Westen van VS bereidt zich voor op extreme hitte: recordtemperatuur van 54,4 graden in Death Valley

In Death Valley, bekend als een van de heetste plaatsen ter wereld, werd vrijdagmiddag een temperatuur van 54,4 graden Celsius gemeten. Dat is volgens deskundigen een record. “Als deze waarde opgenomen wordt in de officiële statistieken, dan is dat net een fractie hoger dan het vorige record van 129,9 graden Fahrenheit (54,38 graden Celsius), gemeten op 16 augustus 2020", aldus Alfred Snoek van WeerPlaza. De gegevens zijn echter niet definitief en moeten nog door zowel het National Center for Environmental Information als de World Meteorological Organization worden onderzocht.

Ook de hoogste temperatuur ooit gemeten in Death Valley, 56,7 graden Celsius in juli 1913, staat ter discussie. De meting die op 9 juli van dit jaar gedaan is, lijkt volgens Snoek wel betrouwbaar te zijn. “Dit is naar alle waarschijnlijkheid de hoogst gemeten temperatuur ooit op aarde.”

Temperaturen boven 40 graden

Ook in de rest van Californië, waar gisteren door de extreme droogte en hitte een vuurtornado ontstond, wordt het erg warm met temperaturen die tot 47 graden Celsius kunnen oplopen. In Nevada zou het de komende dagen eveneens 47 graden Celsius kunnen worden. Ook in de staten Utah en Arizona wordt extreme hitte verwacht. Zo worden er dit weekend temperaturen van 40 tot 46 graden Celsius voorspeld.

Vorige week kregen het westen van Canada en het noordwesten van de Verenigde Staten nog maar met een hittegolf te maken. De hitte eiste honderden mensenlevens. In de Canadese gemeente Lytton, 260 kilometer ten noordoosten van Vancouver, werd een recordtemperatuur van 49,6 graden gemeten. Het vorige Canadese record bedroeg 45 graden.