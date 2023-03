‘Westerlingen overschatten de Chinezen’: ex-Chinacorrespondent Eva Rammeloo

Na negen jaar zwaait de Nederlandse Eva Rammeloo (43) af als Chinacorrespondente. Bij wijze van afscheid schreef ze een boek over de wereldmacht die we dringend beter moeten leren kennen. ‘De kans is klein dat China Taiwan zal binnenvallen.’

Eva Rammeloo heeft met Alles onder controle – Leven in de kieren van de Chinese dictatuur een fascinerend boek geschreven over China als een controlestaat dat de lijn tussen wat mag en niet mag steeds strakker trekt. Maar of we het land en zijn inwoners nu beter doorgronden? Nee, eigenlijk niet: China blijft een bevreemdende, moeilijk grijpbare plek.

Rammeloo moet erom lachen. In haar wereld noemen ze dat het correspondentencliché: hoe meer je over een land weet, hoe minder je er van begrijpt. “Maar dat is niet erg: het belangrijkste is om de juiste vragen te stellen. En je moet wel wat tijd doorbrengen in China voor je begrijpt welke vragen dat zijn. Daarom heb ik ook dit boek geschreven: wij westerlingen, en met name politici, denken dat we weten hoe China in elkaar zit. Maar het land heeft zijn eigen logica, prioriteiten en manier van politiek bedrijven. En als je het een tijdje volgt, dan merk je dat we China te veel krediet geven. We overschatten ze.”

Het boek markeert voor Rammeloo ook het einde van een tijdperk. Na negen jaar verslaggeving voor de Nederlandse radio en kranten als Trouw en The Telegraph, neemt de journaliste afscheid van China. “In 2020 speelden mijn man en ik al met het idee om terug te keren naar Nederland, maar toen brak de pandemie uit en als journalist kon ik dat niet missen. Het strikte zerocovidbeleid is nu afgelopen en daarmee is het grote Chinese verhaal van de voorbije jaren ook afgelopen.”

“Maar vooral: ik heb de laatste drie jaar alleen maar gewerkt, terwijl mijn man en twee kinderen sinds het begin van de pandemie in Nederland verblijven. Ik leefde in Shanghai van lockdown naar lockdown. In die drie jaar ben ik zeven keer naar Nederland en terug gereisd. Dat was elke keer een helse operatie. Het correspondentschap is een leven, geen baan, maar het was alsof ik niets meer kon opbouwen.”

Als journaliste snakt ze ook naar afstand, vertelt Rammeloo. “Ik heb jarenlang verslag uitgebracht over verschrikkelijke gebeurtenissen, over mensen die de mond werden gesnoerd of gearresteerd. In mijn boek beschrijf ik de onmenselijkheid van het regime. Ik kan het onmogelijk opbrengen om nog leuke stukjes te schrijven over het leven daar. Ik las vorige week een artikel over robots die voor jou een tafeltje bezet houden in restaurants. Leuk, maar ik kan zulke verhalen niet meer schrijven.”

U vertelt ook dat het als journalist steeds moeilijker werken is: niemand durft nog met u praten.

“Negen jaar geleden kon ik academici interviewen over de Chinese politiek of samenleving, maar de laatste jaren krijg ik ze niet meer te pakken. Af en toe wilde iemand me te woord staan, maar dan kreeg ik opgepoetste uitspraken die precies passen in het officiële narratief. Voor veel professoren is het veiliger om simpelweg niet te reageren als ik hen een sms stuur. En op sommige plekken, zoals in Xinjiang, de provincie waar veel Oeigoeren wonen, is het moeilijk om mensen op straat aan te spreken omdat het er vol camera’s hangt. Je wilt die mensen niet in gevaar brengen.”

Een winkeletalage in Kashgar, Xinjiang. U herkent onder meer Mao en Christus. Beeld Eva Rammeloo

In november braken protesten uit tegen het harde zerocovidbeleid, waarbij mensen wekenlang hun appartement niet uit mochten en bij de minste kans op besmetting afgevoerd werden naar quarantainefaciliteiten. Historisch, noemde u die spontane manifestaties, maar ze gingen wel snel weer liggen. Was het meer dan een oprisping?

