Weyts waarschuwt klimaatspijbelaars: ‘Dit is steeds ongewettigde afwezigheid’

Tijdens de klimaatmars van afgelopen zondag in Brussel kondigde klimaatactiviste Anuna De Wever nieuwe spijbelacties aan. Zo zal er een klimaatmars zijn op donderdag 23 oktober in Gent en Louvain-la-Neuve. Weyts toonde zich meteen kritisch over het nieuwe klimaatspijbelen. In het Vlaams Parlement herhaalde hij die kritiek. “Wij voeren een beleid tegen alle vormen van spijbelen. Ik ben tegen links spijbelen, tegen rechts spijbelen en tegen averechts spijbelen.”

Volgens de minister heeft de coronacrisis ook aangetoond dat net de kwetsbaarste leerlingen “het grootste slachtoffer zijn” van het missen van lessen. Weyts heeft ook de richtlijnen aan de scholen verduidelijkt. Elke vorm van spijbelen moet bestempeld worden als een ongewettigde afwezigheid.

Oppositiepartijen Groen, Vooruit en PVDA vinden dat de aangekondigde acties vooral aantonen dat de regering op de proppen moet komen met een ambitieus klimaatbeleid. “Als we willen dat het klimaatspijbelen stopt, dan moet er in gesprek gegaan worden met die jongeren en moet er een ambitieus klimaatbeleid op poten gezet worden”, zo zei Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Weyts houdt voet bij stuk: “Spijbelen is altijd een slecht idee en verdraagt geen selectiviteit.” De N-VA-minister herhaalt ook dat het een goede zaak is dat jongeren hun engagement tonen. “Maar dat kan voor en na de lesuren en in het weekend.”