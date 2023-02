Wetenschappers stoppen alligator-DNA in meervallen: ‘Ik zou het direct eten’

Elk jaar worden in de VS miljoenen vissen gekweekt, maar veel daarvan sterven aan infecties. Genetische manipulatie van vissen met genen die ze beschermen tegen ziekten zou die verspilling kunnen verminderen en de milieu-impact van het kweken beperken.

Een groep genetici van de Auburn University heeft dat geprobeerd door een alligator-gen in een gekweekte meerval te injecteren. De wetenschappers maakten gebruik van het cathelicidine-gen van een alligator. Cathelicidine, dat voorkomt in de darmen, helpt organismen om ziekten te bestrijden.

Het gen, dat met crispr-techniek werd toegevoegd, verhoogde de ziekteresistentie van de meervallen in vergelijking met wilde meervallen. De onderzoekers merkten in een interview met MIT Technology Review (MTR) op dat de overlevingskansen van de meervallen “tussen de twee en vijf keer groter” waren.

Omdat de wetenschappers het cathelicidine toevoegden aan een gen voor een voortplantingshormoon, verminderde ook het voortplantingsvermogen van de meerval. Dat zou de genetische besmetting van de hybride vis met wilde meerval moeten helpen voorkomen. Daarnaast wordt zo vermeden dat de vissen hun wilde soortgenoten zouden overtreffen in hun zoektocht naar voedsel en leefgebied.

Het onderzoeksteam ondervond wel enkele onzekerheden bij het gebruik van crispr-technologie – voornamelijk gebruikt en bestudeerd bij zoogdieren – op vissen. Bovendien zijn de resultaten nog niet door vakgenoten beoordeeld.

De onderzoekers hopen dat de nieuwe en minder ziektegevoelige meerval ooit voor menselijke consumptie wordt verkocht. Hoewel consumenten zich mogelijk ongemakkelijk voelen bij het idee dat hun meerval DNA deelt met een alligator, zou de hybride vis volkomen veilig zijn. “Ik zou het direct eten”, verzekerde Rex Dunham, een van de hoofdonderzoekers van de studie, aan MTR.

Meerval is goed voor meer dan 50 procent van de Amerikaanse vraag naar gekweekte vis. In 2021 werd in de Verenigde Staten naar schatting bijna 140 miljoen kilo levende meerval geproduceerd, voornamelijk in het zuiden.

Het kweekproces van meervallen kost echter veel middelen. Ziekten verspreiden zich onder de vissen door een gebrek aan ruimte op de kwekerijen. Ongeveer 45 procent van de jonge meervallen sterft als gevolg van besmettelijke ziekten. Vissen blijken in het algemeen steeds minder resistent tegen antibiotica. De onderzoekers hopen dan ook dat hun techniek kan worden gebruikt in combinatie met andere kweektechnieken voor meervallen.