Wie de bitcoin bedacht is al jaren een geheim. Wordt het mysterie nu eindelijk onthuld?

In het zonnige Florida speelt zich een schijnbaar alledaagse rechtszaak af: de familie van een overleden man klaagt zijn voormalige zakenpartner aan vanwege de controle over de activa van hun partnerschap. Die activa zijn evenwel niet van de minste. Het gaat over een voorraad van 1,1 miljoen bitcoins. Met een geschatte waarde van meer dan 70 miljard dollar (61,6 miljard euro) is het een van de grootste privévermogens ter wereld, volgens de Wall Street Journal. De bitcoins zouden aan Satoshi Nakamoto toebehoren. Dat is niemand minder dan de ‘vader’ van de cryptocurrency. Alleen weet niemand met zekerheid wie Nakamoto is. Van bij de creatie van de bitcoin, in 2009, is dat een goed bewaard geheim gebleken.

Sinds 2016 houdt de Australische computerwetenschapper en cryptopionier Craig Wright (51) vol dat hij de bewuste Satoshi Nakamoto is. Wright ontmoette na zijn coming-out verschillende vroege bitcoinpioniers, gaf exclusieve interviews aan verschillende media en vulde een website met artikelen die hij had geschreven over cryptografie en bitcoin. Na vernietigende kritiek uit de cryptocommunity liet hij de claim vallen en haalde hij alles van de website. Om later alsnog zijn claim te herhalen, al heeft Wright tot nog toe geen harde bewijzen kunnen voorleggen.

De familie van de in 2013 overleden David Kleiman, die een voormalige zakenpartner van Craig Wright was, stelt dat de twee mannen samen bitcoin hebben gecreëerd. Bijgevolg, zo oordeelt de familie, hebben de erfgenamen van Kleiman dus recht op de helft van het fortuin. Dat is de inzet van de rechtszaak: Kleiman versus Wright. Een panel van tien juryleden heeft drie weken om het bewijs te horen en te beslissen over het lot van “Satoshi’s bitcoins”.

Immens fortuin

Een anonieme uitvinder, die een niet controleerbare virtuele munt ontwikkelt. Het vergt enige mentale en intellectuele souplesse. En toch is de hele wereld in de ban van de bitcoin, dat inmiddels een markt van biljoenen dollars is geworden met tientallen miljoenen investeerders. De cryptomunt heeft regeringen en financiële toezichthouders die het probeerden te reguleren uitgedaagd. De technologie erachter, de blockchain, wordt door sommigen gezien als een manier om het wereldwijde financiële systeem opnieuw te bedraden. Maar wie of wat Nakamoto is? En waarom heeft die geen cent van dat immense fortuin aangeraakt? Het zijn vragen waarop veel mensen graag het antwoord willen weten. En net deze vragen staan ​​centraal in het geschil in Florida.

De bitcoin was altijd al omgeven met mysterie. In 2009, op 3 januari, kopte The Times op haar voorpagina, vrij vertaald: “Minister van Financiën op rand van tweede reddingsoperatie voor banken”. Het artikel verwees naar de inspanningen van de Britse regering om het financiële systeem van het land te behoeden voor ineenstorting. Europa beleefde de hoogdagen van de financiële crisis. Satoshi Nakamoto verwerkte die datum en krantenkop bij de geboorte van zijn virtuele valuta. Die eerste 50 gecreëerde munten worden vandaag het ‘genesisblok’ genoemd. Juist, een verwijzing naar het scheppingsverhaal. In dat eerste stukje computercode werd de tekst “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” stiekem en permanent verwerkt.

Verborgen tekst

Die verborgen tekst in de broncode kan eigenlijk gelezen worden als een digitale strijdkreet. Nakamoto maakte op die manier een statement. Bitcoin was geboren als een reactie op het wereldwijde financiële systeem: een gedecentraliseerde cryptocurrency, vrij van de controle van regeringen en centrale banken. Een gedecentraliseerde valuta, wat betekent dat die niet onder controle of voogdij staat van een centrale bank of land. Er is dus geen toezichthoudend orgaan. Ook niet door Satoshi Nakamoto, die sindsdien in de anonimiteit verdween. Er is enkel die ene white paper Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System, dat als handvest gezien kan worden. Maar wie het handvest schreef en de technologie ontwikkelde?

Ook wijlen John McAfee beweerde een van de bitcoinpioniers te zijn. Beeld AP

Newsweek ‘onthulde’ in 2017 dat ene Dorian Nakamoto de maker was. Die ontkende prompt. In 2018 dook dan weer ene Phil Wilson op die beweerde een derde van de Satoshi Nakamoto-groep te zijn. Wilson publiceerde in 2017 een artikel met de titel Bitcoin Origins, waarin hij beweert te hebben samengewerkt met wijlen David Kleiman en Craig Wright. Die laatste verwerpt de beweringen. Twee jaar geleden dan kwam de onbekende Belg Debo Jurgen Etienne Guido als Satoshi Nakamoto uit de kast. Hij heeft zelfs een brief gestuurd naar de rechtbank in Florida waarin hij zegt de “echte en enige initiator te zijn van het genesisblok van de bitcoin-blockchain”. De waslijst van vermeende Satoshi’s telt ook nog de bekende en beruchte technologiegoeroe John McAfee, ene Fintech-specialist Bilal Khalid en de Duitser Jörg Molt.

Voor de bitcoincommunity is er maar één bewijs dat de identiteit van Satoshi Nakamoto definitief kan bewijzen: de privésleutel die het account beheert waar Nakamoto de 1,1 miljoen bitcoins heeft opgeslagen. Iedereen die beweert Nakamoto te zijn, kan dat laten zien – als hij/zij dat wil tenminste – door er zelfs maar een fractie van een muntstuk uit te halen. Of is de mythe sterker dan de rechtbank?