenten is onder andere de goede reputatie van de Gentse opleiding: al vijf jaar lang prijkt de faculteit in Merelbeke bovenaan de gerenommeerde Shanghai-ranglijst dankzij haar onderzoekswerk. Vooral Nederlanders steken daarvoor graag de grens over, vertelt de decaan. “Het gaat om ongeveer vier op de tien studenten”, verduidelijkt hij. “Of we slachtoffer zijn van ons eigen succes? Ja, hoewel dat niet de enige reden is voor deze aantrekkingskracht. We zijn zo goed als de enige faculteit in Europa waar geen toelatingsproef geldt, we spreken dezelfde taal en het is hier half zo duur om te studeren in vergelijking met Nederland. Je kan het uiteraard niet verbieden om hier te komen studeren, maar op deze manier is het tenminste mogelijk om een limiet te zetten. In 2023 komt er bovendien een volgende Europese accreditatie aan voor onderwijs (een soort keurmerk dat bewijst dat de opleiding aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, red.) en momenteel zijn de zogenaamde ratio’s - aantal studenten per medewerker, aantal dieren per student, enzovoort - slecht. Ook daarvoor kan een limiet dus helpen.”

Krabaccidenten

De toestroom aan aspirant-dierenartsen leidt vooral tot plaatsgebrek in de klinische opleiding, waar de studenten hun praktijkervaring opdoen. “We beschikken over een gigantische dierenkliniek die het ganse jaar volop draait en we kunnen daar niet zomaar een extra verdiep opzetten”, aldus Gasthuys. “Met een steeds groter wordende groep studenten levert dat uiteindelijk problemen op. Je kan alles ook wel tonen aan de hand video’s, tekeningetjes en dia’s, maar ik wil ook niet geopereerd worden door een dokter die geen stage heeft gelopen in een ziekenhuis.”

Door de extra studenten neemt bovendien de kans op ongelukken toe, legt hij uit. “Bijtaccidenten, krabaccidenten, of een student die af en toe eens een serieuze patat krijgt van een paard of een koe: dat gebeurt, ja. Ik heb het ook al meegemaakt. Voor deze dieren is dit een vreemde omgeving, en vijf- of zeshonderd kilo: dat hou je zomaar niet tegen.”

Onbeslist

Hoe de organisatie van het toelatingsexamen in praktijk zal gebeuren en hoeveel studenten vanaf 2023 dan zullen kunnen starten aan de studie, is voorlopig nog niet duidelijk. Een commissie met experts werkt dat verder uit. “Het allerbelangrijkste is dat alle studenten de kans krijgen op een goede opleiding én dat onze universiteit Europees geaccrediteerd blijft”, besluit Gasthuis. “Op dat vlak is het simpel: zijn ze met te veel, dan hebben we probleem. Want met tien studenten één kat opereren: dat gaat gewoon niet.”