Wetenschappers vinden mogelijk levensvatbare planeet bij ‘witte dwerg’

Het onderzoek is verschenen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Als de vondst bevestigd wordt, is het de eerste keer dat een potentieel levensvatbare planeet gevonden is bij een zogenoemde ‘witte dwerg’, een ster aan het einde van haar levenscyclus.

“Er is nooit eerder iets gevonden in de bewoonbare zone van een witte dwerg”, zegt professor Jay Farihi van University College in Londen, die de studie leidde, aan de BBC. “Dit betekent dat er mogelijk een kans op leven is op een andere wereld.”

‘Griezelig precies’

De potentiële planeet, die 117 lichtjaren van de aarde verwijderd is, zou 60 keer dichter bij zijn ster staan dan onze aarde bij de zon.

Het onderzoeksteam heeft geen direct bewijs voor het bestaan van de planeet, maar de aanwezigheid van 65 objecten ter grootte van een maan doen vermoeden dat hij er is. De afstand van de objecten ten opzichte van elkaar wijzigt niet, wat de indruk wekt dat ze onder invloed staan van de zwaartekracht van een planeet in de buurt. “Het was een schok voor het team”, zegt Farihi. “De bewegingen waren zo griezelig precies dat je dit niet kan verzinnen.”

Astronomen zullen nu actief op zoek gaan naar directe bewijzen voor planeten rond witte dwergen. “Want als we er één vinden, betekent dat wellicht dat dit heel veel voorkomt.”