Werpt Britney Spears na 13 jaar het juk echt van zich af? #FreeBritney lijkt eindelijk een feit

Als de single ‘Baby One More Time’ in 1998 de doorbraak van Britney Spears betekent, staat 2007 symbool voor de instorting. Spears laat zich kaalscheren onder het toeziend oog van de verzamelde paparazzi - en dus de wereld. Een jaar en een opname in het ziekenhuis later beslist de rechtbank om haar onder curatele te plaatsen omdat zij zou lijden aan een niet nader verklaarde psychische aandoening. Haar vader Jamie Spears beslist sindsdien over haar bankrekening – en deed dat ook een hele tijd over haar persoonlijke leven. Een situatie die de voorbije jaren luid werd aangeklaagd door de #FreeBritney-beweging.

Die curatele lijkt na dertien jaar tot een einde te zijn gekomen. Amerikaanse media leiden uit gerechtelijke documenten af dat Jamie Spears terug zal treden als bewindvoerder omdat hij “niet gelooft dat een openbare strijd met zijn dochter over zijn rol als haar curator in haar belang zou zijn”. Volgens zijn advocaat wil hij nu samenwerken aan een “ordelijke overgang naar een nieuwe curator”, al is nog niet duidelijk wanneer dat kan en zal gebeuren.

Een “grote overwinning” en “een nieuwe stap in de richting van rechtvaardigheid”, zegt haar nieuwe advocaat Mathew Rosengart alvast. De afgelopen weken en maanden was de druk op Jamie Spears om af te treden gevoelig opgedreven. Nadat zijn dochter een gerechtelijke procedure begon in 2019, vertelde ze eind juni voor het eerst over de verplichte anticonceptie die ze moest gebruiken, alsook de gedwongen medicatie tegen stemmingswisselingen. Ze voelt zich een slaaf van haar toezichthouders, klonk het.

Rosengart vroeg de rechtbank in juli nog tevergeefs om het voogdijschap af te nemen van de vader. Spears dreigde ondertussen om niet meer op te treden zolang haar vader haar vermogen beheert. Voor de persoonlijke zaken van de zangeres is Jodi Montgomery voogd. Met haar zou het wel klikken.

Ook de publieke druk op Jamie Spears was stilaan torenhoog. De recente documentaire Framing Britney Spears van The New York Times schetste geen fraai beeld van de invloed van vader Spears, en lokte heel wat reactie uit. Volgens Forbes heeft de situatie Jamie Spears alleszins geen windeieren gelegd: hij zou sinds 2008 minstens vijf miljoen dollar verdiend hebben aan zijn toezichthouderschap, onder meer via een maandelijks honorarium van 16.000 dollar.

Paris Hilton

De huidige ontwikkeling wordt vooral op gejuich onthaald. Onder meer Paris Hilton, vriendin van Britney Spears, tweette: “Het heeft zo lang geduurd, maar ik ben zo blij dat Britney op weg is om eindelijk vrij te zijn.” Nadat het nieuws bekend raakte, zette Britney Spears zelf een mysterieuze tekening op Instagram, waarop een vrouw te zien is die met haar rug naar het beeld staat en bloemen en vlinders in haar haren heeft. Zonder tekst.

Binnen de #FreeBritney-beweging zijn de signalen iets gematigder, en wordt door verschillende campagnevoerders gesteld dat er nog “heel wat werk aan de winkel is”. Dat bevestigt ook de Amerikaanse advocate Lisa MacCarley, supporter van het eerste uur: “De vraag is hoe snel dit gaat gebeuren”, vertelt ze aan de BBC. “Veel hangt af van de voorwaarden die Jamies advocaten aan zijn ontslag koppelen.”

Heel wat fans maakten zich de afgelopen weken ook zorgen, omdat Spears op haar Instagram-kanaal verschillende foto’s in ontbloot bovenlijf postte. Vierde ze haar vrijheid, of was het toch een beetje raar? Niemand die er helemaal uit leek te geraken.

Het verhaal blijft de wereld alvast beroeren. Geen ontwikkeling die passeert zonder dat de wereldpers erop springt, en de saga is nog niet ten einde. Volgens Mathew Rosengart is het hoog tijd dat Jamie Spears eindelijk stopt met alle “valse beschuldigingen en cheap shots”. De tegenpartij zweert dan weer bij haar nobele drijfveren: “Spears kwam zijn dochter te hulp om haar te beschermen.”