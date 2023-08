Werkt Ozempic ook tegen allerlei verslavingen? ‘We moeten het beeld van wondermiddel echt temperen’

De hoera-berichten over Ozempic blijven maar komen: is het echt een wondermiddel?

“Ik denk dat we dat beeld zeker en vast moeten temperen. Als er zo’n hype ontstaat rond een medicijn is er meestal een reden waarom die onterecht is. Kijk, we weten dat Ozempic effectief is tegen diabetes type 2, want dat is ook in wetenschappelijke studies bewezen. Het medicijn werkt omdat het patiënten een verzadigingsgevoel geeft, waardoor ze minder willen eten.”

Dat verklaart waarom ook mensen die willen afvallen het gebruiken?

“Klopt. Maar het zou dus ook helpen tegen allerhande verslavingen. Net omdat het een verzadigingsgevoel teweegbrengt, kan het ook een middel worden in de strijd tegen alcoholisme. Verslaafden zouden namelijk minder behoefte voelen om te drinken.”

Het medicijn zou er ook toe leiden dat er minder dopamine vrijkomt in de hersenen?

“Er zijn studies uitgevoerd op ratten die daarop wijzen. Dopamine speelt een belangrijke rol bij verslavingen. Omdat deze geluksstof vrijkomt als mensen een bepaald middel nemen, willen ze er steeds meer van. Als we die dopaminewerking kunnen terugschroeven, wordt het effect ervan natuurlijk minder.”

“Dat zou dus betekenen dat we Ozempic als medicijn kunnen gebruiken tegen een waaier aan verslavingen. Ik vind de studies die er nu bij ratten zijn gedaan ook heel interessant. Maar er zijn bij mensen nog geen klinische studies gedaan, dus is er nog geen bevestiging.”

Zijn wetenschappers nu met zulke proeven bezig?

“Dat weet ik niet. Maar als producenten dit op de markt willen brengen als een middel tegen verslavingen, moeten ze wel zulke studies op mensen uitvoeren. Ze moeten dan voor het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA bewijzen op tafel kunnen leggen om te tonen dat dit medicijn effectief helpt en dat er geen nevenwerkingen zijn.”

“Maar we zien nu al bij mensen die Ozempic gebruiken dat die er juist wél kunnen zijn. Er zijn kleine nevenwerkingen zoals diarree en hoofdpijn, maar ook zware, zoals problemen met het zicht, de nieren, of met de regeling van de schildklier. Als blijkt dat die nevenwerkingen te groot zijn, wordt deze hele hype naar de prullenmand verwezen.”

Jan Tytgat, toxicoloog aan de KU Leuven Beeld rv

Het medicijn werd populair door influencers op sociale media. Maakt u zich als toxicoloog zorgen over dit fenomeen?

“Natuurlijk roept dat vragen op. Ik ben als expert verbonden aan het gerecht. Als toxicoloog zie ik dat sociale media een impact hebben op welke drugs er worden gebruikt. Sommige figuren delen hun ervaringen online, waardoor anderen het ook willen gebruiken. Ze denken dan dat het de holy grail is.”

In de VS heeft het middel fentanyl voor een verslavingspandemie gezorgd. Loert zoiets hier ook om de hoek?

“Nee, er is toch echt wel een groot verschil. Fentanyl is een bijzonder krachtig narcoticum dat een gigantische uitwerking heeft op onze hersenen. Een kleine dosis fentanyl kan dus al direct gevaarlijk zijn. Aan dat middel zijn er veel meer risico’s verbonden dan aan Ozempic. Dat zit echt in een andere klasse.”

Ozempic heeft een heel bijzonder ontstaansverhaal. Kan u dat nog even toelichten?

“Jazeker, het begon allemaal bij een lelijke hagedis, het ‘Gila Monster’, die wetenschappers jaren geleden begonnen te bestuderen. Dat dier leeft in de woestijn van Mexico en de zuidelijke staten van de VS. Onderzoekers ontdekten dat die hagedis het eiwit exenatide maakt, dat glucose regelt. Net die ontdekking heeft geleid tot de ontwikkeling van semaglutide, de werkzame stof van Ozempic. We hebben dus alles aan een vies beest in de VS te danken.” (lacht)