“Ja, ik beschouw het toch als een kantelpunt. Er is iets veranderd, al is het moeilijk hard te maken omdat het zo subtiel is. Mensen praten net iets gemakkelijker over de communistische partij. En de naam Xi Jinping werd nooit uitgesproken. Nu hoor je die plots wel. Het is niet door die protesten dat het zerocovidbeleid is afgeschaft – de overheid was daar al mee bezig – maar ze hebben het proces wel versneld. De regering realiseerde zich opeens dat het volk er echt niet meer achter stond en dat ze de voeling met wat leefde compleet was verloren. Daar zijn ze wel van geschrokken.”

Heeft de onvrede alleen met te maken met het covidbeleid of is er meer aan de hand?

“Er hangt in China al langer pessimisme in de lucht. Door de stijgende arbeidskost is de spotgoedkope maakindustrie verhuisd naar Zuidoost-Azië. Je kon jaren geleden al voorspellen dat de economie in de problemen zou raken en dat er hervormingen nodig waren, maar die kwamen er niet. De regering heeft hier en daar wel ingegrepen. Er zijn nieuwe wetten uitgevaardigd om al te machtige techbedrijven te beteugelen en na de vastgoedcrisis vorig jaar kwamen er strenge regels om de Chinese vastgoedbubbel gecontroleerd te laten leeglopen. Maar het blijft bij afstraffen, er is geen toekomstplan. Dat maakt de bevolking bang.

“De overheid wil nu vooral dat de Chinese consument geld uitgeeft, maar die is het vertrouwen in de economie kwijt en zit op zijn geld. Jongeren met hogere diploma’s vinden niet de baan die ze willen en de laatste jaren zijn veel mensen vertrokken uit de stad, terug naar de dorpen waar ze vandaan komen. Daar hangen ze nu wat rond. Er is hen altijd voorgespiegeld dat ze het beter zouden hebben dan hun ouders, maar de Communistische Partij krijgt die belofte niet ingelost. Dat is gevaarlijk.”

Heeft het land een nieuw economisch model nodig, nu de gouden jaren als ‘fabriek van de wereld’ voorbij zijn?

“Absoluut. De overheid probeert om de economie weer aan te trekken door te investeren in infrastructuur, maar dat deed ze ook al na de financiële crisis van 2008. China heeft al een groot spoornetwerk, er liggen nieuwe wegen en er zijn toen zoveel gebouwen neergepoot dat ze nu massaal leegstaan. Wat valt er dan nog te bouwen? Het land heeft een slimmere economie nodig, met jobs voor al die hoogopgeleide jongeren. Maar daarvoor is innovatie nodig en dat ligt moeilijk in China. Xi beweert al jaren dat privaat ondernemerschap zo belangrijk is voor de economie, maar ondertussen blijft hij inzetten op de klassieke staatsbedrijven.”

We zijn er te lang van uitgegaan dat de toegenomen welvaart in China automatisch zou leiden tot meer openheid, schrijft u. Alle signalen die op het tegendeel wezen, noemden we vergoelijkend ‘groeipijnen’.

“In de jaren 80 ging de economie steeds meer open en de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 beschouwden we als de bekroning van die evolutie. China was op weg naar een liberale democratie. De geschiedenis leerde ons immers dat als een land rijker werd, het ook vrijer werd, want zonder vrijheid kon je geen geld verdienen. Die toetreding moest ook dienen als een hefboom: China mocht bij onze club, als het voldeed aan onze eisen. Maar China is geen klein Oost-Europees landje dat je voorwaarden kunt opleggen.

Eva Rammeloo probeert in Yarkant, Xinjiang, stiekem een foto te nemen van een politiekantoor. ‘In Xinjiang, waar veel Oeigoeren wonen, geeft een QR-code op de huizen aan wie er woont, wat ze doen, of ze schulden hebben...’ Beeld Eva Rammeloo

“Om een of andere reden lijken we niet te willen zien dat China precies weet wat wij willen horen. Al jaren geloven we die vage beloftes over buitenlandse bedrijven die toegang zullen krijgen tot de Chinese markt. Ik begrijp dat niet, want het is toch duidelijk dat dat niet gebeurt? Bedrijven mogen pas de markt op als een of ander Chinees bedrijf al lang een monopoliepositie heeft verworven. Een duidelijk voorbeeld is de bankensector: officieel mogen buitenlandse banken zich nu ook in China vestigen, maar ze raken gewoon niet tussen de sterke Chinese financiële instellingen gewurmd.”

Daarnet zei u dat we de Chinezen overschatten. Wat bedoelt u daarmee?

