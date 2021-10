Weyts niet blij met nieuwe spijbelacties: ‘Al genoeg lestijd verloren tijdens coronacrisis’

Meer dan 80 organisaties organiseerden zondag een klimaatmars in de hoofdstad. Tienduizenden betogers trokken door Brussel; de organisatie heeft het zelfs over 50.000 betogers. Daar blijft het niet bij, zo kondigde Anuna De Wever gisteren aan: de spijbelacties komen terug, met een eerste geplande mars in Gent en Louvain-la-Neuve op vrijdag 22 oktober.

Minister Weyts is niet tevreden met de aangekondigde acties. “Er is tijdens de coronacrisis al genoeg lestijd verloren gegaan. Eén van de lessen van corona is nu net dat minder lestijd ten koste gaat van de meest kwetsbare leerlingen. Bovendien bewijst de betoging van vandaag (zondag, red.) dat je helemaal niet moet spijbelen om aandacht te krijgen voor het klimaat. Spijbelen is sowieso altijd een verkeerd antwoord, maakt niet uit voor welke eerbare zaak.”

De Wever ziet dat anders: “Als we de regels breken, is er meer aandacht voor de actie, en dus meer aandacht voor het klimaat.” Ze wil de druk verhogen in de aanloop naar de klimaattop van de Verenigde Naties, die van 31 oktober tot 12 november plaatsvindt in Glasgow.