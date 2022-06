Westerse leiders en Poetin vuren beledigingen op elkaar af: ‘Ontblote Johnson en Trudeau zou walgelijk zijn’

Tijdens de G7-top in Beieren hadden de wereldleiders zich spottend uitgelaten over hun Russische rivaal, die zich ooit liet fotograferen toen hij met een ontbloot bovenlijf op een paard reed. De torso van Vladimir Poetin was ook zichtbaar toen hij bij een ceremonie voor Driekoningen in een ijsgat stapte. “Laten we onze jasjes uitdoen en cooler zijn dan Poetin”, opperde Justin Trudeau. “Jasjes uitdoen? Zullen we onze kleren uitdoen”, zo probeerde Boris Johnson zijn Canadese collega te overtreffen.

“We moeten allemaal laten zien dat we harder zijn dan Poetin”, vervolgde de Brit, die aan zijn collega’s voorstelde om hun spierballen te tonen tegenover de Rus.

De Britse premier Boris Johnson tijdens een loopsessie in London. Beeld REUTERS

Toen Poetin met deze joviale stoerdoenerij werd geconfronteerd, sprak hij laatdunkend over de fysieke kwaliteiten van zijn rivalen. Volgens de Russische president, over wie geruchten gaan dat hij ziek is, zouden ze gezonder moeten leven en meer moeten sporten. Van de 69-jarige Rus, die een zwarte band in het judo heeft, is bekend dat hij een gezondheidsfanaat is. Hij raadde zijn rivalen aan beter voor zichzelf te zorgen, daarbij een wijsheid van Aleksander Poesjkin aanhalend aangaande de verzorging van nagels.

‘Giftige mannelijkheid’

De Westerse leiders doen hun best. Vorig jaar nam Boris Johnson een duik in de Atlantische Oceaan tijdens een G20-top in Cornwall; Trudeau heeft zich laten afbeelden als bodybuilder. Onlangs verschenen er beelden van een fietsende Joe Biden, een avontuur dat eindigde met een valpartij van de Amerikaanse president. Johnson gooide nog wat meer olie op het vuur door Poetin te beschuldigingen van ‘giftige mannelijkheid’ en op te merken dat een vrouwelijke president nooit de Oekraïne zou zijn binnengevallen.

Wijzend op dat laatste, bracht Poetin de Falklands-oorlog in herinnering, waarbij de Britse premier Margaret Thatcher vier decennia geleden ten strijde trok tegen de Argentijnse bezetter. Dat avontuur leidde binnen drie maanden tot een Britse zege en het einde van de militaire junta in het Latijns-Amerikaanse land. Jaren eerder was Thatcher door een Russische legerofficier reeds omgedoopt tot De IJzeren Dame. In de Russische media is Johnson spottend een ‘politieke transgender’ genoemd.