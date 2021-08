West-Vlaams gouverneur Decaluwé wil warmtecamera’s over hele kustlijn om migranten te onderscheppen

Volgens de gouverneur is er een aanhoudende tendens te zien. “Deze week kregen we hallucinante cijfers van Frontex. Het aantal illegale grensoverschrijdingen aan de buitengrenzen van Europa in de eerste zeven maanden van 2021 lag volgens voorlopige berekeningen 59 procent hoger dan het totaal van een jaar geleden”, zegt Decaluwé. “Daarbij komt dat we rekening moeten houden met een bijkomende instroom aan vluchtelingen door de humanitaire rampen in Syrië en Afghanistan.”

Een groot deel van die vluchtelingen is onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Vaak gebeurt dat vanuit de haven van Zeebrugge, maar ook vanuit Frankrijk. Wekelijks riskeren om en bij de 1.500 transmigranten zo hun leven in de hoop aan de andere kant van het kanaal te geraken. “Ondertussen zien we zelfs al de tegenbeweging: vluchtelingen die terugkeren uit het Verenigd Koninkrijk richting Europa door het verstrengde asielbeleid in het VK.”

Ook aan de Belgische kust is de tendens te merken. Halverwege 2021 zijn er al ruim 3.000 migranten geteld. Het gaat vooral om mensen uit Eritrea, Libië, Soedan en Algerije. Tijdens de vluchtroutes richting Europa worden vaak enorme risico’s genomen. “Vooral het in zee gaan met zogenoemde smallboats is gevaarlijk.”

Daarom dringt de gouverneur er bij de federale en Vlaamse regering op aan om te investeren in thermische camera’s langs de kustlijn. “De zogenaamde high performance-camera’s kunnen mijlenver op zee - volledig privacyproof - de kleinste warmtebron ontdekken die niet detecteerbaar is op de bestaande radars ingezet voor de smallboats. Hiermee kunnen mensenlevens worden gered, in alle mogelijke omstandigheden en over alle seizoenen heen. Ook douane, milieu-inspectie en drugbestrijdingsteams kunnen hiervan gebruikmaken om op een heel efficiënte wijze delicten te ontdekken”, aldus Decaluwé.

Een gelijkaardige camera werd al eerder succesvol opgesteld en uitgetest in De Panne.