WHO: ‘Boosterprik voor iedereen verlengt pandemie’

Het vaccinatiecentrum Antwerp Expo, waar nu volop boosterprikken gezet worden. Beeld Tine Schoemaker

Rijke landen zijn, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met hun boostervaccinaties voor iedereen waarschijnlijk verantwoordelijk voor een verlenging van de coronapandemie. Waren die doses naar gezondheidspersoneel en kwetsbare mensen in arme landen gegaan, dan was in september al 40 procent van de wereldbevolking ingeënt, zo luidt de overtuiging van de WHO.