WhatsApp werkt niet meer op sommige smartphones en Franse regels voor controles via Waze: dit verandert vanaf 1 november

Alle meterstanden en facturen via één centraal platform

Op 1 november gaat een nieuw centraal dataplatform voor de Belgische elektriciteits- en gassector van start. Alle data (denk aan meterstanden en facturen) van alle energiespelers op de Belgische markt - gaande van de distributienetbeheerders tot de leveranciers - moeten via het platform passeren.

Beeld ANP

Gezinnen en bedrijven zouden weinig tot geen hinder moeten ondervinden van de overgang naar het nieuwe platform. Wel kan er wat vertraging zijn voor sommige klanten, bij bijvoorbeeld een leverancierswissel of een afrekeningsfactuur. Die kan oplopen van enkele dagen tot maximaal twee weken. Tussen november en eind december worden tijdelijk ook geen nieuwe prepaid- of budgetmeterklanten geactiveerd.

WhatsApp niet meer bruikbaar op hele reeks smartphones

Slecht nieuws voor wie een smartphone heeft met een besturingssysteem ouder dan Android 4.1, iOS 10 of KaiOS 2.5.1. Zij kunnen vanaf 1 november niet langer berichtendienst WhatsApp gebruiken. Vandaag krijgt de app een belangrijke update, die toelaat om gegevens van WhatsApp - zoals berichten en oproepen - over te zetten van Apple naar Samsung. Die optie wordt later uitgebreid naar andere Androidtoestellen.

Beeld EPA

Gebruikers van oudere smartphones kunnen de update niet uitvoeren en hebben geen andere keuze dan over te schakelen naar een andere berichtenapp - zoals Signal of Telegram - of een nieuwe smartphone te kopen. In totaal worden 43 smartphonemodellen getroffen, onder meer bij Samsung, Apple, Huawei, LG, ZTE en Sony.

Corona Safe Ticket verplicht voor horeca en fitnesszaken

Het Covid Safe Ticket (CST) - waarmee je kan aantonen dat je volledig gevaccineerd bent, hersteld bent van een coronabesmetting of recent getest werd op Covid-19 - wordt vanaf vandaag uitgebreid naar cafés, restaurants en fitnesscentra in heel het land. De drempel die bij evenementen bepaalt wanneer het CST ingezet moet worden om de mondmaskerplicht te doen vervallen, wordt verlaagd tot 200 personen binnen en 400 buiten. Voor discotheken en nachtclubs blijft het gebruik van de coronapas altijd verplicht.

Beeld BELGA

In Wallonië zijn de regels iets strenger. Daar wordt de drempel bij feesten en evenementen om een CST te moeten tonen verlaagd tot 50 personen binnen en 200 buiten.

Lees hier meer over het Covid Safe Ticket.

Apothekers nemen meer coronatests af

Apothekers worden vanaf 1 november mee ingezet om te screenen op het coronavirus en dat om huisartsen te ontlasten. Iedereen die minder dan zes dagen last heeft van symptomen kan er een snelle antigeentest laten afnemen. Of toch in die apotheken die de dienst aanbieden, want ze zijn daar niet toe verplicht.

Beeld BELGA

Apothekers voeren nu al snelle antigeentesten uit voor mensen die willen reizen of een massa-evenement willen bijwonen. De resultaten van dergelijke testen zijn binnen 15 tot 30 minuten bekend. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) neemt de kosten voor zich. Minpunt: de test zal niet resulteren in een groen Covid Safe Ticket. Bij zo’n driekwart van de ongeveer 2.500 apotheken die al antigeentests aanbieden, zou je voor de nieuwe tests terecht kunnen.

Winterbanden of sneeuwkettingen verplicht in Franse berggebieden

Wie met vakantie gaat naar Frankrijk, moet er rekening mee houden dat van 1 november 2021 tot 31 maart 2022 voertuigen in veel Franse berggebieden uitgerust moeten zijn met vierseizoenbanden, winterbanden of sneeuwkettingen. In totaal gaat het om 48 departementen waar zich bergketens bevinden, zoals de Alpen, Corsica, het Centraal Massief, het Jura Massief, de Pyreneeën en de Vogezen. De verplichting geldt voor lichte voertuigen en bedrijfsvoertuigen, campers, vrachtwagens en touringcars.

Beeld BELGA

Er komt ook nieuwe bewegwijzering. Die zal de in- en uitgangen aanduiden van berggebieden waar de verplichting voor winteruitrusting van toepassing is. Automobilisten die betrapt worden op een overtreding, kunnen een boete van 135 euro verwachten en mogen niet verder rijden.

Geen alcoholcontroles meer op apps zoals Waze in Frankrijk

Frankrijk legt vanaf 1 november ook apps zoals Waze aan banden. Meldingen van politiecontroles op alcohol of verdovende middelen achter het stuur worden beperkt. Hetzelfde geldt voor politieacties in het kader van ontvoeringen of terreurdreiging.

Concreet zullen politiecontroles op alcohol of verdovende middelen de eerste twee uur niet gemeld worden. Wegversperringen in het kader van bijvoorbeeld terreurdreiging zouden twaalf uur niet zichtbaar zijn. Ook in ons land gaan stemmen op om het melden van controles via de populaire verkeersapp aan banden te leggen.