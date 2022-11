Werknemers enthousiast over vierdaagse werkweek, werkgevers veel minder: ‘Dagen te lang om voldoende geconcentreerd te zijn’

Dankzij de arbeidsdeal die de federale regering in juni afsloot, krijgt elke werknemer in de privésector nog deze maand het recht om een voltijdse werkweek van vier dagen aan te vragen. De Vlaamse werknemers lijken er wel enthousiast voor te zijn, blijkt uit een bevraging door arbeidseconoom Stijn Baert en zijn collega’s aan de UGent. Veertig procent denkt dat een voltijdse vierdaagse werkweek een betere privé-werkbalans zal brengen en dat er meer gelegenheid zal zijn om thuis te ontspannen. Eerder onderzoek wees al uit dat ongeveer vier op de tien werknemers het waarschijnlijk acht dat ze in zo’n vierdaagse werkweek aan de slag zouden gaan.

Een schot in de roos, lijkt het dus. Maar er is ook de nodige kritiek. “Het is zeker niet iedereen gegeven om tien uur per dag te gaan werken”, zegt woordvoerder David Van Bellinghen van de christelijke vakbond ACV. “Als je nog een aardig stukje moet pendelen, dan spreken we toch van een werkdag van twaalf uur. Dat brengt ook weer de nodige druk met zich mee. Bovendien vinden we het wel zuur dat de regering aan de ene kant de regelingen rond loopbaanonderbreking inperkt die voor een echte verlichting van het werk zorgen – denk bijvoorbeeld aan het ouderschapsverlof –, maar dat ze aan de andere kant wel dit systeem invoert. We willen eerst zien hoe dit geïmplementeerd zal worden.”

Eind deze maand in werking

Voor de bedrijven zal het helemaal niet evident zijn. Een eerdere rondvraag van Acerta maakte duidelijk dat acht op de tien kleine ondernemingen dit systeem niet willen invoeren. “Vooral kmo’s zullen daar het slachtoffer van worden”, denkt Koen David, directeur van Uitgeverij De Eenhoorn in Nazareth. “De werkdagen zijn gewoon veel te lang om voldoende geconcentreerd te zijn.” De werkgever kan enkel weigeren als hij daar een gemotiveerde reden voor heeft. Het is nu nog onduidelijk wat dat precies inhoudt. “Maar ik vrees sowieso dat werkgevers die het niet toestaan personeel zullen verliezen aan bedrijven die hier wel in meestappen”, vult David aan.

Het parlement heeft de nieuwe wet begin vorige maand goedgekeurd. Het is nu enkel nog wachten op de publicatie in het Staatsblad. Tien dagen later treedt de nieuwe regeling in werking, waarschijnlijk nog eind deze maand. “Het blijft voor mij koffiedik kijken of daadwerkelijk zoveel werknemers een aanvraag zullen indienen”, zegt Steven De Vliegher, woordvoerder van Securex, dat bedrijven bijstaat bij hun personeelsbeleid. “Ze zijn vaak toch wat conservatiever als puntje bij paaltje komt. Over een half jaar moeten we maar eens de balans opmaken.”