“We gaan ervan uit dat de Chinezen handelen vanuit een voorgezet plan. Maar ze plannen niet, ze reageren. Wij kijken met open mond hoe de regering in het begin van de pandemie in sneltempo een noodziekenhuis bouwt, maar na drie jaar corona zijn ze er nog altijd niet in geslaagd om het gezondheidssysteem te verbeteren, een exitstrategie uit de lockdown te bedenken of om een vaccinatiecampagne uit te rollen. Officieel heeft meer dan 90 procent van de bevolking een vaccin gekregen, maar als je met mensen praat, zowel in de stad als op het platteland, blijkt zeker de helft niet gevaccineerd. En allemaal hebben ze wel een excuus: ze hebben last van een hoge bloeddruk, of ze hebben onderliggende ziektes waardoor ze te kwetsbaar zijn...

“Een van de verklaringen daarvoor is het algehele wantrouwen: mensen wantrouwen elkaar en het regime. De centrale overheid vertrouwt er dan weer niet op dat de lokale overheden zo’n massale vaccinatiecampagne georganiseerd krijgen. Maar als je er niet van op aan kunt dat wat je beslist ook effectief wordt uitgevoerd, is het ook moeilijk plannen. Dat is zo’n trek van China die je moet kennen om te begrijpen hoe het land functioneert.”

Ontnuchterend is wel hoe het regime de bevolking steeds meer in de greep heeft, met dank aan technologie: in China hangen maar liefst 600 miljoen camera’s.

“Die camera’s hangen werkelijk overal. Soms is dat handig: als je je portefeuille laat liggen in een taxi – nou nee, in China heb je geen portefeuille meer nodig. Als je je telefoon laat liggen, dan kan je bij de conciërge van je appartementsgebouw de camerabeelden opvragen om te achterhalen in welke taxi je zat. Maar ze schrikken ook af. Tegelijk is die surveillancemaatschappij geen grootschalig project dat centraal wordt uitgerold: het zijn veeleer lokale initiatieven die op zichzelf staan. Je weet nooit wie die beelden bekijkt en of het echt zo dystopisch is als het lijkt.

“In mijn boek beschrijf ik hoe ik in de provincie Xinjiang een reportage wilde maken over de Oeigoerse onderdrukking. Ik liep daar al een dag rond toen ik bij een checkpoint werd tegengehouden. De lokale pr-dame was ontzet: hoe was het mogelijk dat de politie ons niet eerder had gespot, er hangen toch overal camera’s? Het is dus niet zo dat je aan de lopende band in de gaten wordt gehouden. Maar ze als je willen volgen, dan doen ze dat. Dat kunnen ze ook via de gps op je telefoon. Soms laten ze de hele dag hun mannetjes achter je aan lopen.

“Als journalist is het zaak om hen zo lang mogelijk ontwijken. Ik ging altijd zo vroeg mogelijk op pad met een kleine rugzak en checkte zo laat mogelijk in in een hotel. Want zodra je daar geregistreerd bent, is de politie op de hoogte en komt die kijken wat je aan het doen bent. Vanaf dan sta je op hun radar.”

Aan sommige huizen hangen nu ook al QR-codes, waarmee de autoriteiten meteen zien met wie ze te maken hebben.

“Dat zie je vooral in Xinjiang: die QR-code geeft aan wie er woont, wat ze doen, of ze ooit in aanraking zijn geweest met de politie, of ze schulden hebben... Dat gaat natuurlijk wel ver. De pandemie heeft veel mensen ook wel de ogen geopend: toen werden we echt op de voet gevolgd. Je kon geen gebouw binnenlopen of je moest jezelf inchecken, al probeerden we dat zo veel mogelijk te ontwijken. Op een ochtend kreeg ik een sms dat ik me moest laten testen, omdat ik op een gevaarlijke plek was geweest: een kruispunt waar ik met de fiets was gepasseerd. Ik heb me lang afgevraagd hoe ze wisten dat ik daar was geweest. In de buurt had ik in een bar een biertje gedronken. Ik had me er niet ingecheckt, maar had wel betaald met Alipay, een betaalapp. Ik vermoed dat ze me zo gevonden hebben.

Meisjesschool voor Tibetaanse nomaden in de bergen van de provincie Qinghai. Beeld Eva Rammeloo

“Je kunt er dus niet op rekenen dat privébedrijven je data beschermen. Iedereen weet dat de private berichtenservice WeChat gescand wordt op woorden die alarmbellen doen afgaan, en dat de overheid op de hoogte is als je een treinkaartje koopt.”

Een van de vragen in uw boek is waarom het regime daarmee wegkomt. Waarom is er zo weinig protest?

“Ik denk dat het gaat om conditionering. Ik wil de Chinezen niet tekortdoen, maar...”

Ze komen nogal passief over, moet ik toegeven.

“Klopt, maar ze weten ook niet hoe het anders kan. In China ligt het moreel gezag bij de regering, net zoals dat hier vroeger bij de kerk lag. Als de regering zegt dat een bepaalde maatregel goed is, dan is dat ook zo. Als je dat er decennialang inhamert en je kunt dat aan een economische opmars koppelen, is dat een gouden formule. Veel Chinezen zeggen dat hun leven veel beter is dan vroeger. Hun ouders leden honger, zij niet meer. Dat valt niet te ontkennen.”

Hoe werkt die conditionering?

“Ik heb een vriendin in Shanghai, ze is iets ouder dan ik. Na die ellende met die lange lockdowns begreep ze ineens hoe het werkte: ze had nooit geleerd om iets in vraag te stellen. Als ze vroeger op school haar vinger opstak om iets vragen, werd ze dom genoemd. Ze hoefde toch geen vragen te stellen, alles wat ze moest weten stond toch in het lesboek? Als kinderen dat generatie na generatie leren, dan stelt niemand nog vragen.

“Als journalist is het moeilijk om op reportages mensen te vragen wat ze van iets vonden. Zeker boeren op het platteland kijken je dan verbaasd aan: waar moet ik dan iets van vinden? ‘Dit is mijn leven, ik heb genoeg te eten, het gaat goed in het dorp, waar moet ik nog iets van vinden?’ Het enige waar ze misschien een mening over hebben, zijn kleine, praktische kwesties, zoals een conflict met hun buurman over grond. Je ziet dat mensen hun leven heel klein hebben gemaakt: ze hebben zich op hun eigen gezin gericht, de familiebanden zijn heel hecht. Maar je moet ze niets vragen over de lokale overheid, laat staan de Communistische Partij in Peking.”

De Chinezen leven in een bubbel: zowel de geschiedenis als de actualiteit wordt zwaar gecensureerd.

“De overheid bepaalt welke boeken de mensen wel en niet mogen lezen en veel geschiedkundige bronnen zijn vernietigd of offline gehaald, waardoor je weinig onderzoek kan doen. Tegelijk heeft de staatsmedia de kunst van het propaganda verspreiden geperfectioneerd. Als er een aardbeving is, dan zijn ze heel goed in het benadrukken van de opbeurende verhalen: het kind dat zijn kleine broertje beschermde door hem onder een tafel te duwen, de vrouw die na dagen levend van onder het puin wordt gehaald.

“Met corona was het net zo: in de media wordt de pandemie voorgesteld als een strijd die ze hebben gewonnen, dankzij goede beslissingen van de regering en de opofferingen van het volk. De tragische realiteit wordt in een heldenverhaal gegoten. Soms drijven ze dat wat te ver en wordt het ronduit komisch. Ik las eens een verslag over medisch personeel dat naar Wuhan werd gestuurd, met rode vlaggetjes en petjes en al. In dat artikel stond een quote van een dochter van een van die artsen, over hoe trots ze was op haar vader. Het kind bleek nog geen jaar oud te zijn.” (lacht)

U citeert een Chinese vriend die zegt: hoe kun je iets willen als je je niets anders kunt voorstellen?

“Er is niemand die hun realiteit uitdaagt. Er zijn Chinezen die via een VPN-verbinding de grote firewall omzeilen en buitenlandse media volgen, maar dat is een heel beperkte groep. En dan nog moeten die kleine brokjes informatie opboksen tegen de constante stroom aan overheidspropaganda. ‘In België hebben ze een democratie, maar moet je eens kijken wat een chaos daar’. Die chaos wordt altijd benadrukt, dat is de grote angst van de Chinezen.

‘Wij denken dat Chinezen niet gelukkig kunnen zijn. Maar als je je nek niet te veel uitsteekt, kun je er aardig leven.’ Beeld Hilde Harshagen

“Wij denken ook vaak dat de gewone Chinees permanent onderdrukt wordt en niet gelukkig kan zijn. Maar zo lang je je nek niet uitsteekt, kun je er best aardig leven. Wij willen die mensen graag onze waarden en normen opleggen, maar hebben misschien iets te weinig zicht op hoe ze dat zelf zien.”

Maar er is ook veel leed. U beschrijft de traumatische gevolgen van het eenkindbeleid, dat pas in 2015 werd afgeschaft. Wie meerdere kinderen kreeg, moest een boete betalen. En wie niet kon betalen, gaf zijn kind weg.

“Ik heb een reportage gemaakt over een organisatie die na al die jaren ouders en hun verloren kinderen probeert te herenigen via DNA-onderzoek. Dat verhaal toont aan hoever dat morele gezag van de staat reikte: de boodschap was dat teveel kinderen tot voedseltekorten zou leiden, en veel ouders hebben dat toen geaccepteerd. Voor ons is dat onbegrijpelijk. Maar die reportage laat ook goed zien dat er een intrinsieke menselijkheid is die de partij probeerde te ontkennen, maar die er wel is. Of je nu een Vlaming bent of een Chinees, als je je kind moet weggeven, dan doet dat onnoemelijk veel pijn.

“De vraag is wel of mensen dat nu nog zouden aanvaarden. De huidige generatie dertigers en veertigers accepteren zulke offers niet meer, denk ik. Hen is altijd beloofd dat het leven steeds beter zou worden en zo’n maatregelen horen daar niet meer bij.

“Om die reden acht ik de kans ook redelijk klein dat China Taiwan zal binnenvallen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Chinese moeders hun enige kinderen naar een oorlog zullen sturen. Ze zouden elke mogelijke uitvlucht verzinnen, daar zijn ze goed in. Je zou plots veel mensen zien met een gebroken teen. (lacht) Patriottisme is aardig, maar we moeten nu ook niet denken dat de Chinezen daarvoor hun leven op het spel zetten. Ik geloof ook niet dat Xi zich op dit moment een verplichte mobilisatie kan veroorloven of dat hij dat überhaupt georganiseerd krijgt.”

Hoe schat u de geruchten in over Chinese wapenleveringen aan Rusland?

“Voor China zijn de Verenigde Staten de grote vijand. Rusland is vooral een gelegenheidsvriend. Maar de Chinezen kennende, willen ze zich vooral buiten de oorlog houden. Er zijn geen grote plannen of strategieën. Het is opmerkelijk dat de informatie over mogelijke wapenleveringen uit Rusland zelf komt: dat is een slimme manier om de Chinezen te dwingen om toch positie in te nemen.”

Maar dat wil dus niet zeggen dat er iets van aan is?

“China zal vast alle opties overwegen, ook wapenleveringen. Maar een Chinese oud-militair verwoordde het zo: we doen iets door niets te doen. China beseft heel goed dat het een Derde Wereldoorlog riskeert als het zich actief engageert. Die chaos wil het absoluut vermijden.

Tentoonstelling ter herdenking van de strijd tegen het coronavirus in Wuhan. Beeld Eva Rammeloo

“We moeten ook begrijpen dat het land eigenlijk nog niet zo lang meespeelt op het wereldtoneel. Ze missen de diplomatieke ervaring die wij in het Westen decennialang hebben opgebouwd, terwijl hun diplomaten ook aan de wensen van die alleenheerser in Peking moeten voldoen. Daardoor communiceren ze vaak onhandig: ze zijn te bot of blijven net teveel op de vlakte.

“Een goed voorbeeld is dat verhaal over die spionageballonnen boven Amerikaans grondgebied. Wellicht is dat een niet meer dan een domme fout van de Chinezen, en de Amerikanen denken dat ze niet anders kunnen dan heel fors te reageren. De Chinezen lijken dan weer niet te begrijpen dat als ze die escalatie willen dempen, dat ze zelf moeten ophouden met reageren. Het is onhandigheid, geen strategie. Daar zouden wij ons voordeel mee moeten doen.”

Wat gaat u missen in China? En wat zeker niet?

“Mijn man Jeroen staat hier naast me te lachen. (tot haar man) Wat gaan we niet missen?”

Jeroen: “De onverschilligheid. Those are the rules.”

Eva: “Waarom? Daarom. Verschrikkelijk is dat. Tegelijk geeft het veel voldoening als het uiteindelijk wel lukt om het verhaal te maken dat je wil. Het is een heel andere manier van werken dan in Europa: als je twijfelt aan een officieel cijfer of feit, dan moet je zelf gaan uitzoeken of het waar is of niet. Je moet steeds terug naar de bron en met de brokjes informatie die je verzamelt zelf je analyse maken. Als journalist werk je er in een onontgonnen gebied en dat is heel leuk.”